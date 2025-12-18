Así es la Red Solidaria Santander que impulsa el cambio social Banco Santander refuerza su colaboración con el Tercer Sector con una jornada centrada en los retos de la sostenibilidad financiera y la transformación digital.

Recientemente, Banco Santander celebró en la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte una nueva edición del encuentro anual de su Red Solidaria Santander, un programa que agrupa a cerca de 200 organizaciones del Tercer Sector vinculadas al banco. Más de 100 entidades participantes se dieron cita en esta jornada, que se centró en los retos de la sostenibilidad financiera, la transformación digital y el liderazgo institucional que afrontan las entidades sociales. “Nuestro compromiso con las entidades sociales no se limita a la financiación: queremos acompañarlas en su crecimiento y transformación, ofreciéndoles herramientas, conocimientos y espacios que fortalezcan su labor”, señaló María Ruiz-Moyano, directora de Acción Social de Banco Santander. El encuentro refleja el propósito de la entidad por “afianzar la colaboración, abrir nuevas oportunidades de participación y compartir el proceso de reflexión estratégica que definirá el futuro de la Red Solidaria Santander”, añadió la directiva. La Red Solidaria Santander, impulsada por el banco junto a su Fundación, se ha consolidado en los últimos años como una comunidad de colaboración y aprendizaje mutuo, que busca ir más allá del apoyo económico tradicional. A través de iniciativas de voluntariado corporativo, probono, educación financiera, formación y difusión de proyectos, la red pretende potenciar el desarrollo y crecimiento de las organizaciones sociales.

María Ruiz-Moyano, directora de Acción Social de Banco Santander

Tres ejes para multiplicar el impacto En esta edición, la Red Solidaria presentó los tres pilares de su nueva hoja de ruta, con el objetivo de redefinir su enfoque de futuro y asegurar su relevancia y eficacia en el tiempo, ya que uno de los retos más urgentes para las ONG es garantizar su estabilidad a largo plazo. El primero de ellos es la sostenibilidad financiera, mediante formación especializada en gestión económica para que las organizaciones sean capaces de poner en marcha sus propios planes económicos, de la mano de expertos del ámbito universitario y social. El segundo eje se centra en la transformación digital, con especial atención al uso de inteligencia artificial, la ciberseguridad y la adopción de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia de las organizaciones sociales. El último pilar aborda el liderazgo y fortalecimiento institucional, con talleres y sesiones prácticas para potenciar las capacidades de gobernanza y gestión estratégica. Las entidades también contarán con un programa de becas para obtener el sello de la Fundación Lealtad, un reconocimiento a la transparencia y las buenas prácticas de las ONG. En el marco de estos tres pilares, durante el encuentro se celebraron varias sesiones formativas: una masterclass sobre gestión financiera, con expertos del sector social y financiero; una masterclass sobre inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito social; y un taller sobre estilos de liderazgo y fortalecimiento institucional en las organizaciones del Tercer Sector. En relación con estas actividades, Ruiz-Moyano señaló que: “Queremos que la Red Solidaria sea un espacio vivo, un ecosistema de conocimiento y acompañamiento que ayude a cada entidad a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el banco y a avanzar en los retos que marcarán su futuro”.

La Red Solidaria Santander celebra un nuevo encuentro

Iniciativas para el Tercer Sector El encuentro también permitió a las organizaciones asistentes conocer algunas de las iniciativas que Banco Santander impulsa de forma paralela a la Red Solidaria para reforzar su compromiso social. Entre ellas destaca “Euros de tu Nómina”, uno de los programas solidarios más reconocidos de la entidad. A través de este programa, los empleados del banco pueden donar una parte de su salario, que la compañía iguala, a diferentes proyectos sociales. Desde su puesta en marcha en 2016, esta iniciativa ha destinado 6,7 millones de euros a 170 proyectos sociales, beneficiando a más de 650.000 personas en toda España. En el ámbito de la educación financiera, “Finanzas para Mortales”, desarrollado junto a la Fundación UCEIF, se ha convertido en una de las principales iniciativas del banco. Solo en el primer semestre de 2025, más de 32.900 personas participaron en 1.270 sesiones formativas gratuitas, que son impartidas por voluntarios. Este programa, creado hace más de 12 años y reconocido por el Banco de España y la CNMV, busca fomentar la autonomía financiera mediante contenidos clave como el ahorro, la prevención de estafas y el uso seguro de la banca digital.

Foto de familia Red Solidaria Santander