Imagin, la plataforma de CaixaBank, capta más de medio millón de nuevos usuarios en un año

Imagin, el banco móvil impulsado por CaixaBank para los jóvenes, ha ganado medio millón de usuarios desde su relanzamiento en junio del año pasado como plataforma digital.

Este servicio que ofrece productos financieros y no financieros, junto con una comunidad de estilo de vida -'lifestyle'- ya cuenta con 3,1 millones de usuarios, según datos ofrecidos por CaixaBank. Esto supone un crecimiento nada menos que del 20% en un solo año. Si se mira el nicho de usuarios mayores de 18 años, ese crecimiento supera el 30%.

El banco ha hecho públicos estos datos y ha celebrado que esta plataforma no solo se ha hecho un hueco entre los jóvenes sino que se ha colocado como líder entre los principales neobancos y fintechs. Tanto es así que su cuota de usuarios activos ya alcanza el 15,2%.

Fuente: CaixaBank / Ranking Smartme Analytics CAST.

Además, de crecer en nuevos usuarios, Imagin ha conseguido también aumentar la

fidelización de quienes ya eran imaginers. En el último año, más del 60% de sus usuarios acceden a la app más de tres veces por semana.

Así, en julio de 2021 se llegaron a registrar 23 millones de accesos a la aplicación

sólo en un mes, lo que supone un récord histórico de uso de la app y un indicador de cuál está siendo su volumen de actividad.

Buena puntuación

Y ello lo hace logrando una puntuación entre sus usuarios de 83 puntos sobre 100 de rendimiento móvil dentro del sector neobanca, según un estudio de Smartme Analytics difundido por la entidad.

Este informe monitoriza el uso de apps financieras y valora su rendimiento observando variables como el número de usuarios activos, el tiempo de uso diario, la interacción o la frecuencia de uso exclusivo.

Según explica CaixaBank, el perfil de cliente más habitual de esta plataforma es el de un joven con una edad promedio de 26 años, residente en una gran ciudad y que se mueve en un entorno digital.

Por regiones, el 32% de las conexiones a la app de Imagin se realizan desde la Comunidad de Madrid y el 29% desde Cataluña.

"El crecimiento de Imagin responde a la estrategia de impulsar la fidelización de sus usuarios a través de la creación de servicios digitales, financieros y no financieros, que, a diferencia de la banca tradicional, no necesariamente implican el alta como cliente bancario", señala la firma financiera en una nota.

Dentro de esa estrategia, en el último año, la plataforma ha puesto en marcha multitud de servicios y contenidos digitales que han despertado un gran interés en la comunidad de imaginers, en torno a sus cinco grandes áreas temáticas: sostenibilidad (imaginPlanet), música (imaginMusic), videojuegos (imaginGames), tendencias (imaginCafé) y tecnología (imaginShop).

Entre la comunidad de imaginers, la sostenibilidad es uno de los ámbitos que despierta

mayor interés, interacción e implicación de los usuarios. A través de imaginPlanet, se ha desarrollado durante este año toda una línea de productos, servicios, acuerdos e

iniciativas basadas en la sostenibilidad que generan un impacto positivo en el planeta y en el conjunto de la sociedad.

Gracias a estas acciones, imaginPlanet ha logrado impulsar plantaciones de árboles para compensar más de 60 toneladas de CO2, recoger 200 kilogramos de plásticos y más de 40.000 imaginers se han sumado a salvar comida con la colaboración con Too Good To Go.

