Los depósitos de hogares y empresas caen en abril pero suben un 5,2% en el año

Los depósitos de hogares y empresas residentes en España se situaron en 1,208 billones de euros en abril, lo que supone un 0,49% menos que en el mes precedente, pues el aumento del ahorro de las familias no compensó la caída en los depósitos de las sociedades no financieras. No obstante, la cifra es un 5,23% superior a la de abril de 2020, debido al ahorro acumulado a lo largo del año por la pandemia del coronavirus.

Según los datos provisionales del Banco de España, los depósitos de los hogares crecieron un 0,23% en su octavo mes consecutivo de avances, hasta 925.600 millones de euros, mientras que en el año el aumento fue del 6,1%.

Por su parte, los depósitos de las empresas cayeron un 2,52% en el mes de abril, hasta 282.700 millones de euros, un 2,5% por encima del dato de un año antes pero su valor mínimo desde entonces.

Residentes en España

Según los datos del Banco de España, los depósitos del total de los residentes en España se situaron en 1,541 billones de euros en abril, un 0,11% menos que en marzo y un 5,71% más que en el mismo mes del año pasado.

El importe de los depósitos de los residentes en España más el de los que están en el extranjero retrocedió a 1,588 billones en abril, un 0,25% menos que en marzo y un 6,29% por encima del ejercicio precedente.