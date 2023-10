Universidades, startups y periodistas reflexionan sobre la IA generativa el 15 de noviembre en Valencia

La inteligencia artificial generativa se ha convertido en el tema del que todo el mundo habla. Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que, de manera recurrente, aparezcan todo tipo de modas relacionadas con esta tecnología.

La moda de las imágenes en las que se lee el nombre de ciudades conformado con elementos comunes colocados estratégicamente en una determinada escena; la moda de las escenas de vidas anónimas (o no tanto) convertidas en carteles de películas de Pixar o de Disney; la moda de la traducción automática a otro idioma de una voz reconocible, como la de Chiquito de la Calzada, como la de Messi. Y, así, un largo etcétera.

Pero detrás de estas modas, que no son más que un entretenimiento, hay toda una industria que está generando estas inteligencias artificiales para aplicarlas al mundo de los negocios. Es en ese momento cuando la regulación para un uso ético de esta tecnología debe cobrar una importancia capital, como ya demuestra el hecho de que los estamentos oficiales -el Gobierno español y la Unión Europea, entre ellos- estén trabajando en ello.

Para abordar estas cuestiones de interés general en estos momentos, el próximo 15 de noviembre D+I en colaboración con Valencia Activa -Ayuntamiento de Valencia- reúne en la capital del Turia a una quincena de voces autorizadas que debatirán sobre todo ello.

Es la tercera edición de los Encuentros D+I 'Valencia Activa' y se celebrará como viene siendo habitual en las instalaciones de la aceleradora Innsomnia, en La Marina de Valencia. El plazo de inscripción está ya abierto.

Los objetivos

D+I y Valencia Activa buscan explorar los diferentes aspectos éticos y sociales de la IA generativa, como la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones algorítmicas, la privacidad y la seguridad de los datos generados por la IA, y los riesgos de sesgos y discriminación.

Como no podría ser de otra manera, en el centro del debate estará la discusión sobre los límites y posibilidades de la IA generativa en diversos campos y aplicaciones, como la creatividad, el arte y la música, la simulación y el modelado, la comunicación y el lenguaje natural, entre otros.

Por último, y en un plano menos polémico y más constructivo, se tratará de identificar oportunidades y desafíos para la innovación y la tecnología en la IA generativa, y descubrir las últimas aplicaciones promovidas por startups en el terreno comercial.

La jornada la abrirá un representante del Ayuntamiento de Valencia, el fundador y editor de D+I, Rafa Navarro, y Jesús Salas, CEO de la norteamericana Coderslink.

El foro de debate

La primera mesa redonda abordará la ética de la IA generativa y en ella participarán Patrici Calvo, profesor de la Fundación Valgrai; Nacho Mas, CEO de Startup Valencia; Juan Pablo Peñarrubia, representante del Colegio de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana; y Carlos López Olano, profesor investigador de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia.

La industria creativa centrará el segundo de los debates, que contará con Ana Niño, copresidenta de la Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana; Ana Martí, del Institute of Design and Manufacturing (IDF) and Department of Audiovisual Communication, Documentation and Art History (DCADHA) de la Universidad Politécnica de Valencia; David Blay, miembro de la ejecutiva de la Unió de Periodistes; y José Martínez Sáez, director del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la universidad CEU-Cardenal Herrera.

El tiempo para la discusión se cerrará con un panel sobre la tecnología que hay detrás de la IA. En este debate estarán presentes el vicepresidente de Pangea, Amando Estela; el CEO de Vidext, Jon Enríquez Arco; el COO de Digit-S, Joaquín Luque; y el CTO de Olocip, Gaizka San Vicente.

El evento, que será retransmitido en directo y en streaming en D+I y EL ESPAÑOL, se cerrará con un cóctel-networking en las instalaciones de Innsomnia, en La Marina de Valencia.

