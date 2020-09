Los 40.000 millones nuevos en líneas ICO estarán disponibles la próxima semana

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha avanzado este jueves que a partir de la próxima semana estarán disponibles los 40.000 millones de euros nuevos de líneas ICO que prometió antes de las vacaciones de verano para empresas que tengan proyectos de inversión.

En las jornadas de apertura de curso de la Cámara de Comercio, Calviño ha celebrado que el Financial Times haya señalado a España como uno de los países en el que más uso se ha hecho de las ayudas para la covid-19- En concreto se refería a los ERTE y las líneas del ICO.

Todos esos instrumentos, ha explicado, "se van a adaptar" para seguir impulsando la recuperación lo que queda de año y principios del año que viene.

Calviño considera que el Gobierno ha gestionado esta crisis desde el punto de vista correcto para tratar de minimizar el gasto estructural y ha conseguido evitar "que la caída del PIB haya superado el 25% este año". Pero ahora cree que será de "vital importancia" cómo se ejecute el Plan de Transformación y Resilencia.

Mejora del empleo

La vicepresidenta ha recordado los datos que ha ido aportando en los últimos días sobre la situación económica. Su Ministerio espera que el PIB crezca más de un 10% este trimestre tras la brutal caída del anterior. Y ha señalado que los datos de empleo muestran una afiliación media mensual 330.000 personas desde el mes de abril.

Sobre la evolución del mercado laboral, Calviño ha asegurado que tras el freno que se produjo en agosto en el ritmo de recuperación de empleo, en septiembre se ha recuperado un buen pulso.

Además, en el acto que se organizaba bajo el título Recuperación y reconstrucción de la economía española: desafíos y prioridades la vicepresidenta ha intercambiado ideas con directivos del Ibex 35 y se ha unido a ellos para pedir "consenso" y "unidad" para hacer frente a los retos de los próximos meses.

"Existe un fuerte consenso de que este es el momento de la unidad, que tenemos que remar todos en la misma dirección y por eso me resulta tan difícil entender que este consenso no se refleje en todos los ámbitos de nuestro país y que todavía haya algunas personas que no sean conscientes de que es el momento de arrimar el hombro", ha afirmado Calviño en alusión al clima político.

En el acto estaban presentes el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, la presidenta del Santander, Ana Botín, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, la presidenta de HP, Helena Herrero, y el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.

También han acudido el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y el presidente de la Cámara de Granada, Gerardo Cuerva.