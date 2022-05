“En unos años no se podrá concebir una empresa que no utilice el process mining”

Más rentabilidad y, por supuesto, dar un servicio más preciso a sus clientes son algunas de las metas que se marca toda empresa, independientemente de su sector o del tamaño. Pero no hay rentabilidad sin eficiencia, y no hay eficiencia sin optimización. Para alcanzar esta excelencia es tan importante aprovechar la experiencia acumulada como aplicar las soluciones más innovadoras que permitan estar al día y anticiparse a cualquier necesidad futura, y para ello, el factor más determinante en este esquema es la tecnología, que es el aspecto necesario para marcar la diferencia.

Cualquier compañía que haya apostado por la digitalización en los últimos años sabe que este es un proceso que implica planificación y esfuerzo, tanto en tiempo como en recursos. Y es que, lejos de referirse únicamente a extender la actividad de la empresa a la web, móvil o introducir sistemas informáticos que nos hacen ir más rápido, este concepto es mucho más amplio y profundo, dado que, además, consiste en implantar tecnologías que permitan que la operativa sea lo más óptima y eficiente posible. Para ello, es vital contar con el asesoramiento, las herramientas y la experiencia de especialistas en este ámbito.

Los beneficios que conlleva esta transformación enfocada en la optimización de los procesos de negocio son tan amplios que prácticamente todos los sectores han decidido dar este paso que, como explica Ricardo Ferrero, Chief Business Officer de INNOCV Solutions, “en unos años, no se podrá concebir una empresa que no dedique recursos a buscar la máxima eficiencia de su negocio, y en ese sentido, hay que diferenciar ‘digitalización’ de ‘transformación digital’, porque implican acciones muy diferentes”.

En este contexto, la propuesta de valor que ofrece INNOCV Solutions viene avalada por su posición de referente en el sector tecnológico dado su amplio dominio tecnológico y el foco en la resolución de retos complejos con gran impacto en el negocio así como en alcanzar la excelencia operacional y evolución digital de sus clientes.

Es una compañía “especializada en la aceleración del crecimiento digital” que, como apunta Ferrero, “se basa de dar forma a desafíos de negocio de clientes de diferentes sectores, como la banca, seguros, logística, retail, salud o el entretenimiento, entre otros, buscando las soluciones tecnológicas que mejoren la propuesta de valor, la experiencia del cliente, y como no, la eficiencia y rentabilidad de las compañías”.

“Mejorar la experiencia del cliente”

En el porfolio de soluciones que tiene la firma se incluyen desarrollos de software a medida y de diseño de infraestructuras, pero, además, en los últimos tiempos también ha dado un salto cualitativo muy destacado al unir sus fuerzas con Celonis. Se trata de “una startup nacida en Alemania hace 11 años que actualmente es líder en software de minería de procesos (o process mining) a nivel mundial”.

La alianza entre INNOCV y Celonis que surgió a mediados de 2020, cuando Celonis, dentro de su plan de expansión en Europa y Latinoamérica, montó un importante centro de excelencia en Madrid. INNOCV identificó inmediatamente el potencial de la tecnología Celonis “porque siempre hemos trabajado en la línea de mejorar la eficiencia de las empresas a las que acompañamos en su transformación digital”, cuenta Ferrero, responsable también de alianzas y desarrollo corporativo en INNOCV. “Para nosotros son muy importantes los conceptos de ahorro de costes, generación de nuevas fuentes de ingresos y de mejora de la experiencia del cliente final. Todo eso es ahora posible con las técnicas de process mining, y en particular con la tecnología de Celonis”.

De entre todas las incorporaciones al acervo de tecnologías que pueden marcar la diferencia en el devenir de las empresas, es precisamente esta, la minería de procesos, la que actualmente ostenta el papel preponderante. Pero, ¿qué es exactamente, y cuáles son los beneficios de aplicarla en la operativa habitual de cada compañía? “Es una disciplina que permite a las empresas descubrir, monitorizar y mejorar sus procesos de negocio extrayendo el conocimiento de las ‘huellas digitales’ que dejan dichos procesos en su paso a través de distintos sistemas de información”, explica Ricardo Ferrero.

“A través de esta información”, continúa, “podemos conocer exactamente lo que sucede en realidad, compararlo con la ‘teoría’ y detectar desviaciones, crear modelos de simulación, predecir el resultado de los eventos en cuanto suceden, automatizar partes del proceso y/o hacer intervenir a la persona adecuada cuanto antes proporcionándole el contexto para que sepa cómo actuar de forma contundente. La minería de procesos es una herramienta clave: nos permite descubrir ineficiencias que tienen impacto en el negocio y su causa raíz, las cuales en su mayoría no podríamos imaginarnos o que simplemente se intuyen, pero no se tienen evidencias de ello”, concluye.

