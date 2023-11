J.J. Delgado, CDO de Estrella Galicia: "Estamos generando una plataforma interna para escalar el potencial de la IA"

Es gratificante sentarse a hablar con un Chief Data Officer que, de entrada, afirma que "hablar de por qué digitalizarse ya está superado". Más si se trata del responsable del ramo en una compañía tan tradicional como querida, la cervecera Estrella Galicia. Para Juan José Delgado, el artífice de los cambios tecnológicos en la icónica enseña y director general de su iniciativa MOVE, la digitalización es una realidad aceptada en el mundo empresarial contemporáneo.

"Hace cinco o seis años, todavía hacía falta convencer a la gente de que lo digital era el futuro, de que las compañías, por muy bien que estuvieran, tenían que empezar a hacer los deberes y empezar a hacer las cosas de manera diferente", recuerda J.J. Delgado, en entrevista con D+I - EL ESPAÑOL. Esta resistencia inicial fue un desafío significativo que la pandemia ayudó a superar: "Fe un salto cuántico de adopción digital, tanto por parte de los profesionales como de los consumidores".

De hecho, y como suele ser habitual, el principal reto para Estrella Galicia en este camino no ha sido tecnológico, sino de cambio de mentalidad, especialmente entre los directivos. "Desde mi llegada nos pusimos a trabajar bastante en serio y miramos varios proyectos, iniciativas y probamos diferentes maneras de cambiar la mentalidad de los directivos", explica. Fue entonces cuando descubrieron que "el espíritu emprendedor y las iniciativas de emprendimiento colaborativo eran las mejores herramientas para hacer evolucionar ese mindset".

El programa de aceleración de startups lanzado en 2018, The Hop, ilustra esta nueva mentalidad. "Básicamente poníamos en conexión startups de diferentes partes de nuestra cadena de valor con los directivos de la organización y con la compañía", describe Delgado. Este enfoque permitió "conjugar empresas más pequeñas, más innovadoras, más rápidas, más flexibles, con una compañía como la nuestra, más grande, y generar dinámicas de trabajo donde nacen nuevos proyectos, nuevos pilotos".

"Las compañías tradicionales como la nuestra empezamos así a entender nuevas maneras de trabajar que nos ayudan a acelerar nuestra transformación", subraya el ejecutivo.

De las sensaciones al mercado

"Somos una compañía que nos movemos bastante poco por sensaciones", presume Juan José Delgado, destacando que, a pesar de las respuestas positivas del mercado y las actividades divertidas y atractivas, Estrella Galicia siempre ha mantenido una actitud de inconformismo.

En ese sentido, el CDO enfatiza la resistencia de la empresa a estancarse y su deseo constante de hacer las cosas de manera diferente. "En los entornos digitales, siempre queda tanto por hacer que es como que se está empezando ahora", reconoce. Pero ese inconformismo y ese aprendizaje debe traducirse en resultados tangibles y proyectos que se centren en las tres grandes líneas maestras de la compañía: crecimiento a través de iniciativas digitales, eficiencia y mayor conexión con consumidores y clientes.

Juan José Delgado, CDO de Estrella Galicia.

No en vano, la estrategia digital de la empresa ha evolucionado significativamente. Delgado describe este cambio desde una transformación cultural inicial a un enfoque más centrado en soluciones tecnológicas y digitales. "En la segunda y tercera edición [del programa de aceleración] nos fuimos moviendo a una especie de laboratorio digital", detalla. "En nuestro caso fuimos evolucionando desde un plano más conceptual de mindset a proyectos más orientados a retos de negocio".

Un origen social, un fin empresarial

Bajo las enseñas de The Hop y el programa MOVE, Estrella Galicia canaliza sus esfuerzos de innovación abierta distintivos en el mercado. Aunque su propósito inicial dista mucho de acercarse a esos retos de negocio que ahora abordan.

Delgado explica que la compañía se adentró en el emprendimiento colaborativo "mucho más por ayudar a la comunidad emprendedora. Nos veían no como una empresa tradicional, sino como un hermano mayor". La respuesta fue abrumadora, con cerca de 500 startups presentándose en las primeras ediciones de este programa de aceleración.

Hablando de casos concretos, Delgado mencionó a Perfect Numbers, una startup que ayudó significativamente en un proyecto interno de medición en los tanques de cerveza. "Llevábamos tiempo dándole vueltas a tecnología de todo tipo, incluso internacional, pero estábamos atascados y no encontrábamos una solución que nos encajara", recuerda, "y de repente dimos con una startup que ya había hecho lo mismo en tanques de leche". Esta colaboración permitió a Estrella Galicia realizar un piloto en solo seis semanas, algo inédito para la compañía.

Otro ejemplo exitoso fue Tapi, una startup que desarrolla carritos autónomos de servicio de cerveza, activados por teléfono móvil. Delgado explica que "ahora lo vemos como algo normal, pero eran carritos muy vanguardistas, donde podías servirte tu propia cerveza y pagar con el móvil. Era un intento de atacar la parte frontal de la cadena de valor, lo que llamamos el HORECA digital, de dar soluciones a los baritas para digitalizarse".

En las primeras ediciones de su programa de innovación, la empresa se centró en startups en fases tempranas. "Para lo que buscábamos, que era la transformación cultural, era perfecto", admite Juan José Delgado. Sin embargo, para poner en funcionamiento soluciones más efectivas, se dieron cuenta de la necesidad de colaborar con startups más maduras, con prototipos y productos ya funcionando en el mercado. Este cambio de estrategia permitió a Estrella Galicia integrar soluciones más robustas y listas para el mercado, facilitando así su incorporación en la cadena de valor de la empresa.

