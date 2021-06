CaixaBank reduce las salidas del ERE hasta 6.452 y retira la forzosidad en su última oferta

El acuerdo entre la dirección de CaixaBank y los sindicatos está más cerca que nunca. La entidad ha decidido rebajar de nuevo el número de salidas que implicará el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y lo ha dejado en 6.452, un 22% menos de las inicialmente propuestas (8.291).

Ambas partes llevan dos jornadas maratonianas de reuniones en las que se han cruzado propuestas y contrapropuestas. La última oferta del banco llegó pasadas las 4 horas de la madrugada, tras lo cual la dirección de CaixaBank ha emplazado a la representación sindical a dar una respuesta este miércoles a partir de las 10 horas.

En la misma, el banco ha decidido reducir de nuevo el número de salidas y, lo que es más importante, ha eliminado la forzosidad. Esto es, se abre a que todas las extinciones de contrato sean voluntarias y que las vacantes que no se cubran por esta fórmula las decida una comisión de seguimiento del ERE, en la que estarán presentes los sindicatos firmantes del acuerdo.

Además, el banco ha ampliado los cupos máximos de adhesión entre los empleados de mayo edad. Ahora fija el límite en 1.650 empleados para los de 54 y 55 años (antes eran 1.500) y en 650 el de 52 y 53 años (antes eran 500). Asimismo, el banco ha mejorado las compensaciones económicas.

Estas medidas acercan considerablemente la posibilidad de un acuerdo tras once semanas de negociación en las que no se vislumbraba este momento. Sin embargo, desde los sindicatos advierten de que "ha habido avances importantes pero no suficientes".