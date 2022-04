Lo da todo por sus startups, 'a lo bestia': "No las voy a dejar caer", me anunciaba hace un par de semanas, en Semana Santa. Mientras los demás desconectábamos, él trataba de conectar con inversores para salvar dos compañías que pendían de un hilo, como casi todas. "Te envío el deck, Chema, a ver si lo conseguimos", me invitaba al SOS.

Hoy, respira tranquilo y sonriente mientras le entrevisto vía Meets 5G desde el aeropuerto de Miami, con destino Nueva York. Me lo confirma, entrecortado, buscando la puerta de embarque de su próximo vuelo. "Lo hemos conseguido, varios inversores de aquí van a hacer follow on". El avión ya tiene queroseno.

De figura y sombra alargada 'a lo bestia' como son sus inversiones, explica que "las startups requieren entre 8 y 10 años para conseguir un exit si se entra en fases tempranas", repite hasta la saciedad Bruno Dureux, CEO de Innoventures, quien, por excelencia y excelente, es la figura icónica de la inversión en startups seed en Murcia.

Su apuesta por la tierra, hoy más que nunca, siembra riqueza anunciando para esta columna de Disruptores e Innovadores "la creación de un vehículo de inversión de en torno a 3 millones de euros" con empresarios de la región y bajo la tutela de su club de inversión.

"Es un reto complicado convencer a empresarios de la zona que tienen una visión más tradicional mostrándoles que una parte de su patrimonio se tiene que invertir en empresas que tiene un alto porcentaje de fracaso", apuntala.

Pero él lo ha logrado. Hace unas semanas pude comprobarlo in situ, en un lugar con encanto y 'a lo bestia', las instalaciones de Licor 43 situadas en Cartagena y que bien regenta su emprendedora familia junto a su gran equipo.

Allí, Dureux, junto con sus socios, Javier Fernández y Carlos Vicente Caballero, crearon ecosistema y conectaron raíces, congregando a algunos de los principales agentes del ecosistema empresarial murciano, talonario en mano.

Cinco emprendedores

Ellos son José Ángel Cerón, director de comunicación de Grupo Fuertes (El Pozo); Ginés García, CEO de Konery y presidente de AJE Murcia; Celedonio Perea, cofundador de la exitosa Terra Fecundis y socio fundador de 'Embargos a lo Bestia'; o Arturo Martínez CEO de la tecnológica Bitec, entre otros.

Ante ellos, cinco emprendedores contagiando tierra fértil y nueva cosecha, insinuando conexión, complicidad, acompañamiento y capital para su semilla.

Innoventures ya es una realidad tangible, el sueño de la piedra angular del ecosistema murciano de inversión, que asesora a startups en su búsqueda de inversión, que conecta corporaciones con innovación y que redobla su apuesta por la inversión en startups con la buena nueva que hoy nos anuncian.

En su portfolio ya se acomodan, se impulsan, o piden rescate (y lo consiguen) más de 16 compañías de reciente creación con base tecnológica en su gran mayoría.

Bruno Dureux.

Invierten tickets de entre 10 y 100.000k, y serán hasta 300.000k con el nuevo vehículo de inversión, más la aportación que decidan los socios, siempre en empresas "que soy capaz de invertir", con su visión largoplacista y bajo un entorno naciente.

Ya han logrado "algún exit parcial como en el caso de Vegaffinity", una de sus favoritas, "referente en la comunidad vegana". Su CEO, Jesús Cerezuela, ha evolucionado 'a lo bestia' en "liderazgo y gestión", logrando la entrada de socios como DACSA, con 300 millones de facturación y Bamboo Venture Capital.

Se deja la vida por Staymyway, que presenta una tecnología para digitalizar cerraduras de hoteles y apartamentos, y que hoy cabalga de la mano de ACCOR. Faustino Fernández, su CEO, "se ha ganado la confianza de sus inversores, todos de primer nivel tanto en España como en Estados Unidos".

Neuromobile, del gran Raúl Serapio, goza de un perfil tecnológico y de marketing "que le supone una gran ventaja a la hora de crear productos atractivos". También se enorgullece por Fixtoe, de David Lucas, cuya ronda de medio millón ha liderado, o por Momoven que casi al cierre de esta columna anuncia su nueva ronda de 160k a través de la inversión colectiva de Startupxplore.

O el sueño que le quitan los cracks de WeFish, del amigo Alberto M. López, que van 'a lo bestia', "arrasando en el mundo de la pesca" (deporte por excelencia en USA), y que "o dan la gran campanada, o ya veremos…", ventila Bruno, por favor.

Sus compañeros de viaje lo son todo para él, que siempre ve en el equipo y el talento "la oportunidad para crecer, para ser todos más". No se cansa en citarlos de manera sistemática.

Olfato y visión

Carlos, profesional organizado que identifica a la perfección las necesidades de la corporate, y actual encargado de la dinamización del exquisito espacio para emprendedores de health, foodtech y sportech, UCAM HiTech. O Javier, "cuya visión inquieta le acerca el mejor dealflow de la zona".

El flechazo es recíproco, así se fabrican y construyen los grandes equipos. El propio Caballero nos introduce a su socio Dureux como "un señor de la cabeza a los pies, amigos de sus amigos y persona confiable donde los haya". Añade, como tantos otros, su "capacidad visionaria y su compromiso con quien le rodea". Apuntilla "fue la primera persona en Murcia, hace 8 o 10 años que empezó a hablar de inversión en startups cuando aquí ese mundo era ciencia ficción".

Por su parte, define el empresario Celedonio Perea a nuestro inversor de hoy como "una gran persona, amigo personal, que tiene el olfato de un empresario, la fuerza de un emprendedor y es un visionario".

Él le conoce de primera mano, ellos, junto a otros socios, han levantado el imperio de 'Embargos a los Bestia'.

No es el programa de televisión, pero de ahí viene el nombre. Es la compañía que ha cerrado 2021 con más de 30 millones de facturación, un millón de EBITDA y 23 tiendas abiertas, "donde la gente viene a ver qué hay y siempre compra".

Hoy Dureux es su presidente, y cree que el negocio está "validado" para llegar a las 100 tiendas en tres años.

'Embargos a lo Bestia' nació de una idea de Ignacio Martínez -"sin él no existiría el negocio"-, y que "ha sabido echarse a un lado para crecer y ser más grande". Ha tomado las riendas su director general, Pablo Franco, "que está dirigiendo en el día a día la compañía con gran acierto en la fase actual de escalado".

Junto a ellos, Perea, Dureux y el empresario Juan Francisco Zambudio, configurando el núcleo duro de una empresa que recién estrena dos naves industriales en propiedad bajo la mirada orgullosa de 200 empleados. 'Embargos a lo Bestia', hoy, es carne viva para los grandes venture capital nacionales e internacionales.

De nacimiento y nombre francés, "cada año un 1% menos, me siento de aquí, amo Murcia" nos recalca reiteradamente, Dureux nos recomienda no dormir cada noche "sin leer algún capítulo" de su libro 'Cómo gestionar una PYME y no morir en el intento'.

Amante del golf y de la vela, también en los negocios, confiesa "sentirse muy unido" a sus dos hijas y a su mujer, Ana. Bruno Dureux, siempre, 'a lo bestia'.

