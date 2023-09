El renacimiento del taxi en la era digital

Hasta hace no tanto tiempo, el taxi era la única opción para desplazarnos si no optábamos por otro tipo de transporte público o contábamos con vehículo propio. La dinámica siempre había sido prácticamente la misma a la hora de coger un taxi, bien sea parando a alguno que estuviera libre por la calle o contactando telefónicamente con compañías que ofrecieran estos servicios.

Normalmente, cuando hablamos de la evolución de las industrias, solemos apuntar miles de mejoras y actualizaciones que les ha permitido adaptarse a las demandas de las nuevas generaciones y a una sociedad donde la inmediatez ha cobrado un papel esencial en nuestro día a día.

A este respecto, está claro que el tiempo se ha convertido en uno de los bienes más preciados, haciendo que cada vez necesitemos productos más cómodos, rápidos y prácticos. En definitiva, servicios que nos faciliten la vida.

La ausencia de avances en el sector sumado al chorreo de millones invertidos por gigantes extranjeros desembocó en el auge de las VTCs y sus plataformas aprovecharon un resquicio legal para sacudir el mercado.

Estos nuevos players llegaron para romper con lo establecido y redefinir el sector tal y como lo conocíamos. No me entendáis mal, las innovaciones propuestas por parte de dichos competidores forzaron una modernización del servicio necesaria, pero no todos los avances se tradujeron en una evolución integral e incluso muchas veces provocaron un empeoramiento de la mejora de las condiciones del sector. Si algo hemos sacado en claro, es que, con tal de acercarse al usuario o ganar cuota de mercado, no todo vale.

Actualmente en España, hay más de 46.000 taxis en funcionamiento. Tan solo en Madrid, la flota está compuesta por alrededor de 15.000 taxis, según el INE. Lo que se traduce en una enorme comunidad que no ha recibido la innovación y atención que merece.

Entre ellos, hay centenares de jóvenes que han decidido continuar con la tradición familiar y desean la oportunidad de ofrecer un servicio moderno y adaptado al siglo XXI, sin perder la esencia que ha caracterizado al sector durante décadas.

En este sentido, los años de experiencia con los que cuenta el sector del taxi sientan las bases para una evolución consistente. Su trayectoria impulsará a introducir lo mejor de ambos mundos, la innovación y la tradición, en una misma industria.

La revolución del sector no se puede basar únicamente en mejorar la experiencia de usuario, también tiene que dirigir los esfuerzos en poner los intereses y las necesidades del taxista en el centro.

El gran problema que hay en España es que, en muchos casos, la modernización de las industrias más tradicionales suele llevarse a cabo a costa del bienestar de los trabajadores. Es imprescindible encontrar un equilibrio y promover la unión del sector para incentivar un crecimiento mutuo, porque la experiencia del taxista también importa.

En este caso, si las aplicaciones les obligan a rotular sus vehículos, les exigen exclusividad y les cobran comisiones abusivas, entonces no estamos trabajando por un futuro mejor, sino para que las grandes multinacionales extranjeras ganen más dinero. Por no hablar del conflicto de intereses detrás de estas empresas, que incluso trabajan con VTCs en otros países.

Por otro lado, la innovación tiene dos caras. Las VTCs respaldadas por inversiones millonarias, ofrecieron una experiencia de usuario renovada. Pero a qué precio: condiciones laborales precarias de los conductores y una competencia desleal que amenazó la esencia del taxi.

Existen infinidad de innovaciones y mejoras que se pueden incorporar a la industria para lograr elevar los estándares de los servicios. Desde poner a disposición de los clientes nuevos métodos para que puedan pagar sin fricciones; ofrecer productos de calidad durante el trayecto; descuentos en comercios; permitir que el pasajero escuche su propia playlist y mucho más.

La libre elección de los taxistas ha de ser igual de importante que la de los usuarios. Si caminamos todos juntos en la misma dirección, conseguiremos la unión del sector y podremos ofrecer servicios que respondan a las necesidades reales de los usuarios y los taxistas.

Para impulsar una evolución real y cohesionada del sector era necesario escuchar a todas las voces que están dentro de la industria y, por primera vez, es lo que estamos haciendo.

Para lograr una evolución real y cohesionada, es esencial escuchar a todas las voces del sector. Sólo así podremos ofrecer servicios que respondan genuinamente a las necesidades de usuarios y taxistas.

Juntos, podemos redefinir el futuro del taxi en España, combinando tradición e innovación, valores y sentido común.

***Alain Mateo es fundador y CEO de TaxiCoin.

