Dell alerta de que los datos se están convirtiendo en una carga para las empresas

En 2025, está previsto que se generen 125 Zetabytes de datos en el mundo. Datos que, sin duda, marcarán el devenir de las empresas o, mejor dicho, el de aquellas que logren gestionar y extraer el valor que esa información encierra para, con ella, tomar decisiones de negocio.

Un desafío para el que, sin embargo, no todas las empresas están preparadas como ha revelado en el marco del Dell Technologies Forum, su evento anual para clientes, partners y profesionales del sector TIC español.

Así, la compañía hacía publico un informe 'The Data Paradox', realizado por Forrester Consulting y en el que se ponía de manifiesto la gran paradoja que actualmente viven las empresas en la era de los datos.

“Muchas empresas creen que están basando su negocio en los datos pero no lo están haciendo realmente. O bien no tienen la capacidad y las herramientas tecnológicas adecuadas o bien no saben realmente qué datos son importantes y cuáles son”, explicaba Ricardo Labarga, director general de Dell Technologies en España.

La realidad es que, de acuerdo con dicho informe, en nuestro país, el 63% de las empresas afirma que su negocio se basa en datos y que "los datos son el elemento vital de su organización", pero sólo un 25% declara tratar los datos como un capital y priorizar su uso en toda la organización.

Sobrepasados por los datos

Recopilar más datos de los que pueden gestionar (algo que afirma el 70% de los encuestados) pero, al mismo tiempo, sentir que su negocio aún necesita más de los que en estos momentos puede conseguir es la segunda gran contradicción que muestra el informe presentado por Dell Technologies.

Una situación en la que muchas compañías afirma que los datos se han convertido más en una carga que en una oportunidad. Así, el 59% de las empresas españolas se queja de que tiene tal exceso de datos que no puede cumplir con los requisitos de seguridad y cumplimiento y el 61% afirma sentirse sobrepasado en la gestión de los mismos.

Este escenario constituiría para Dell la tercera gran paradoja: el ver y no hacer nada. Y es que, según la firma, frente al reto de realmente extraer el valor que esos datos encierran el mercado ofrece una clara solución que las empresas no están adoptando: el dato como servicio.

“Cerca de la mitad de los profesionales españoles (46%) dice que durante la pandemia se han multiplicado los datos que ahora necesitan recopilar, almacenar y analizar. Resulta difícil creer que estas empresas van a saber agrupar estos datos y conseguir hacerlos útiles sólo por instinto. Convertirse en una empresa basada en datos es un viaje y necesitarán que alguien les guíe en ese camino”, reflexiona Ricardo Labarga.

Esa guía pasa, según Dell, por el modelo as a service que, aunque está creciendo, no lo hace a la velocidad que correspondería a las necesidades actuales de las empresas.

En ese sentido, además, de acuerdo con la compañía, cada vez es más importante el edge computing o, lo que es lo mismo, en palabras del director general de Dell Technologies en España: “procesar y computar el dato allí donde realmente se crea”.

Tendencia que no dejará de crecer en los próximos años, tal y como ha señalado también en su intervención en el evento Michael Dell, el fundador de Dell Technologies, que aseguraba que “hoy apenas el 10% de los datos se procesa fuera del centro de datos; en 2025, lo hará el 75%. Serán datos que se generen en el Edge y para transformarlos en mejor información, acciones y resultados se requiere de inteligencia y análisis en tiempo real”.

España, retrasada en el modelo 'as a service'

Unas capacidades a la que para acceder de forma real y óptima Dell apuesta por el modelo de infraestructura como servicio que, en su caso, responde al nombre de APEX, una propuesta que, como ha reconocido Ricardo Labarga, irá evolucionando aunque poco a poco. “Es una gran apuesta para nosotros y, en España, contamos con importantes clientes ya pero es cierto que evoluciona a una velocidad mucho más lenta que en otros países”.

Preguntado por el futuro más inmediato, el director general de Dell Technologies en España no tiene dudas: “Seguiremos creciendo como lo hemos hecho en el último año. De hecho, estamos viendo cómo los clientes ya preparan sus presupuestos para 2022 y no vemos que están reduciendo sus inversiones en TI”.

Además, para Labarga la llegada de los fondos europeos a España será muy positiva para mercado, con la Administración Pública como “agente dinamizador” y con la digitalización de la pyme como objetivo.

“La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas es clave y será esencial para la competitividad y la internacionalización de la economía española”.

