Lagarde (BCE) anuncia subidas de tipos más allá de marzo pese a la mejora de crecimiento e inflación

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dicho este jueves que las subidas de tipos de interés continuarán más allá del mes de marzo pese a la mejora de los datos de crecimiento e inflación. Lagarde alega que el nivel de precios todavía está muy lejos del objetivo del 2% y que la inflación subyacente sigue al alza. Eso sí, la presidenta ha dejado claro que el incremento de mayo no tiene que ser obligatoriamente de 0,5 puntos, sino que podría ser de 0,25 puntos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves una subida de 0,5 puntos de los tipos de interés, hasta situar el tipo general en el 3%, el nivel más alto en 15 años. Además, el BCE ha anunciado otro incremento de 0,5 puntos en la reunión del 16 de marzo. Lagarde asegura que esta decisión se ha adoptado por "acuerdo general", aunque "hubo discusión y no pleno acuerdo sobre la forma de comunicarla".

"Ha habido un amplio consenso en que debía ser una subida de 50 puntos básicos esta vez y otros 50 en marzo. ¿Qué pasará después de marzo? ¿Hemos alcanzado ya el pico? No, no, no. Sabemos que nos queda camino por recorrer. Sabemos que no hemos terminado", ha explicado la presidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

[El BCE sube 0,5 puntos los tipos de interés hasta el 3%, el nivel más alto en 15 años]

¿Significa eso que habrá una tercera subida de 0,5 puntos en mayo? "No estoy sugiriendo que el ritmo de subidas será constante en el futuro (...) Puede ser 0,5 puntos, puede ser 0,25 puntos", responde Lagarde. La decisión dependerá de los datos y se tomará en propia reunión. Pero la presidenta ha dejado claro que no puede haber dudas de la determinación del BCE para rebajar la inflación al 2% a medio plazo. Además, una vez que los tipos alcancen su máximo (que Lagarde no ha precisado cuál es) se mantendrán así durante un periodo de tiempo largo.

Lo que más preocupa ahora mismo al BCE en materia de precios es la posibilidad de que la energía vuelva a encarecerse, la evolución de los salarios y las ayudas energéticas aprobadas por los Gobiernos. Lagarde pide a los Estados miembros que empiecen a retirarlas porque de lo contrario contribuirán a alimentar la inflación y obligarán al Consejo de Gobierno a subir todavía más los tipos.

En todo caso, la presidenta del BCE admite que los últimos datos de crecimiento y de inflación son mejores de lo esperado. "Hay algunas buenas noticias porque el crecimiento, que esperábamos que fuera negativo en el cuarto trimestre de 2022, es ligeramente positivo", ha explicado. "La economía ha demostrado ser más resiliente de lo esperado y debería recuperarse durante los próximos trimestres", añade.

En cuanto a la inflación, Lagarde admite que el precio de la energía ha caído en las últimas semanas mucho más de lo que había calculado el propio BCE en diciembre. "Si persiste, podría ralentizar la inflación más rápido de lo esperado. Esta presión a la baja en la energía podría entonces traducirse en una dinámica más débil para la inflación subyacente", ha señalado. No obstante, la presidenta descarta que la eurozona haya entrado ya en un proceso de "desinflación" como la Reserva Federal ha sugerido que está ocurriendo en Estados Unidos.

