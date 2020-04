Revuelta exige a Sánchez "que se deje de amiguismos y forme un gobierno nuevo más serio"

Enfado e indignación. El presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, que también es propietario de un hotel, ha tildado de "desescalabro total" el plan de desescalada del Gobierno.

"Me parece un descalabro total pero es lógico porque tenemos un Gobierno de políticos, no de gestores", ha señalado este jueves en una entrevista en Espejo Público. Así ha exigido al presidente Pedro Sánchez que forme un gobierno nuevo. "Le diría que se rodee de los mejores, no de los amigos, que busque las cabezas más brillantes del país en gestión empresarial y se deje de amiguismos para imponer un Gobierno serio".

Sólo de esta manera, ha reflejado, "la oposición le aplaudiría y también Bruselas".

Fronteras y movilidad

Además, ha pedido que se abran las fronteras y se permita la movilidad nacional. "El turismo en España lo tiene difícil mientras las fronteras no se abran y no se pueda tener movilidad nacional. Hoy en día tenemos unas autopistas que ninguna persona de provincia se va a hospedar en un hotel de su misma provincia porque en media hora está en casa. Mientras no se abran las fronteras es una tontería abrir los hoteles", ha lamentado en referencia a la falta de huéspedes.

En la misma línea, Revuelta ha aconsejado a Pedro Sánchez que tenga en cuenta no sólo a las autonomías para tomar decisiones en la salida del confinamiento, sino también a los municipios. "El Gobierno primero debe de tener una formación para negociar con los empresarios pero también con los alcaldes, que son los que realmente conocen la realidad de su localidad", ha manifestado.