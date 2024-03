La videogrametría inteligente que mide sólo aquello que nos interesa: así lo logra con éxito esta startup extremeña

Que el talento emprendedor en España reside en cualquier parte de la geografía es ya una realidad aceptada. Ahora bien, que una empresa de Mérida esté abriéndose un hueco dentro y fuera de nuestras fronteras en un nicho de mercado tan específico como la videogrametría es algo todavía llamativo, por cuanto inusual y complicado de conseguir.

2Freedom Imaging lo ha hecho posible. La startup extremeña ha sido la ganadora este año de los Premios EmprendeXXI en la región, cootorgados por CaixaBank y el Ministerio de Industria y Turismo. Su propuesta disruptora así lo merecía.

La compañía persigue universalizar la tecnología de medición y digitalización a través de la videogrametría con su propio software y hardware, lo que abre la puerta a una revolución del mundo de la instrumentación de medición a través de la imagen.

"Queremos cambiar el paradigma de la medición, la forma y el fondo de la instrumentación topográfica. Transformar la instrumentación actual y dirigirla hacia una nueva generación de sistemas más sencillos de utilizar, más productivos, inteligentes y autónomos, donde los sensores interactúen eficientemente y sea la imagen la interface de conexión con el humano".

Así describe su propósito a D+I - EL ESPAÑOL, Pedro Ortiz, uno de los dos socios fundadores de 2Freedom Imaging.

Los caminos de estos dos emprendedores se cruzaron durante la realización de la tesis doctoral de Pedro Ortiz sobre videogrametría, el germen tecnológico de lo que acabaría siendo 2Freedom Imaging en 2020.

"Conocí a mi socio Rubén en una reunión en la que me presenté buscando testeadores para un prototipo que había construido. El prototipo era esperpéntico, de madera y con cables por aquí y por allá que iban a un portátil. Él me atendió amablemente y, desde el primer momento, me dijo que quería colaborar conmigo, yo por supuesto no le creí. Pero después de varias semanas nos conocimos y enseguida congeniamos".

Rubén Cabecera recoge el Premio Emprendedores XXI Extremadura otorgado a 2Freedom.

Pero el camino del emprendedor es largo y sinuoso y contactar con una empresa que quisiera comercializar aquel su primer producto no fue fácil.

"Al principio no tuvimos mucho éxito; la mayoría de las empresas ni nos contestaban a los emails, todo indicaba que íbamos que tener que hacerlo nosotros mismos, hasta que en uno de esos intentos, una multinacional muy importante -STONEX- nos respondió y les encantó el producto. Ya teníamos cómo vender y distribuir nuestro escáner videogramétrico".

El logro no fue baladí, dado que la startup extremeña había logrado poner el primer escáner videogramétrico profesional del mercado.

Aquel primer producto -XVS VSLAM- consiste en un escáner de mano que el usuario utiliza mientras camina. Es muy versátil y se utiliza en entornos arqueológicos, arquitectónicos, urbanísticos, obras e industriales, entre otros.

Videogrametría más inteligente

Se trata de un escáner únicamente basado en imágenes, por lo tanto, no utiliza láser (LiDAR), "lo que supone un cambio notable en la tecnología utilizada respecto de la competencia", puntualizan los cofundadores.

Y es que la startup está sentando las bases de una videogrametría más inteligente. "Pasamos de medir de forma masiva todo lo que vemos, a medir sólo lo que queremos y necesitamos. Esto lo hacemos de forma más dinámica, integrando sensores y a través de móviles y tablets de cualquier plataforma. Creemos que la nueva generación de instrumentos serán más autónomos e inteligentes, consiguiendo mayor rapidez y eficacia en los trabajos de campo y de oficina", indica Ortiz.

[La metrología óptica que mide células transparentes y ahorra tiempo a los laboratorios, a un paso del mercado]

Tras la comercialización de su primer escáner videogramétrico en diciembre de 2022 a través de la multinacional STONEX, el año pasado supuso el ejercicio de la consolidación de un producto "que ha mostrado gran madurez y que superó nuestras expectativas de venta".

Además, también en 2023 obtuvieron un proyecto NEOTEC con una alta valoración que les está permitiendo la transformación de la empresa para pasar de ser una empresa centrada exclusivamente en la investigación con perfil tecnológico, a una empresa con capacidad para crear su propia red comercial.

Una mujer utiliza la tecnología de 2Freedom.

También pudimos entrar en un proyecto europeo, el MOTIVATE XR for Industry 5.0 de Horizon Europe lo que les facultó para contactar con grandes empresas europeas del sector.

Este 2024 se presenta ambicioso para 2Freedom Imaging. El equipo está trabajando para lanzar una serie de nuevos productos en los próximos meses que están seguros generarán "un impacto importante en el mercado de la instrumentación topográfica y revolucionar los sistemas de medición tradicionales", anuncia Rubén Cabecera.

El equipo: principal activo

Como acicate para sus objetivos este año, en este primer trimestre ha llegado el reconocimiento de CaixaBank. "Supone un gran reconocimiento a nuestro esfuerzo".

El equipo humano de 2Freedom Imaging es uno de los principales activos de la compañía. "Es la base de nuestro éxito. Todos constituimos un gran grupo capaz y solvente que afronta los retos de la investigación y desarrollo con gran ánimo y esfuerzo. Nuestros perfiles son mayoritariamente técnicos. Ahora el equipo está formado por ocho personas, incluidos Pedro y yo como socios fundadores", indica Rubén Cabecera.

La previsión es incrementar el equipo "una vez estemos consolidados y siempre aplicando la racionalidad para no hipotecar nuestro futuro crecimiento", añade el emprendedor.

El camino no será sencillo y saben que se miden a grandes potencias tecnológicas en su campo como Suiza, EEUU o Alemania. "España no está en el primer nivel de este nicho de mercado como potencia, pero somos conscientes de que nuestra tecnología puede contribuir a ponernos en el mapa y revolucionar este sector", concluyen. Toda una manifestación de intenciones que comienza a dar sus frutos.