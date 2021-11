Libertad, confort y sofisticación. El mercado automovilístico español está de enhorabuena. Audi ha lanzado de forma exclusiva en nuestro país las versiones plus de sus modelos Q7 y Q8: los SUV más completos del mercado añaden ahora un amplio equipamiento de serie en el que se refuerzan todos los asistentes de conducción, el diseño deportivo así como la calidad y la sofisticación. Asimismo, están disponibles en todas sus motorizaciones, incluidas las versiones híbridas enchufables y las deportivas SQ7 y SQ8.

Así, los aficionados de los automóviles que combinan suntuosidad, deportividad y bienestar están de enhorabuena, pues todos los opcionales que se añaden en estas nuevas versiones suponen una importante ventaja para el cliente en lo referente a lo económico.

El objetivo de estos nuevos modelos, denominados S line plus y Black line plus, es convertir la conducción en un espectáculo en el que el protagonista sea el conductor. Los nuevos SUV brindan todas las facilidades posibles al volante. Los paquetes de asistencia que la marca ha incorporado en estas versiones exclusivas buscan promover un mayor grado de certeza en la conducción.

¿Qué nuevos equipamientos incluyen?

Interior del nuevo Q8

Las ventajas de los nuevos modelos Q7 y Q8 están pensadas para mejorar la experiencia completa en el vehículo, aportando nuevos elementos que facilitan la conducción y la asistencia al usuario. Desde faros Audi Matrix LED, pasando por sistemas avanzados de asistencia a la conducción, los S line plus y Black line plus suponen un salto cualitativo con respecto a sus hermanos pequeños.

En el caso de la edición S line plus, Audi ha añadido, tomando como base la S line, los faros Audi Matrix LED, un techo panorámico, asientos eléctricos delanteros con memoria y espejos exteriores abatibles eléctricamente.

Audi Q7.

Otra de las nuevas incorporaciones son los paquetes de asistencia ‘City’ y ‘Aparcamiento plus’. En el paquete de asistencia ‘City’ se incluyen los siguientes sistemas: el asistente de intersecciones, el aviso de cambio de carril, el asistente de apertura de puertas y el asistente para salir marcha atrás aparcado en batería. En este pack también se encuentra el producto ‘Audi pre sense 360°’, que integra todas las medidas de protección ante una posible colisión, dotando al conductor de mayor seguridad al volante.

El lote de ‘Aparcamiento asistido plus’ permite al vehículo asumir el control de la dirección, acelerar, frenar y apagar el motor en la maniobra de aparcamiento. Todo ello con la ayuda de las cámaras de entorno y 12 sensores ultrasónicos. (Esta edición costaría 5.500 euros más que un Audi Q7 o Q8 S line).

Audi Q7.

En lo referente al modelo Black line plus, cuya base es el equipamiento del Black line, además de todos los elementos incluidos en el S line plus, también se añaden los asientos deportivos con tapicería de cuero Valcona, el volante calefactable, la banqueta trasera plus, luces de ambiente y contorno y el paquete de asistencia ‘Tour’.

El paquete ‘Tour’ incluye varios asistentes a la conducción en atascos y trayectos largos. Este completo sistema permite al vehículo desacelerar y acelerar de forma predictiva gracias a la información que le proporcionan los sensores, los datos de navegación y las señales de tráfico. Este modelo especial costaría 8.500 euros más que un Audi Q7 o Q8 Black line.

Con este nuevo lanzamiento, la marca de los cuatro aros sigue potenciado su filosofía automovilística, un universo en el que la sofisticación, el placer y la garantía al volante se aúnan para hacer que el vehículo se convierta en nuestra segunda casa.

