Los sindicatos rechazan la propuesta de Nissan ante la asamblea de trabajadores

Los comités de empresa de Nissan han rechazado este sábado ante la asamblea de trabajadores la propuesta de la dirección para las plantas barcelonesas que la automovilística defiende cerrar, tras terminar este viernes sin acuerdo la octava reunión de mediación entre los sindicatos y la dirección convocada por la Generalitat.

Desde el comité de empresa, UGT, CC.OO, Usoc y CGT han convocado a la asamblea de trabajadores este sábado por la mañana en Montcada i Reixac (Barcelona) para explicar cuál es su propuesta tras finalizar el periodo de consultas, según un comunicado.

"Han terminado de demostrar que su guión ya estaba escrito y que su objetivo final no era otro que el que se ha producido, no sin antes lanzar su último chantaje", han lamentado los sindicatos, en referencia a la decisión de la empresa de extender hasta el martes 4 de agosto su propuesta.

Ante la asamblea, el secretario general de CC.OO en Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha sostenido que sus propuestas a la dirección están enfocadas hacia el acuerdo, y ha advertido: "Si hay que ir a los tribunales, acabaremos en los tribunales".

El secretario general de la sección de UGT en Nissan, Javier Hernández, ha afirmado que no habrá paz social si la empresa plantea despidos, y ha asegurado que durante las negociaciones la compañía buscó que los sindicatos firmaran "el cierre a su medida".

Y el presidente de la sección sindical de Sigen-Usoc, Miguel Ruiz, ha dicho que la dirección no negocia sino que impone: "No vamos a permitir que Nissan continúe explotando a los trabajadores con unas indemnizaciones que no nos corresponden", ha mantenido en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

Más movilizaciones

En una intervención durante el acto, el secretario general de la CC.OO de Catalunya, Javier Pacheco, ha calificado de "ejemplo de solidaridad obrera" la huelga indefinida en las plantas de la fábrica de la Zona Franca y los centros de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Y ha llamado a seguir con las movilizaciones pese a las vacaciones, para que no sea "el plazo tortuoso de un procedimiento judicial" el que decida el futuro de las 25.000 familias afectadas por el cierre, ha defendido.

"Vamos a seguir usando la vía institucional haciendo un llamamiento a los gobiernos de este país para que eviten un atropello de una multinacional aprovechando una pandemia", ha afirmado.

En cuanto a una posible impugnación de la decisión de Nissan, la abogada de CC.OO. Marga Novella ha defendido que hay argumentos técnicos para poder defenderla, "y son argumentos técnicos que determinarán la nulidad".