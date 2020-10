Gortázar: "La caída de la morosidad es un espejismo, vienen tiempos duros"

"La morosidad hasta ahora ha bajado, pero es un espejismo... vienen tiempos duros". El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha dejado claro con esta frase que el control de los impagos que en el tercer trimestre han favorecido medidas como las moratorias, no se podrá mantener en 2021, debido al impacto económico de la pandemia en factores como, por ejemplo, los niveles de desempleo.

En este sentido, indica que la entidad cerrará el año con una mora por debajo del 4%, "pero 2021 seguiremos viendo incrementos más relevante, no catastróficos, pero importante".

Según datos de la entidad, el 93% de las moratorias aprobadas están calificadas en la entidad como 'al corriente de pago' y solo un 3% registran retrasos. "No nos están costando en términos de peor morosidad, por lo que queda claro que se ha hecho lo correcto para la sociedad", indica Gortázar. Aún así, el directivo cree que estas ayudas no impedirán una subida notable de la morosidad el próximo año.

En este sentido, coincide con la llamada del Banco de España a la "prudencia" en el sector, indicando que las provisiones llevadas a cabo por la entidad, de 1.161 millones de euros hasta septiembre, se revisarán a final de año según evolucione el deterioro macroeconómico.

Durante la presentación de resultados de CaixaBank, que cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 726 millones de euros, Gortázar ha explicado que el repunte de la actividad bancaria en el periodo se verá truncado por una peor evolución en el cuarto trimestre, que estará más afectado por las nuevas restricciones frente a la Covid-19.

Previsiones prudentes

Pese a todo, las previsiones de la casa para final de año son algo mejor de lo previsto hace unos meses. En concreto, el servicio de estudios de CaixaBank anticipaba una caída del PIB del 12,5% para el conjunto de 2020, cifra que ahora rebajan al entorno del 10,6%. "Es una mejora, pero simplemente son matemáticas, porque el cuarto trimestre se presenta algo más débil en términos de evolución sanitaria", ha matizado el directivo.

A su juicio, el riesgo de la pandemia se está gestionando "razonablemente bien". Pero el sector se enfrenta a otro tipo de retos como los tipos negativos que tan dura factura han pasado a la rentabilidad. "El mercado espera que se prolonguen durante mucho tiempo y nos genera una inquietud mayor", indica Gortázar.

Bajo este escenario, el consejero delegado de CaixaBank ha pedido mantener las políticas expansivas y avanzar en la extensión de los plazos de carencia y vencimiento de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficinal (ICO), con matices para dedicar todos los esfuerzos a las empresas que ahora pasan por problemas pero que van a ser capaces de sobrevivir con estas ayudas.

"El sector empresarial no solo necesita liquidez, sino otro tipo de ayuda. A veces pueden ser ayudas en forma de capital u otro tipo de instrumentos que no generen apalancamiento, combinado con ayudas directas para los sectores afectados que pensamos que van a sobrevivir", añade.

¿Hacia una crisis financiera?

Gonzalo Gortázar no considera que el difícil entorno macro acabe derivando en una crisis financiera, gracias a los fuertes niveles de solvencia y liquidez que mantiene el sector. El banquero recuerda que, en la anterior crisis de 2008, había una exposición crediticia del 23% a sectores promotor y constructor, cifra que ahora se mantiene por debajo del 8%.

"Ahí se produjeron unas pérdidas muy importantes, pero ahora no venimos ni de burbuja inmobiliaria ni tenemos exposiciones tan extremas", indica. Del mismo modo, apunta a que el nivel de endeudamiento de familias y empresas ha bajado mucho, lo que favorece esa barrera para que la crisis económica derive en crisis financiera. "Hay muchos motivos para tener confianza, pero también muchos para ser prudentes y seguir gestionando la situación con la máxima prudencia", insiste.

Recorte de plantilla

con la fusión con Bankia en el horizonte, CaixaBank ha descartado ofrecer cifras sobre los posibles recortes de plantilla que va a implicar la operación, en la misma semana en la que Banco Santander y Banco Sabadell han desvelado nuevos planes de ajuste en este sentido.

Gortázar ha explicado que el diálogo con los sindicatos se iniciará una vez se concrete la fusión, previsiblemente antes de que termine el mes de marzo. "No puedo estar más de acuerdo con el mensaje de que los ajustes deben realizarse con sensibilidad; el espíritu de hacer un recorte que no sea traumático es algo que tenemos asumido como entidad", indica el directivo.

El consejero delegado de CaixaBank también ha explicado que trabajarán para aprobar una política de dividendo que se ajuste a la realidad actual, siguiendo las recomendaciones de prudencia marcadas por los reguladores. "Eso no quiere decir que el dividendo tenga que ser cero, eso es muy negativo", matiza Gortázar en referencia al 'veto' impuesto por el BCE al conjunto del sector. Para este año, la entidad se ha marcado un dividendo que no supere el 30% del 'pay out' (porcentaje del beneficio que se destina al dividendo).