Trabajo descarta dar el dato de los fijos discontinuos inactivos porque su registro depende de las comunidades autónomas

La publicación del dato de los fijos discontinuos inactivos se presenta cada vez más improbable. Meses atrás, cuando se recuperó este tipo de contratos con la reforma laboral, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se comprometió a depurar las estadísticas, pero la realidad es que la cartera de Yolanda Díaz descarta avanzar en esa línea porque el registro depende de las comunidades autónomas.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado en la rueda de prensa de presentación de los datos del paro de febrero que el dato de los fijos discontinuos inactivos no tendría "consistencia ni coherencia", porque su recopilación depende de cada uno de los servicios de empleo autonómicos, 17 en total.

"Como he repetido en numerosas ocasiones, responde a que la recopilación de datos es de las comunidades autónomas, que no depuran en sus fuentes de origen entre fijos discontinuos en actividad e inactividad. Es un dato que, simple y llanamente, no podemos ofrecer", ha zanjado el secretario de Estado de Empleo.

A pesar de carecer del número preciso de fijos discontinuos inactivos, en el Ministerio de Trabajo creen que eso "no resta un ápice de transparencia" al dato de paro registrado. Una vez más, el secretario de Estado de Empleo ha incidido que su cómputo es el mismo desde 1985 y que el Gobierno "no ha introducido ninguna variación estadística".

El Ejecutivo se remite a los datos existentes. Los fijos discontinuos representan el 3,6% de los asalariados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y un 5% de los afiliados, como ha expuesto Pérez Rey.

La recuperación de los fijos discontinuos fue la vía del Gobierno para eliminar los contratos por obra y servicio y, por tanto, tratar de reducir la alta tasa de temporalidad que arrastraba el mercado laboral español. Dos años después de la entrada en vigor de la reforma laboral, en la cartera de Díaz defienden el resultado de estos contratos.

"Constituye una forma de trabajo que garantiza derechos, estabilidad en el empleo, reanudación de temporada y campaña. Antes eran trabajadores de usar y tirar. Hoy, a través de esas fórmulas de la reforma laboral, tenemos estabilidad en el empleo", ha recalcado Pérez Rey.

Descenso en afiliación

Los contratos fijos discontinuos se contabilizan como empleo indefinido. En febrero, se firmaron 144.201 contratos de este tipo, 2.896 más que en febrero del año anterior, con un repunte del 2,05%, según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el caso de la afiliación, la Seguridad Social destaca que en el último año ha crecido un 5,2% los cotizantes con contratos indefinidos, con 467.034 más a cierre de febrero. Por su parte, los fijos discontinuos se han reducido un 0,2% interanual, con 1.419 menos.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha aludido a ese descenso de la afiliación de fijos discontinuos. "Es el primer mes en el que se ha estabilizado, hay menos que hace un año", ha señalado en la rueda de prensa de este lunes.

Desde el Gobierno reprochan ese "empeño por encontrar algo que no hay" en el número de fijos discontinuos, en referencia a las dudas que surgen sobre la cantidad de personas en inactividad. Tanto Suárez como Pérez Rey han defendido la valía de los datos de los fijos discontinuos y su contribución al empleo estable y la caída de la temporalidad.