Colaboraciones académicas y viaje hacia la IA

Juan José Delgado, Chief Digital Officer de Estrella Galicia, destaca también en la entrevista con D+I - EL ESPAÑOL la colaboración continua de la compañía con instituciones educativas prestigiosas como el MIT y el IE. "Llevamos cuatro años colaborando con ellos", concreta Delgado, señalando que estas colaboraciones forman parte de un esfuerzo por "empujar los límites siempre un poco más allá".

La elección de colaborar con instituciones como el MIT responde a la ambición de Estrella Galicia de buscar referencias internacionales y mover a sus profesionales fuera de su zona de confort. "Cada año proponemos proyectos y son los alumnos los que nos eligen", explica Delgado. Los proyectos con estos estudiantes internacionales, provenientes de lugares tan variados como India, Asia y América, han sido especialmente valiosos para aportar un soplo de aire fresco en la empresa.

Delgado menciona, además, que estos proyectos, que duran de 3 a 6 meses, se realizan tanto a distancia como presencialmente, y que el hecho de ser una compañía gallega ha resultado un aliciente extra para los estudiantes. En cuanto a las temáticas de estos proyectos, el CDO de Estrella Galicia afirma que plantean diferentes aspectos cada año, siendo la inteligencia artificial el último gran campo de batalla tras la expansión de su portal de e-commerce o la optimización de las rutas logísticas.

Al margen de la fusión de almas con el mundo académico, la inteligencia artificial juega un papel creciente en la estrategia y la agenda de J.J. Delgado. Explica al respecto que "la IA ya está con nosotros desde hace mucho tiempo", mencionando proyectos innovadores como un "catador virtual" que asistía al maestro cervecero y skills de Alexa que proporcionaban datos de la compañía.

Sin embargo, asume también que la tecnología generativa ha cobrado un papel destacado en Estrella Galicia. "Es una tecnología disruptiva al máximo nivel y va a cambiar la manera que trabajamos en nuestro día a día", afirma. En ese sentido, la compañía está trabajando en la creación de una plataforma que facilite la integración de estas nuevas tecnologías. "No es cuestión de hacer un proyecto", señala Delgado, sino de cambiar la forma en que la empresa interactúa con tecnologías disruptivas como la IA tradicional, robótica, drones, impresoras 3D y modelos de blockchain.

"Estamos generando las capacidades internas para poder escalar todo esto", concluye. La compañía tiene previsto tener una plataforma funcional para gestionar esta disrupción tecnológica a mediados del próximo año, con pilotos en curso.

La evolución a BigCrafters

Juan José Delgado, Chief Digital Officer de Estrella Galicia, comparte en nuestra conversación cómo la pandemia catalizó una transformación en la compañía, especialmente en el proyecto BigCrafters. "Nosotros teníamos un proyecto de consumo directo en la lista de proyectos", explica. "La pandemia nos obligó a acelerar un proyecto planificado para ocho meses a solo ocho días, una hazaña que Delgado calificó de "locura".

La capacidad de Estrella Galicia para adaptarse rápidamente se debió a la adopción de metodologías ágiles, típicas de startups, como el Scrum. "Si esto hubiese pasado dos años antes de haber empezado todo el concepto de innovación tecnológica, no hubiésemos sido capaces de hacerlo", reconoce Delgado. Este cambio metodológico permitió a la empresa lanzar un proyecto "muy sencillito, pero que funcionaba" para atender a los pedidos y necesidades de los clientes durante la pandemia.

Un repartidor de BigCrafters, el 'marketplace' de Estrella Galicia.

No en vano, el proyecto empezó como una iniciativa de e-commerce sencilla y se fue desarrollando con tecnologías más complejas. Delgado destaca que este aprendizaje ha sido valioso para la organización, mostrando cómo abordar retos tecnológicos en un contexto que cambia rápidamente. "La flexibilidad es el gran reto que se necesita a la hora de desarrollar proyectos tecnológicos digitales", subrayó.

El proyecto evolucionó de ser un comercio electrónico para vender productos de Estrella Galicia a transformarse en BigCrafters, un marketplace para productores artesanos y pequeños y medianos productores. Delgado resalta la importancia de apoyar a estos productores para mantener su competitividad en el mercado digital, por lo que el 5% de la facturación se destina a ayudar a estos artesanos a acelerar sus ventas y visibilidad. Este apoyo se canaliza a través de premios anuales a los artesanos, seleccionados en función de su compromiso con los valores de la plataforma y sometidos a votación por la comunidad artesana. Los ganadores reciben un premio que incluye visibilidad y asistencia en el desarrollo de su marca.

Juan José Delgado, Chief Digital Officer de Estrella Galicia, profundiza en la iniciativa: "Nosotros te ayudamos con el go to market y tú céntrate en hacer los productos de calidad". Según el ejecutivo, la acogida de la plataforma por parte de los artesanos ha sido "brutal", con más de 100 productores ya subidos a la plataforma. Aunque no puede proporcionar datos específicos sobre volúmenes por razones de confidencialidad, indica que también ha habido una gran involucración por parte de los consumidores.

El siguiente paso busca descentralizar la gestión de la plataforma, permitiendo a la comunidad artesana tomar decisiones cada vez más importantes sobre el futuro del proyecto. "Esto viene muy inspirado por los conceptos de web3, blockchain", concluye Delgado, señalando que estos enfoques tecnológicos se alinean con la filosofía de BigCrafters de ser un proyecto por y para la comunidad.

