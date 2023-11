Valencia Activa, D+I y la IA generativa: "Discutir sobre ética, compartir perspectivas y establecer contactos"

Le hemos preguntado a ChatGPT, la inteligencia artificial generativa más popular, qué opina de los eventos que se celebran en torno a sí mismo. Lo primero que explica es que no tiene ni opiniones ni sentimientos, puesto que es eso, un ente artificial.

Ahora bien, sí que dice ser capaz de resumir de forma objetiva qué supone ser el centro de atención de jornadas como los Encuentros D+I 'Valencia Activa', que se celebran este miércoles en la sede de la aceleradora Innsomnia, en La Marina de Valencia y cuyas inscripciones aún están abiertas.

ChatGPT explica que los eventos de este tipo "pueden abordar desde la presentación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial hasta discusiones sobre aplicaciones comerciales y éticas".

Asimismo, advierte de que "estos eventos a menudo reúnen a expertos, empresarios, investigadores y profesionales de la industria para compartir conocimientos, experiencias y perspectivas en el campo de la inteligencia artificial y la IA conversacional".

Y, por último, reconoce que "son una oportunidad valiosa para aprender sobre las últimas tendencias en IA, establecer contactos con profesionales del sector, explorar oportunidades de inversión o colaboración, y comprender mejor cómo la IA está impactando diversos sectores empresariales".

Por lo tanto -resume- "pueden ser beneficiosos para las empresas y las personas interesadas en la IA".

Todo lo anterior entronca directamente con los objetivos que persigue la jornada de mañana. Cabe recordar que tanto desde D+I como desde Valencia Activa, entidad dependiente del Ayuntamiento de la capital del Turia, se busca explorar los diferentes aspectos éticos y sociales de la IA generativa, como la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones algorítmicas, la privacidad y la seguridad de los datos generados por la IA, y los riesgos de sesgos y discriminación.

Así pues, en el centro del debate estará la discusión sobre los límites y posibilidades de la IA generativa en diversos campos y aplicaciones, como la creatividad, el arte y la música, la simulación y el modelado, la comunicación y el lenguaje natural, entre otros.

Además, el evento tratará de identificar oportunidades y desafíos para la innovación y la tecnología en la IA generativa, y de descubrir las últimas aplicaciones promovidas por startups en el terreno comercial.

Como es lógico, para debatir en torno a todo lo anterior hace falta contar con expertos y especialistas en la materia. Para estos Encuentros D+I 'Valencia Activa' se ha recurrido a un plantel de expertos de varios ámbitos, como el universitario, el empresarial, el del emprendimiento y el periodístico.

El editor de D+I, Rafa Navarro, y Jesús Salas, CEO de la compañía norteamericana Coderslink abrirán el evento, que, a continuación, contará con tres mesas redondas.

Las mesas redondas

La primera abordará la ética de la IA generativa y en ella participarán Patrici Calvo, profesor de la Fundación Valgrai; Karina Virrueta, Head of Innovation Startup Valencia; Juan Pablo Peñarrubia, representante del Colegio de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana; y Carlos López Olano, profesor investigador de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia.

La industria creativa centrará el segundo de los debates, que contará con Ana Niño, copresidenta de la Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana; Ana Martí, del Institute of Design and Manufacturing (IDF) and Department of Audiovisual Communication, Documentation and Art History (DCADHA) de la Universidad Politécnica de Valencia; David Blay, miembro de la ejecutiva de la Unió de Periodistes; y José Martínez Sáez, director del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la universidad CEU-Cardenal Herrera.

El tiempo para la discusión se cerrará con un panel sobre la tecnología que hay detrás de la IA. En este debate estarán presentes el CEO de Pangea, Manuel Herranz; el CEO de Vidext, Jon Enríquez Arco; el COO de Digit-S, Joaquín Luque; y el CTO de Olocip, Gaizka San Vicente.

El evento, que será retransmitido en directo y en streaming en D+I y EL ESPAÑOL, concluirá con un cóctel-networking en las instalaciones de Innsomnia, en La Marina de Valencia.

