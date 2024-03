EN VIVO / Buy & Hold alcanza los 400 millones de euros en activos y su fondo de renta fija supera los 100 millones

Degiro se ha convertido en el socio europeo de lanzamiento de Pink Chip, en colaboración con la agencia de innovación AKQA y con el apoyo de ONU Mujeres Países Bajos. Pink Chip, creado por AKQA y potenciado por Thematic, es un índice que sigue exclusivamente los resultados de 49 empresas estadounidenses dirigidas por mujeres.

Entre ellas, se encuentras acciones como Cable One, Zoetis, Accenture, Best Buy, nVent Electric, New York Times, Nasdaq, Franklin Resources, HubSpot, Hillenbrand o International Seaways.

Estos son los criterios utilizados para seleccionar cada empresa dirigida por mujeres en el índice Pink Chip US: tener una mujer como CEO; tener un crecimiento de los ingresos de al menos el 8% en los últimos tres años; tener una capitalización bursátil mínima de 2.000 millones de dólares, y cotizar en una de las principales bolsas de EEUU (NYSE, Nasdaq), incluidos los ADR y las empresas con sede fuera de los EEUU.