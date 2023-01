Las empresas renuncian a 5.303 millones en concursos públicos en 2022 por su escaso margen para cubrir costes

Los concursos públicos desiertos se han convertido en un grave problema para las Administraciones. Los ministerios están cada vez más preocupados por un fenómeno que se ha disparado y que ha provocado que se hayan paralizado licitaciones por valor de 5.300 millones de euros en 2022.

Concretamente, en el año que acaba de terminar se quedaron desiertos 7.463 concursos públicos (un 9% más que en 2021), valorados en los 5.303 millones de euros mencionados.

Esta cantidad supone un 146% más que el valor de las licitaciones que quedaron desiertas en 2021 (2.154 millones) y un 559% más que en 2020.

Estas son las cifras que se extraen de un informe elaborado por firma tecnológica DoubleTrade. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Según indica el análisis y corroboran varias patronales consultadas, tiene mucho que ver con el escaso margen con el que cuentan las empresas para cubrir costes.

Además, no es solo que los presupuestos públicos puedan ser insuficientes, sino que los incrementos de los precios no repercuten en los contratos de las Administraciones. Es decir, que las empresas corren el peligro no obtener beneficio alguno (incluso de tener pérdidas) ante la constante subida de la inflación.

Este aspecto se ha convertido en uno de los caballos de batalla tanto de la patronal CEOE como de los sindicatos CCOO y UGT. Reclaman que los contratos públicos se indexen con el IPC y a las subidas salariales, tanto por convenios como a la del salario mínimo interprofesional (SMI).

De hecho, varios departamentos han llevado esta batalla al Consejo de Ministros, como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia. Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda ha bloqueado todas estas reclamaciones, aunque no se descarta que pueda haber un cambio de tercio a lo largo de este año. Sobre todo, dada la cercanía de elecciones, tanto autonómicas y locales como generales.

Mapa de licitaciones desiertas por número de licitaciones. DoubleTrade.

Cabe recordar que dentro de las licitaciones desiertas hay muchas que tienen que ver con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation, "por lo que la demora puede provocar la pérdida" de las subvenciones correspondientes (para su uso hay fecha de caducidad), explica Xavier Piccini, director general de DoubleTrade en España.

El importe medio del contrato público que se queda sin ejecutar (que pueden ser tanto de obra como de servicios) es de unos 700.000 euros.

Por regiones, Andalucía lidera el ranking con el mayor número de contratos públicos sin licitar. Madrid la autonomía que se ha quedado con más fondos sin adjudicar: 3.000 millones de euros no repartido a través de 772 licitaciones.

