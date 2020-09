Díaz considera que las políticas de Escrivá para demorar la jubilación "no son el camino correcto"

Desde su separación y dada su naturaleza, los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han de compartir criterios respecto a determinadas prestaciones. Sin embargo, este no es el caso de las jubilaciones. Las propuestas del ministro José Luis Escrivá para retrasar la edad de jubilación y que la pensión se pueda combinar con un salario no gustan a Yolanda Díaz.

Así lo ha indicado la minista de Trabajo en la entrevista que ha concedido en ‘La Hora de la 1’. “No es el camino correcto”, ha indicado la gallega, considerando que estas medidas, que sí se emplean en otros países europeos, podría perjudicar al mercado laboral español dificultando el acceso al empleo de los más jóvenes.

"Esto se está dialogando en el marco del Pacto del Toledo y entre Unidas Podemos y el del PSOE", ha indicado la ministra, que también ha abordado el desarrollo de la negociación para ampliar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) excepcionales por la Covid-19.

Negociacion

Aunque lo fía todo a la negociación en el Diálogo Social (donde se reúnen Gobierno, patronal y sindicatos), sí indicó que su voluntad es que estas herramientas se puedan ampliar más allá de diciembre y que, a los seis meses, las prestaciones de los trabajadores afectados se mantengan (por Ley tendrían que bajar del 70% al 50% de la base reguladora en octubre para los sometidos a ERTE desde marzo).

Con todo, ha sostenido la necesidad de que se acote su uso por sectores o empresas más afectadas. Sobre si el Gobierno se plantea eliminar el llamado 'contador a cero' (que el tiempo consumido de paro estando en ERTE no compute para descontarlo de una futura prestación por desempleo), la ministra ha insistido en que la mesa de negociación "está abierta".

"Lo que hemos diseñado en la norma es que los trabajadores acogidos a un ERTE, si en el futuro son despedidos, se les repondrá hasta 180 días de la prestación. A cualquiera de los trabajadoes que han estado en ERTE, si lo despiden, le repondremos seis meses de prestación y ese mecanismo se mantendrá para quien ha estado en ERTE desde el 15 de marzo hasta que dure la prórroga", ha explicado la ministra. Díaz ha subrayado que el 'contador a cero' no opera hasta que el trabajador es despedido por la empresa, es decir, que opera "a futuro" y que reponer una prestación de seis meses es "mucho" teniendo en cuenta que con las reformas del PP la protección por desempleo bajó 26 puntos.

Este mismo lunes se reúnen los actores del Diálogo Social para continuar unas negociaciones que tendrán periodicidad diaria toda la semana. El objetivo es cerrar un acuerdo para ampliar los ERTE para el Consejo de Ministros del día 22. Cabe recordar que, de fondo, todavía no se ha cerrado la negociación para regular el teletrabajo, que según Díaz está pendiente de una reunión "técnica".