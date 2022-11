Nueva era 'digital' de los negocios: finanzas y personas, epicentro de la tecnología para anticiparse a la incertidumbre

Hacía tres años que Workday Rising Europe no se celebraba. Desde la última edición -Milan, 2019- del gran evento de la compañía de software estadounidense, el mundo ha cambiado sobremanera, especialmente en el sector de la tecnología, así que las expectativas generadas en la presente edición eran altas.

La pandemia aceleró la transformación digital de las empresas, de todos los tamaños, y las catapultó a la ola de la transformación digital -unas con más acierto que otras dependiendo del camino recorrido en esa materia hasta aquel fatídico 2020.

Transcurrida la crisis sanitaria, nuevas incertidumbres macroeconómicas obligan a mantener el pulso digital en los negocios y a avanzar en áreas como la automatización de la gestión de las finanzas y las personas. Está en juego la consolidación de este profundo proceso de cambio en la economía a escala global.

Con una estrategia de digitalización más consolidada, la realidad indica que la transformación digital circula ya por su propio carril y que es parte intrínseca a la búsqueda de soluciones globales como la invasión de Ucrania, el cambio climático, la crisis de suministros o la espiral inflacionista.

En este contexto, Estocolmo ha recogido esta semana el testigo al último evento prepandémico de Workday Rising Europe.

Multitudinaria presencia de asistentes en el evento tecnológico Workday Rising Europe esta semana en Estocolmo.

Había ganas de recuperar la presencialidad y se ha notado desde el primer momento y, aunque cuesta acostumbrarse todavía a los eventos presenciales multitudinarios, el Stockholmsmässn ha brindado al asistente una estampa más propia de la actividad económica prepandémica.

Difícil encontrar una butaca libre en el nutrido programa de conferencias, y una imperante sensación generalizada entre el público -durante las conversaciones de pasillo- de que se estaba siendo partícipe de un cambio del que nadie quiere quedarse al margen.

Reencuentro presencial con el cliente

En este contexto, la compañía estadounidense ha exhibido toda su artillería con una puesta en escena apoteósica que ha replicado en el continente europeo los habituales shows que caracterizan a tipo de congresos en EEUU; luces, música, escenografía milimétricamente cuidada, nada se ha dejado a la improvisación.

Había ganas de reencuentro presencial -más de 3.500 personas han pasado esta semana por el centro de congresos sueco donde han intervenido más de 140 ponentes- y Workday ha llevado a cabo con éxito una exhibición de músculo centrada en dos focos: por un lado, sus clientes; muchos de los que se han dado cita en la capital de Suecia estos días han implementado sus aplicaciones en la nube a raíz de la pandemia y, lógicamente, se estrenaban en el evento tecnológico.

El auditorio principal de Stockholmsmässn ha vivido uno de los momentos culmen de su puesta en escena con la canción 'A Sky Full of Stars' 'de Coldplay como banda sonora y la entregada participación del público.

De hecho, según datos aportados por la organización, en la actualidad más de 2.000 clientes en EMEA usan las aplicaciones de la compañía estadounidense -Workday Financial Management y Workday Human Capital Management- y durante el año en curso más de 150 compañías se han sumado a su portfolio, entre ellas, Parques Reunidos en España.

La empresa con sede en nuestro país ha implementado Workday HCM para ayudar a digitalizar los procesos de recursos humanos y mejorar el compromiso de los empleados.

Posicionamiento frente a competidores

Por otra parte, Workday ha puesto sobre la mesa en Estocolmo todo su potencial en Europa para marcar diferencias de cara a sus principales competidores como SAP y demostrar que está capacitada para crecer la región respetando las regulaciones de cada país.

Precisamente, este 17 de noviembre la compañía ha anunciado la primera fase de su programa Industry Accelerators en EMEA, que se desarrollará en una primera ola en Reino Unido, y que persigue ayudar a la banca y los mercados de capital y las industrias de seguros a acelerar sus esfuerzos de transformación de la nube empresarial junto a Deloitte y PwC, socios de Workday.

Según la organización, se espera que nuevos países, industrias y socios se vayan sumando a medida que Workday continúe expandiendo este programa en EMEA.

Y es que no es el momento de relajarse en materia de digitalización, sino de pisar el acelerador y asentar aquellas estrategias que la pandemia impuso, para propiciar un verdadero cambio en los negocios, como han reiterado varios de los responsables de la empresa en la conferencia inaugural The Power to Adapt.

El co-CEO de Workday, Chano Fernández, durante la conferencia inaugural del evento 'The Power to Adapt'.

En esta línea, el co-CEO de Workday, Chano Fernández, ha incidido en que acontecimientos como la pandemia y la guerra en Ucrania, han obligado a las organizaciones a reformularse, "como ha sucedido con nuestras vidas". "Si innovamos juntos, todo es posible; sois los habilitadores del cambio", ha expresado el responsable ante un auditorio entregado.

Para ello ha sido importante alinear en las compañías las áreas de IT, finanzas y recursos humanos para centrar las estrategias en crear valor y retener talento. Y ahí es donde Workday está desarrollando una labor crítica para digitalizar las finanzas y los recursos humanos.

La transformación digital de PUMA

PUMA es uno de esos clientes que se ha replanteado el área de los recursos humanos gracias a su tecnología: agilidad y fácil manejo, acceso desde el móvil a una única plataforma de gestión por parte de gerentes y empleados y disponibilidad de datos en tiempo real son algunas de las ventajas que más valora la multinacional.

Según ha explicado a D+I Dietmar Knoess, Global Director, People & Organisations en PUMA, "con la automatización de Workday ponemos la responsabilidad de muchos procesos de recursos humanos en manos de los empleados y los gerentes, de forma que este área se puede centrar en diseñar los procesos más importantes y que aportan valor".

Dietmar Knoess, Global Director People & Organization en PUMA.

Por otra parte, Knoess considera que "los empleados -talentos- esperan que un empleador moderno use sistemas modernos. Además, las generaciones más jóvenes en particular quieren gestionar sus asuntos de personal digitalmente, en dispositivos móviles y, sobre todo, cuando quieran; 24 horas, siete días a la semana".

"Tanto los candidatos como los empleados esperan que sus asuntos de personal se gestionen de la manera más rápida y digital posibles y que tengan transparencia sobre la información que está disponible o almacenada sobre ellos en la empresa. Por lo tanto, es importante establecer procesos buenos y rápidos que también ofrezcan a los empleados la máxima transparencia", ha concluido el responsable de PUMA.

