Entramos en el laboratorio europeo de IBM, donde la IA acelera negocios, fármacos... y hasta frena la crisis climática

Uno percibe desde que traspasa las puertas de IBM Research Europe - Zurich Lab que se adentra en uno de los centros de investigación más determinantes para el futuro del sector tecnológico y científico actual.

Sus laberínticas instalaciones han sido testigo mudo de la generación de uno de los conocimientos más valiosos del último siglo en esta materia -abrió sus puertas en 1956-, y es que, no en vano, hasta siete premios Nobel han pasado por ellas, como dan fe alguna de las estatuillas que se exhiben en el laboratorio suizo.

En un momento tan vertiginoso y apasionante como el actual para la ciencia y la tecnología, el papel de IBM Research Europe vuelve a ejercer de catalizador de un sector volcado en explorar cómo la eclosión de IA generativa, la cuántica -o la posibilidad de unir ambas en el futuro- aceleran múltiples ámbitos como los negocios, el sector farmacológico, las energías limpias... y hasta lucha contra el cambio climático.

El potencial de la IA generativa, más allá de la democratización que ha instaurado ChatGPT desde hace un año para generar texto, obliga a los investigadores a centrar sus esfuerzos en explorar otros campos donde existe un gran recorrido por delante y donde el impacto en la sociedad es aún incalculable.

"La IA no es algo nuevo, pero los modelos fundacionales que se están desarrollando permiten generar datos nuevos y es la máquina la que aprende directamente de los datos. Lo más importante es el incremento del retorno de la inversión en IA".

Habla el vicepresidente de IBM Research Europe & Africa y director de IBM Research Europe - Zurich, Alessandro Curioni, durante su conferencia magistral impartida el 28 noviembre.

Por modelo fundacional entendemos aquel gran modelo de IA que ha sido entrenado con una gran cantidad de datos no etiquetados a escala que permite obtener un modelo adaptable a un gran espectro de tareas posteriores.

Uno de los galardones del Premio Nobel ubicados en el laboratorio de IBM Research en Zúrich.

La multinacional ha anunciado esta semana, durante la visita a su laboratorio en Zúrich, una alianza estratégica de la mano de dos actores protagonistas del ecosistema tecnológico, como son Boehringer Ingelheim y FuelCell Energy, para continuar recorriendo el apasionante camino que queda por delante en el campo de la IA generativa.

La compañía farmacéutica utilizará los modelos fundacionales de IBM para acelerar las primeras fases del desarrollo de medicamentos. De esta forma, ambas empresas colaborarán para

Medicamentos y energías limpias: nuevas sinergias

Según ha explicado al respecto, Jianying Hu,IBMFellow and Global Science Leader, AI for Healthcare y directora de HCLS Research en IBM, "es una oportunidad única para explorar estas tecnologías y poder generar hipótesis más rápidamente, algo que las personas no pueden hacer hoy en día".

La segunda colaboración se centra en FuelCell Energy, fabricante de plataformas energéticas de pilas de combustible que descarbonizan la energía y producen hidrógeno, quien trabajará con IBM para impulsar el rendimiento de su tecnología con los modelos fundacionales.

Miembros de IBM Research junto a 'partners' explican las nuevas sinergias que se establecerán en el campo de la industria farmacéutica y de energías limpias.

El objetivo es reforzar la labor de ambas empresas para liderar una transición global hacia fuentes de energía renovables que reduzcan la emisión de carbono e incluso logran la ansiada descarbonización.

"Es una oportunidad para mejorar el rendimiento de nuestros productos para nuestros clientes y para que IBM extienda su tecnología de IA al campo de los procesos catalíticos electroquímicos", ha indicado en el encuentro en el Zurich Lab de IBM Tony Leo, Chief Technology Officer de FuelCell Energy.

"Necesitamos una combinación de datos reales, que ya tenemos en abundancia, con datos sintéticos, que generamos, para preceder el modelo completo de comportamiento" Joaquín De Santos, director de Operaciones y Digitalización en Sistemas de Negocio de Navantia

Otro de los socios de IBM Reseach Europe es Navantia, sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar. Joaquín De Santos Moreno, director de Operaciones y Digitalización en Sistemas de Negocio en la entidad, ha explicado a D+I cómo están implementando la IA generativa.

"Estamos migrando de una toma de decisiones basada en datos que recopilan las personas, con un sistema que han hecho las personas, a un modelo más innovador, que es el que viene en los próximos años, y donde ya hay datos que son procesados por máquinas. Hay muchas cuestiones éticas por medio, también de seguridad y de gobernanza del dato donde nosotros necesitamos posicionarnos".

