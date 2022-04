Marzo dispara el Euríbor un 27% y encarece las hipotecas

Ver al Euríbor cotizando en positivo tras seis años bajo cero es algo que va a terminar llegando y ese momento puede estar más cerca de lo que parece. Este índice, al que está referenciada la mayoría de las hipotecas en España, ha pegado un acelerón en marzo y en los últimos días del mes se ha situado, incluso, muy cerca de cero. Un avance impulsado por la mejora en las perspectivas de subidas de tipos de interés y que va a tener como consecuencia un encarecimiento de las hipotecas variables.

Lo cierto es que el Euríbor ha experimentado un verdadero rally en los últimos treinta días. Si el registro de febrero fue del -0,335%, al cerrar marzo el promedio se sitúa en el -0,245%. Una fuerte subida del 26,87% en un solo mes tras los pasados años, en los que ha experimentado muy poco movimiento fruto del entorno de tipos de interés negativos. El Euríbor, de hecho, lleva seis años en terreno negativo.

Y no solo eso, sino que durante los últimos días del mes se ha situado por encima del -0,2%, llegando al -0,103% el pasado 30 de marzo. Es decir, más cerca de cero de lo que se le ha podido ver en los últimos dos años -precisamente en este mismo mes de 2019 el Euríbor estaba en el -0,109%-.

Las hipotecas, más caras

Un avance -vertiginoso, teniendo en cuenta la evolución del último año- que trae buenas noticias para los bancos y malas para los hipotecados. No en vano, las variaciones del Euríbor siempre tienen su traslado en un encarecimiento o abaratamiento de las hipotecas variables, dado que la cuota de estos préstamos se revisa cada seis o doce meses.

Es por eso que si en el momento de la revisión este índice está por encima que hace seis o doce meses, en cada caso, la cuota sube, mientras que baja cuando el índice lo hace también.

En el caso del mes de marzo, para el supuesto de una hipoteca con un capital de unos 141.427 euros -el importe medio de los préstamos hipotecarios según el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE)- concedida a 25 años a un interés de Euríbor +1% la subida sería de unos 14 euros al mes (164 euros al año) tanto en el caso de la revisión anual como la semestral. Claro que este encarecimiento depende de las condiciones de cada préstamo.

Tras este rally que el Euríbor ha vivido en marzo se encuentra una mejor expectativa de la subida de los tipos de interés, que por primera vez en seis años el Banco Central Europeo (BCE) va a incrementar como respuesta a los elevados precios.

Elevada inflación

Como explican desde Help My Cash, "la principal culpable de esta subida es la inflación de la eurozona, que está disparada por la guerra en Ucrania. Si no baja en los próximos meses, el BCE se verá obligado a aumentar sus tipos de interés para contenerla".

Y es que la inflación no deja de crecer. El último dato disponible para España, el avanzado de la subida de los precios de marzo, habla de una inflación del 9,8%, la más alta en 37 años.

"Ante este escenario, las entidades financieras europeas ya están aplicando unos intereses más altos a los préstamos que se conceden entre ellas, lo que provoca que el euríbor cotice al alza", añaden los expertos del comparador de productos financieros.

En este contexto, la gran duda es cuándo se podrá ver al Euríbor en positivo, algo que los bancos esperan que ocurra cuanto antes. "Posiblemente este 2022 lleguemos a cero", pero "es difícil que lleguemos a un 0,5% o un 1% en positivo porque sería muy raro que el BCE no actuara al respecto", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

De hecho, como continúa exponiendo, al ver la evolución histórica del Euríbor se ve "que muchas veces ha habido cambios repentinos a corto plazo, pero a medio plazo también hay reajustes". Habrá que esperar entonces para ver qué pasa en abril.

