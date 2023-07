Andrés Vicente (Fundación I+E): "La innovación no debería ser un tema de colores políticos, necesitamos un marco jurídico y fiscal estable"

La ley de ciencia se elaboró con un consenso muy importante, no como un plan del gobierno o de la oposición. La mayor parte de los partidos apoyaron su aprobación.

Lo que debemos hacer es darle continuidad a esa parte de ese marco, darle estabilidad a la norma y tiempo para consolidarse. Si no somos capaces de hacer algo estable, las empresas no podrán establecerse en un país del que desconfiamos. Si el marco fiscal o el marco regulatorio no es estable, simplemente esa duda existe y es algo descalificador de nuestro camino hacia la transparencia como país.

La innovación no es un tema de colores o de partidos políticos. Hay economías muy diferentes, con gobiernos de todos los sentidos desde EEUU hasta Corea del Sur o los escandinavos, que son potencias económicas en el mundo. Y son países ricos porque invierten, en parte porque sabemos que son ricos porque han invertido.

Sin olvidarnos de que hay una fuerte vinculación entre el desarrollo de los servicios públicos y el Estado del Bienestar con la inversión en innovación. Suecia, Dinamarca o Finlandia son ejemplos de ello en el marco más comparable. Al final, ambas estrategias requieren inversiones a largo plazo y un entorno donde poder construir el futuro.