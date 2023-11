Female Founders Day 2023: “El emprendimiento femenino es imprescindible para avanzar en el progreso social”

Dar visibilidad a mujeres fundadoras de startups innovadoras. Ese es el objetivo cumplido del Female Founders Day, el evento organizado por la asociación Female Startup Leaders (FSL) que congregó en el Ateneo de Madrid a más de 300 personas.

Esta tercera edición del evento contaba con la intervención en vídeo de Carme Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que afirmaba cómo la cita se ha consolidado como “un espacio de referencia para conectar y visibilizar a los principales referentes del ecosistema de emprendimiento innovador con nombre de mujer”.

En ese sentido, Artigas quiso poner en valor el programa ENISA Emprendedoras Digitales “puesto en marcha por el Gobierno, dotado con 51 millones de euros para financiar startups lideradas por mujeres y del que, a fecha de hoy, ya se han podido beneficiar cerca de 200 proyectos”.

Una IA ética y responsable

Precisamente la inteligencia artificial, responsabilidad de Carme Artigas, fue protagonista de la primera mesa de debate del Female Founders Day 2023, moderada por D+I - EL ESPAÑOL.

El impacto de esta tecnología en la sociedad es innegable como también la necesidad de su desarrollo responsable y con criterios éticos, afirmaban en el debate Cristina Carrascosa, fundadora y CEO de ATH21, Natalia Rodríguez, fundadora y CEO de Saturno Labs, y Alicia Asín, cofundadora y CEO de Libelilum.

Una regulación global y única para todos los países, una responsabilidad de las propias empresas que desarrollen y utilicen la IA o una mayor formación y divulgación respecto a esta y cualquier tecnología digital fueron algunos de los pasos necesarios que identificaron las tres directivas que, además, apuntaron cómo el propio desarrollo de la inteligencia artificial puede suponer una oportunidad para dibujar un mundo más igualitario sin la brecha de género que actualmente existe.

Inversión con diferencias de género

Si hay algo que necesita cualquier startup para poder convertirse en realidad es pulso económico, algo no siempre sencillo de lograr y que puede hacer que la vida de esa idea emprendedora sea más corta de lo que se deseaba en su concepción.

Así y a pesar de que, como indicó Esther Molina, cofundadora de Female Startup Leaders (FSL), “se ha recuperado la cordura desde el prisma de la inversión en el ecosistema startup” ese difícil acceso a financiación y/o fondos económicos fue puesto de manifiesto en el evento.

Inversión que llega menos a las emprendedoras como apuntó Estrella Martín, directora general de Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid quien compartía cómo “la financiación que consiguen suele ser por lo general la mitad de la que logran atraer los hombres”.

Para Estrella Martín, “aunque el último informe GEM señala que España está a la vanguardia del emprendimiento femenino con 9 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres que deciden emprender cuando la media europea está en 6 mujeres por cada diez hombres, no podemos darnos por satisfechos con estos resultados. Tenemos que seguir trabajando para reducir la brecha de género que existe en el emprendimiento porque es algo imprescindible para avanzar en el progreso social”.

Sobre la importancia de contar con más emprendimiento femenino reflexionó también Sofía Benjumea, Head of Google for Startups Europa, Oriente Medio y África que afirmaba cómo la diversidad es uno de los valores sobre los que construyen en la organización sus programas de apoyo a startups. “Nosotros trabajamos a nivel global, apoyando a quien quiere emprender, sea quien sea y venga de donde sea para que tengan todos las mismas oportunidades no solo de empezar sino de alcanzar el éxito".

Mesa redonda sobre inteligencia artificial, con Mar Carpena (D+I - EL ESPAÑOL), Cristina Carrascosa, fundadora y CEO de ATH21, Natalia Rodríguez, fundadora y CEO de Saturno Labs, y Alicia Asín, cofundadora y CEO de Libelilum.

En esa línea, por ejemplo, siempre intentamos alcanzar el 50% de mujeres en todos nuestros programas”. Un objetivo que, explicó, responde a la filosofía que desde Google for Startups mantienen: “Si queremos innovación para todos, la innovación debe venir de todos y por tanto también de las mujeres”.

Emprender no tiene edad

Que emprender no tiene género o al menos no debería fue uno de los lemas del evento y, con él, otra afirmación: ser emprendedora tampoco depende de los años que una tenga.

Algo que demostraron Elena Yordá, cofundadora de Rikki; Alicia Zurita, fundadora de Lubets; Eva García, cofundadora de WIVI Vision e Isabel Portero, fundadora de BIOHOPE. Todas ellas, en la madurez, emprenden y, como explicaron, “con el valor que te da la experiencia, con una visión más serena y sabiendo que si fracasas tampoco se acaba el mundo”.

Las creadoras de contenido Paula Munoz, de Act2ality, María Speaks English, de Pikingli, Clara Amechazurra, de Freeda Media, y Carolina Iglesias de Estirando el Chicle, eran las protagonistas de otra de las mesas que se celebraron durante el Female Founders Day 2023, una actividad en la que aseguraron la clave del éxito es ser genuinas, auténticas en el contenido que ofrecen “porque el público no es tonto y lo que jamás perdona es que le engañen”.

Sobre la importancia de las comunidades y redes de apoyo debatieron Carmen Hidalgo, cofundadora de Female Startup Leaders, Sofía Benjumea, responsable de Google for Startups; Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres & Cia, Azahara Espejo, directora de HeartsLab y Mireía Solá, de ENISA.

En la mesa de debate quedó claro que esas comunidades y redes de apoyo son un pilar clave para el desarrollo del emprendimiento femenino, que sigue adoleciendo del Síndrome de la Impostora, que provoca que sean muchas las mujeres que se consideran merecedoras del éxito profesional o emprendedor que logran.

Darles visibilidad, coincidieron todas las participantes en la mesa, es esencial para que sean cada vez más mujeres las que se sumen al “magma” emprendedor además de seguir formando sobre todo a los más pequeños y con especial foco en los niños.

Las charlas magistrales de Diana de Arias, fundadora del método de estimulación cognitiva Decedario, y Maria Berruezo, cofundadora de Lactapp, una app inteligente de asesoramiento en lactancia, demostraron cómo hay un rasgo que se repite en prácticamente el cien por cien de las mujeres que emprenden: crear una startup para dar solución a una demanda, emprender con impacto social.

Premios de referencia

Ponía el broche de oro al evento la entrega del Premio Female Startup Leaders 2023 que recayó en Beatriz Crespo, Fundadora & CEO de Freedom & Flow, una plataforma que mide, automatiza procesos y optimiza la gestión de la salud y el bienestar de los trabajadores.

Y cómo no el trofeo que recibía era, un año más, creación de una startup, Ayúdame3D, cofundada por una mujer, Laura Martín, junto a Guillermo Martínez Gauna-Vivas. Un trofeo de plástico reciclado e interactivo que incluye en su peana una veintena de nombres de mujeres que han generado un gran impacto en la tecnología, la ciencia y el emprendimiento como Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics y elegida este año por la comunidad para formar parte del listado.

