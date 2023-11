Tecnología, sostenibilidad y cambio social: los pilares que están transformando los negocios y las formas de pago

“Vivimos momentos históricos y la nueva economía se va a conformar no sólo siguiendo parámetros clásicos, también con otros factores que van a tener un fuerte impacto en los próximos años”. Con estas palabras ha inaugurado este miércoles la directora general de Mastercard España, Paloma Real, el Mastercard Innovation Forum 2023 (MIF), el evento que esta compañía financiera-tecnológica celebra cada año.

Esos factores a los que se refiere Real ya llevan tiempo repercutiendo, en mayor o menor medida, en la forma en la que nos relacionamos con las nuevas formas de pago y la transformación de los negocios.

El más plausible de todos ellos tiene que ver con los avances en nuevas tecnologías, “sobre todo aquellos orientados a mejorar la velocidad de procesamiento y tratamiento de los datos y que impactarán de forma inmediata en nuestro día a día”, ha asegurado la directiva, en referencia a la inteligencia artificial, la computación cuántica o las redes 5G/6G.



[La necesidad de adaptarse a una regulación cambiante y la localización marcarán el futuro del sector bancario]

El segundo de esos factores, ya presente en todas las compañías para definir su estrategia y el modo en el que llegan a sus consumidores, es la inclusión y la sostenibilidad. Real lo ha puesto en evidencia citando un dato recabado por Mastercard: “El 80% de los españoles están preocupados por el cambio climático y un 66% toma sus decisiones de compra según los atributos de sostenibilidad de las marcas con las que se relacionan”.

El último tiene que ver con el cambio de paradigma social que se está produciendo, no sólo por los dos factores anteriores, “también por el impacto que acontecimientos como la pandemia o la nueva situación geopolítica mundial, lo que nos ha obligado a repensar nuestros valores y buscar un mejor equilibrio entre nuestra vida personal y laboral”, ha manifestado Real.

La revolución de los pagos

Durante el Mastercard Innovation Digital Forum 2023, la compañía ha analizado este nuevo contexto bajo el lema Step into the Next Economy, como "un modo de invitar a la acción", según la directora general en España. Para ello ha contado con expertos como Anders Indset, autor de The Quantum Economy, Infected Thinking y Wild Knowledge, que ha centrado su ponencia en las posibilidades y retos de la inteligencia artificial, sobre todo en aquello que esta tecnología todavía no puede hacer, pero el humano sí.



"Para crear un capitalismo humanizado debemos invertir en tecnología que sirva para solucionar los problemas. En unos 10 años será imprescindible para las compañías que quieran mantener sus ingresos", ha afirmado durante su intervención. Quien también ha recalcado que "deberemos tener en cuenta que el clima será una parte importante de la economía, por lo que crear productos que hagan del mundo un lugar mejor será una necesidad”.

[Tarjetas fabricadas de forma sostenible y pagos digitales: así contribuye la banca a mejorar la salud del planeta]



La sostenibilidad también ha tenido un papel protagonista a lo largo del evento, especialmente en su relación con el futuro de los pagos. Tom Harris, vicepresidente sénior de Foundry, la división de Mastercard dedicada a la innovación, y cuyo hub en Dublín (Irlanda) pudo visitar D+I hace unos meses, ha explicado cómo la evolución de tecnologías como blockchain, la inteligencia artificial y la computación cuántica marcarán el futuro de los pagos tal y como los conocemos, manteniendo una perspectiva sostenible en beneficio del planeta.

“La inteligencia artificial será crucial para impulsar y mejorar las experiencias personalizadas e inteligentes. En Mastercard trabajamos para que esa experiencia sea cada vez más inclusiva, interactiva, personalizada y digital. Actualmente, nos encontramos en una era en la que los consumidores son conscientes de la repercusión que tienen sus decisiones en el medioambiente”, ha señalado Harris.

En este nuevo contexto, los modelos de trabajo están cambiando. Ya se atisbaba su transformación antes de la pandemia, pero tras ella podemos hablar de un punto de inflexión y cómo esto está afectando a diferentes sectores.

Sobre ello, Jennifer Rademaker, responsable del área del Futuro del Trabajo de Mastercard, destacó que “tras la pandemia se ha producido un cambio en la forma en la que trabajamos basado en el estilo, la optimización y personalización. Sin embargo, la presencialidad sigue siendo un factor clave para los trabajadores cuando necesitan ser creativos y para las compañías de cara a la construcción de su identidad corporativa. Por el contrario, hemos podido comprobar que el teletrabajo funciona cuando los trabajadores precisan de una mayor concentración”.

Resiliencia española

El evento también acogió intervenciones que analizaban específicamente la situación económica de España. Natalia Lechmanova, economista senior del Instituto Económico de Mastercard, destacó la gran resiliencia de los españoles tras la pandemia, especialmente gracias a sus ahorros.

A lo largo de su ponencia, ha destacado que “al comparar el PIB de los diferentes países europeos comprobamos que España destaca por su crecimiento debido a la recuperación del sector servicios. Se espera que el consumo continúe su aceleración a pesar de la fuerte inflación que azota Europa y, prueba de ello, es que el gasto en experiencias y viajes ha aumentado en España”.

[Así es el centro tecnológico de Mastercard donde trabajan para medir la huella de carbono de nuestras compras]

Lechmanov también habló sobre las próximas tendencias de gasto en el país y señaló que “el gasto se mantendrá e incluso se incrementará de cara a los próximos meses, especialmente en Navidad, donde se espera que los españoles gasten más en restaurantes y alimentación”.

Natalia Escobedo, directora de Sector Público de Microsoft; Jean-Francois Cases, vicepresidente de Amadeus; y Carlos Tejedor, director de la Administración General del Estado de Telefónica, subrayaron en una mesa redonda, conducida por Daniel Nieto, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Mastercard España, la importancia de la digitalización para el desarrollo de España en diversos sectores como el turismo.

Los tres incidieron en que “ahora mismo estamos inmersos en un cambio de era que provocará que los agentes públicos y privados lleven a cabo una colaboración mutua. Para llegar a la aplicación y uso de la tecnología más novedosa necesitamos infraestructuras. En este sentido, España, como líder del sector, vive un momento único”.

Para finalizar la jornada, Toni Nadal, director técnico deportivo de la Rafa Nadal Academy, habló sobre los factores indispensables para alcanzar el éxito en cualquier ámbito. En palabras de Nadal, “la mejora siempre es necesaria y posible. Si uno pone dedicación y ganas a lo que hace lo normal es hacer las cosas cada vez mejor. Debemos ser valientes para afrontar la realidad y transformarla. Al final, cuando le das valor a lo secundario, le restas valor a lo que de verdad importa”.

Sigue los temas que te interesan