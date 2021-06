Von der Leyen anuncia que los primeros planes de recuperación se aprobarán la semana que viene

La llegada de las ayudas del fondo Next Generation de 750.000 millones de euros para apuntalar la recuperación tras la Covid-19 está un paso más cerca. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que la primera tanda de planes naciones de inversión y reformas -la condición que exige Bruselas a cambio del dinero comunitario- se aprobará ya la semana que viene. El tramo inicial de fondos europeos llegará "en las próximas semanas".

"Ya la semana que viene, la Comisión empezará a aprobar los primeros planes nacionales para su adopción por el Consejo (Ecofin)", ha anunciado Von der Leyen en un discurso ante el pleno de la Eurocámara. "Nuestra recuperación digital y verde está a punto de empezar. El dinero empezará a fluir en las próximas semanas".

La presidenta de la Comisión no ha aclarado cuáles son los planes que se aprobarán la semana que viene, aunque su equipo señala que la evaluación seguirá el orden de llegada. Eso significa que lo más probable es que el plan español se encuentre en esta primera tanda, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez lo envió a Bruselas el 30 de abril, justo dentro del plazo orientativo previsto. El Ejecutivo comunitario ha pedido por carta aclaraciones adicionales, pero en el ministerio de Economía sostienen que se refiere a cuestiones menores.

Sánchez ha solicitado a la UE un total de 70.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido para los próximos tres años. De momento renuncia a pedir los préstamos a devolver (que supondrían otros 70.000 millones), aunque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no descarta empezar a reclamarlos a partir del año que viene. España e Italia son los principales beneficiarios de Next Generation porque son los dos países donde la pandemia ha tenido un mayor impacto económico y sanitario.

Una vez que el Ejecutivo comunitario ponga nota al plan español, el último paso será su aprobación definitiva a cargo del Ecofin, que podría producirse en la reunión programada para el 13 de julio.

El Gobierno espera recibir en julio un primer tramo de ayudas por valor de 9.000 millones de euros, que sería el anticipo del 13% previsto en el reglamento del fondo Next Generation. Para finales de año, Sánchez pretende cobrar un segundo tramo de 17.000 millones de euros, pero este dinero estará ya condicionado a que se aprueben las reformas comprometidas en el plan de recuperación.

Los 27 países miembros han completado ya la ratificación parlamentaria de la norma que permite a la Comisión emitir deuda conjunta europea en los mercados. En los próximos días, el Ejecutivo comunitario tiene previsto realizar la primera colocación mediante subasta sindicada, para la que que cuenta con la colaboración de una red de bancos en la que están el Santander y el BBVA.

En su intervención en la Eurocámara, Von der Leyen ha sostenido que el fondo Next Generation "es el mayor proyecto de recuperación en Europa desde el plan Marshall". "Hemos tenido éxito porque nos hemos dado en esta crisis global de que no debíamos dividirnos según los viejos patrones. No nos dividimos entre nórdicos, sureños, del Este, frugales o amigos de la cohesión, no. Esta vez nos hemos puesto de acuerdo en que sólo hay un objetivo que importa y es luchar contra esta pandemia como Unión Europea", asegura la presidenta.

Hasta ahora, el Ejecutivo comunitario ha recibido un total de 23 planes nacionales de recuperación. "Estos planes envían un mensaje claro: los europeos están preparados para un nuevo comienzo. Nuestros ciudadanos están preparados para abrazar un futuro más sostenible, más digital y más resiliente. Este es exactamente el futuro que queremos construir con Next Generation", ha resaltado Von der Leyen.

Según la presidenta, los planes nacionales "abordan problemas estructurales de manera más completa que nunca" en áreas como reformas laborales, reformas tributarias, mejora del entorno empresarial o digitalización de la educación. Los Estados miembros invertirán 50.000 millones en energías limpias, otros 50.000 millones en rehabilitación de edificios para aumentar el ahorro energético y al menos 85.000 millones en transporte sostenible, de acuerdo con los datos de Bruselas.

Von der Leyen ha adelantado que todos los planes examinados superan ampliamente los objetivos de dedicar obligatoriamente el 37% de las inversiones a la transición climática y el 20% a la transformación digital. "Ahora tenemos que aplicar estos planes", admite la presidenta.

"Next Generation puede ofrecer mucho más que 27 planes de recuperación individuales. Eso unirá todavía más a nuestra Unión. Nosotros, los europeos, estamos juntos en esta crisis. Saldremos juntos de ella. Y saldremos más fuertes que nunca. Con Next Generation, Europa ha demostrado cuánto podemos lograr cuando todos trabajamos juntos", ha concluido.