Apta para empresas de cualquier sector

Una de las ventajas de aplicar la minería de procesos es que se trata de una tecnología apta para cualquier tipo de empresa que “tenga procesos razonablemente digitalizados”. Eso sí, hay algunos aspectos que, como apunta Ferrero, han hecho que sean las que tienen un tamaño mayor las que se hayan anticipado porque “en general tienen operativas más complejas que las pequeñas y medianas, con lo que estudiarlos ‘a mano’ es prácticamente imposible”. También apunta al hecho de que estas compañías de gran tamaño suelen tener equipos dedicados “a mejorar la excelencia operativa y suelen estar mejor digitalizadas que algunas empresas más pequeñas, con lo que ya tienen una buena base para trabajar en minería de procesos”.

Igualmente, la magnitud también define otro parámetro, el de la rentabilidad. Y es que, para una empresa grande, cualquier mejora en sus procesos, por pequeña que pueda parecer, se traduce en grandes beneficios e impacto económico, lo que a su vez “justifica más fácilmente las inversiones”. Coincide en eso Ricardo Ferrero, para quien “la optimización de procesos genera siempre beneficios en términos de mejora de la eficiencia y, por tanto, en ahorro de costes, pero además, esta optimización nos permite capturar oportunidades de negocio, que, sin la agilidad que nos ofrece la optimización, se perderían”. Además, la apuesta por tecnologías basadas en la minería de procesos como la que propone Celonis también ha resultado especialmente útil durante la pandemia, dado que todo lo relacionado con la logística y el delivery cobró mucha mayor importancia en este periodo, según el Chief Business Officer de INNOCV Solutions.

El uso de estas tecnologías es relativamente nuevo, sobre todo en España. Las primeras en adoptar estos mecanismos, compañías generalmente de gran tamaño, aplicaron pilotos o pequeñas implementaciones desde 2020. Desde entonces, como explica Ferrero, “se observa gran actividad en el mercado porque cada vez más empresas lo implementan en más procesos, a medida que comprueban los beneficios que consiguen utilizándola”.

2022, “el año del despegue”

Para INNOCV Solutions, no obstante, parece claro que 2022 es el año del despegue, en el que decenas de empresas van a profundizar en el despliegue de proyectos y herramientas de minería de procesos. “En unos pocos años, se mirará mal a las empresas que no apliquen este tipo de técnicas porque implicará que no están haciendo todo lo posible por mejorar su operativa, y por tanto, su rentabilidad”, concluye Ferrero.

Es precisamente en este camino en el que la alianza entre INNOCV Solutions y Celonis cobra especial relevancia para elevar el nivel de las compañías que ya han abordado esta transformación y para diseñar el camino al futuro para el resto. Para Javier Díaz, VP Sales Iberia & Latam de Celonis, el éxito espera, pero para ello hay que invertir tiempo y recursos. Es por ello que, según explica, por el momento “la mayoría no han obtenido los resultados esperados”. Pero en este contexto es donde sobresale la capacidad de Celonis para “ayudar a estas compañías a encontrar las ineficiencias y actuar sobre ellas”. Esto es lo que augura que “la evolución de Celonis sea imparable, puesto que la plataforma de gestión de ejecución (EMS) puede ayudar a compañías de todo tipo de industrias”.

Premio a la Excelencia de Celonis.

Compartir este compromiso por dotar a las empresas de herramientas que las hagan más eficientes es uno de los principales argumentos para que INNOCV Solutions pasara a ser partner estratégico de consultoría y tecnología de Celonis. Desde la startup alemana, según Javier Díaz, esta cooperación se valora especialmente por “la inversión, el esfuerzo y el compromiso de INNOCV”, al tiempo que “entendemos que la experiencia acumulada como pioneros durante la etapa de preventa e implementación de diferentes casos de éxito, ha sido un valor diferencial”.

Pese a que la alianza lleva apenas dos años en marcha, son varias las empresas de primer nivel que ya han adoptado esta tecnología de la mano de INNOCV y CELONIS, y que aprovechan esta sinergia para alcanzar “resultados espectaculares”, según Ricardo Ferrero. Para ello, INNOCV ha invertido considerablemente en formar un equipo potente en esta tecnología donde cuenta ya con más de 30 certificaciones, ha realizado eventos para promover la alianza, y ha ayudado a Celonis a conquistar clientes significativos del IBEX35. Todo ello ha permitido a INNOCV ganar el premio a la Excelencia de Celonis, e incluso ser elegida durante tres años consecutivos –2019, 2020 y 2021- como una de las compañías tecnológicas de mayor crecimiento en Europa según el ránking que publica anualmente Financial Times.

