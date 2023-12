La ONCE ofrece puestos de trabajo para personas con discapacidad: sueldos de 1.870 euros y sin experiencia

Una persona vendiendo cupones de la ONCE. ONCE

La ONCE siempre apuesta por la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual. Así lo muestran las diferentes ofertas que presentan para personas que tienen una discapacidad. Y, es que, una de las grandes preocupaciones de los españoles es el desempleo de España. En los últimos meses, los datos del paro en nuestro país tienen una tendencia al alza, puesto que el mercado laboral de España acumula 2.702.700 parados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ofrece 75 nuevas ofertas de empleo para vender cupones en los diferentes sorteos extraordinarios. En concreto, estos puestos de trabajo están disponibles en la plataforma Inserta, que busca contratar personas con discapacidad a jornada completa.

Además, estos contratos son indefinidos y tienen como incentivo el pago de kilometraje, en caso de tener que desplazarse con un vehículo, o del teléfono móvil. El sueldo que se ofrece es de 1.870 euros en 14 pagas, aunque hay diferentes opciones salariales en función de la categoría profesional. En este sentido, un trabajador junior cobrará 21.000 euros, mientras que un sénior percibirá 26.000 euros.

¿Cómo son las ofertas de empleo para personas con discapacidad que destaca la ONCE?

Para lograr conseguir un empleo en la ONCE se debe contar con un certificado por discapacidad del 33% o que el Instituto Nacional de la Seguridad Social haya reconocido una incapacidad permanente.

Entre las vacantes que se ofrecen, destacan algunas que están orientadas a vender los productos de lotería de la ONCE.

[Correos lanza una nueva oferta de trabajo: fijo, sin oposición y con sueldos de 29.000 euros en su filial]

De esta forma, los requisitos que se requieren incluyen tener don de gentes, empatía y atención óptima al cliente.

Aunque hay que tener en cuenta que se puede exigir disponibilidad horaria completa. Las ofertas que se ofrecen son las siguientes:

Vendedor en Cangas del Narcea. Sin experiencia, contrato temporal y jornada indiferente. Sueldo de 24.000 a 26.000 euros.

Vendedor de productos ONCE en Vizcaya. Sueldo de hasta 28.000 euros.

5 vendedores de productos ONCE en Melilla. Contrato de un año con posibilidad de estabilidad laboral. Mejora salarial al terminar el segundo año.

20 vendedores de productos ONCE en Alicante. Sueldo que puede llegar a los 30.000 euros. Porcentaje sobre objetivos, posibilidad de pasar a sénior en el segundo año.

5 vendedores de productos ONCE en Madrid. Jornada completa, contrato temporal y horario según las necesidades que marque el punto de venta.

5 vendedores de productos ONCE en Ceuta. Mejora salarial una vez que se termine el segundo año de contrato.

Las personas que estén interesadas en trabajar en la ONCE deben entrar en la oferta de empleo que se encuentra en InfoJobs, dentro del apartado Inserta Empleo. Una vez abierto el listado, se podrá seleccionar la vacante a la que se quiere optar y comprobar que se cumplen los requisitos y se aceptan las condiciones laborales.

A continuación, hay que pulsar en 'Inscribirme a esta oferta' y aparecerá una nueva pestaña para completar los datos de registro y los detalles personales de cada candidato.

Sigue los temas que te interesan