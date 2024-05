Sánchez presume del 'cohete' de la economía española frente al catastrofismo del PP: "Es su gran bulo"

Pedro Sánchez ha vuelto a defender la solvencia de la economía española, después de asegurar que el PIB nacional va "como un cohete" tras conocer que la Comisión Europea espera un crecimiento de España es del 2,1% para este año. "No hay que caer en la autocomplacencia. Pero reconozcamos lo evidente, los datos están ahí". El presidente del Gobierno se ha referido, concretamente, a las cifras positivas sobre "crecimiento económico, creación de empleo, inflación y reducción de déficit público" que se han venido conociendo en los últimos meses.

De hecho, en una entrevista emitida en La Sexta, Sánchez ha indicado que la propia Comisión Europea ha admitido que España va a ser uno de los países de la UE que más crecerá en 2024. Por ello, ha considerado que el "gran bulo" del PP es su "catastrofismo" económico.

Cambia así el discurso oficial del Gobierno que, en las últimas horas, venía hablando de que sería la economía de la zona Euro que más crece. Sin embargo, otros países como Grecia crecen por encima de la de nuestro país.

[Opinión: No hay cohete alguno. España, una economía rota, por Daniel Lacalle]

Además, Sánchez ha añadido que España está en datos de récord en su mercado laboral: 21 millones de trabajadores cotizando a la Seguridad Social, más de 10 millones de mujeres trabajando por primera vez en la historia. Esto hace, sostiene, que 4 de cada 10 nuevos empleos que se crean en Europa, se generen en España.

"Estamos ante una situación económica que demuestra la resiliencia de la economía española. Éste es un éxito del país, no es solamente del Gobierno de España. A mí me gustaría que la oposición también se alegrara de que tuviéramos estos datos económicos y estos datos de empleo. Creo que es un logro de todos y también por qué no, del Gobierno de España y de su política económica", ha concluido.

Una postura que también ha sido compartida en las últimas horas por Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresas, que llama a tener más ambición. "Que vayamos muy bien, que vayamos creciendo y que vayamos haciéndolo de manera equilibrada no quiere decir que ya hayamos llegado allí donde queremos llegar", ha dicho.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Europa Press

"Tenemos que ser ambiciosos. Y en esa ambición, por supuesto, no ser complacientes en cuanto a recuperación de poder adquisitivo de los hogares. En llegar a esa cifra mágica del pleno empleo, en reducir el desempleo estructural, en hacer que nuestras empresas crezcan, que inviertan más, que sean más productivas, que sean más competitivas. También en cuanto a terminar de conseguir una implantación y una buena ejecución de nuestro Plan de Recuperación", ha señalado, en una entrevista en Onda Cero.

Cuerpo ha insistido en que la economía española está evolucionando "muy bien" y, aunque no lidera el crecimiento de todos los países de la zona euro sí está a la cabeza de las grandes economías de la zona euro.

Las previsiones de la CE

El pasado miércoles la Comisión Europea publicaba sus previsiones económicas de primavera, en las que revisaba al alza el crecimiento de España en 2024. El aumento del PIB pasaba del 1,7% al 2,1%. Sin embargo, empeoraba en una décima su cálculo para 2025, que pasa del 2% al 1,9%.

El Ejecutivo comunitario era más optimista que el Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé una expansión del 2% este año y del 1,9% en 2025. La demanda doméstica será el principal motor de la actividad económica, con un consumo privado sostenido por la creación de empleo y la reducción gradual de la tasa de ahorro de los hogares.

La inversión mejora en 2024 gracias a la aceleración de los fondos Next Generation y a la bajada de los tipos de interés, que el Banco Central Europeo (BCE) iniciará en junio. Sin embargo, la débil situación económica de los principales socios comerciales de España limitará el dinamismo de las exportaciones y la contribución al crecimiento de la demanda externa.