(Primero por la izquierda) Joaquín De Santos Moreno, director de Operaciones y Digitalización en Sistemas de Negocio de Navantia, durante su intervención en la jornada de IBM en Zurich Lab este 28 de noviembre.

"Me ha parecido muy interesante lo que ha explicado Alessandro Curioni al referirse al poder de los modelos fundacionales cuando tienes falta de datos. Ese es también nuestro caso".

"En Navantia necesitamos una combinación de datos reales, que ya tenemos, con datos sintéticos, que generamos. La potencia de la IA generativa es precisamente esa: reconstruir a partir de datos escasos y predecir el modelo completo de comportamiento", ha añadido De Santos Moreno.

El papel de IBM en la COP28

Por otra parte, IBM ha anunciado esta semana nuevas iniciativas que aplican sus tecnologías de IA geoespacial, incluido el modelo fundacional geoespacial de IBM desarrollado en colaboración con la NASA, en el área climática, que incluye el análisis de las islas de calor urbanas en los Emiratos Árabes Unidos y la resiliencia climática en el Reino Unido.

Estos modelos, que se entrenan con información geoespacial como imágenes de satélite, presentan una oportunidad única para afrontar el cambio climático porque, a diferencia de los modelos tradicionales de IA adaptados a tareas especializadas, los modelos fundacionales en el área geoespacial -que abarcan datos meteorológicos y de satélite- crean representaciones del conocimiento a partir de petabytes y exabytes de datos relevantes para el clima que pueden facilitar acelerar y agilizar el descubrimiento de ideas y soluciones medioambientales.

Supervisar la restauración forestal en Kenia

Además, IBM y la oficina del Enviado Especial para el Clima del gobierno de Kenia para el cambio climático, Ali Mohammed, han firmado un Memorando de Entendimiento para apoyar la Campaña Nacional de Cultivo y Restauración de Árboles a través de una nueva iniciativa "adopta una torre de agua".

El esfuerzo se verá impulsado por una nueva plataforma digital que aprovecha el modelo fundacional geoespacial de IBM para permitir a los usuarios seguir y visualizar las actividades de plantación y cultivo de árboles en zonas específicas de torres de agua.

Los desarrolladores locales también pueden crear modelos precisos que combinen el modelo geoespacial de IBM con su propia información localizada para supervisar la restauración forestal y medir la biomasa sobre el suelo, como el carbono secuestrado, movilizando en última instancia los esfuerzos sobre el terreno para plantar más árboles en las regiones de torres de agua de Kenia.

Estos últimos esfuerzos y el papel de IBM en la COP28 se basan en la larga trayectoria poniendo en marcha acciones, investigando y promoviendo la defensa del medio ambiente por parte de la empresa.

Paolo Fraccaro del IBM Research UK Lab explica en el laboratorio de Zúrich cómo IBM colabora con la NASA con su modelo básico de IA geoespacial, este 28 de noviembre.

Más allá de su compromiso inicial de construir y desplegar un modelo fundacional geoespacial, IBM y la NASA también han anunciado que están trabajando en un nuevo modelo fundacional de IA independiente para el tiempo y el clima.

Mediante la aplicación de la tecnología de IA de IBM, el modelo pretende mejorar la precisión, rapidez y asequibilidad de las previsiones meteorológicas y otras aplicaciones climáticas.

"Nuestro objetivo es tener impacto y trabajar con todos los ecosistemas para transformar para bien la sociedad y los negocios todo lo rápido que sea posible" Alessandro Curioni, director de IBM Research Europe - Zurich

Entre las aplicaciones de muestra del modelo no sólo figuran la previsión, sino también la reducción de escala de superresolución, la identificación de condiciones propicias para los incendios forestales y la predicción de fenómenos meteorológicos. Los investigadores de IBM trabajarán con expertos de la NASA para entrenar y validar el modelo.

En conclusión: colaborar para llegar mejor y más rápido. Como ha apuntado el vicepresidente de IBM Research Europe & Africa y director de IBM Research Europe - Zurich, Alessandro Curioni, durante la visita al laboratorio suizo, "nuestro objetivo es tener impacto. Trabajar con los ecosistemas de investigación, universidades, la comunidad de negocios que nos rodea para transformar para bien la sociedad y el mundo de los negocios todo lo rápido que sea posible".

El camino es apasionante e IBM Research ha demostrado de nuevo que está capacitado para continuar marcando la dirección.

