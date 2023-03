4Geeks o la (no) academia que da un vuelco a la programación: "ChatGPT no le quitará el trabajo a nadie"

La batalla por el talento se está convirtiendo en uno de los desafíos de nuestro tiempo. La pandemia demostró que una economía digital está en construcción y la formación continua se convierte en una urgencia para miles de personas que quieren adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas y abrazar la transformación digital.

Sin embargo, no es fácil encontrar determinados perfiles, sobre todo aquellos más especializados en las grandes tendencias tecnológicas que están cambiando nuestro presente.

El trabajador es más consciente que nunca de que si quiere tener cabida en la demanda laboral actual -y en aquellos puestos de trabajo que ni siquiera ahora existen pero que llegarán en un futuro no muy lejano- la programación debe comenzar a formar parte de sus conocimientos y skills.

De hecho, desde 2020 las escuelas de programación han irrumpido con fuerza y mantienen una demanda al alza de sus servicios en la actualidad. 4Geeks es uno de los nombres propios del sector con una particular historia de éxito muy vinculada a saber aprovechar las oportunidades y, por qué no decirlo, lanzarse a la piscina cuando muchos se quedan mirando desde la orilla.

"El 11 de marzo de 2020 tenía todo preparado para anunciar el lanzamiento a los medios de comunicación de nuestra escuela en España. No pude tener mejor ojo", reconoce en tono irónico a D+I Víctor Gómez, uno de los cofundadores de 4Geeks.

El proyecto nació en EEUU, en concreto en Miami, y pronto dio el salto a Venezuela. "El equipo somos medio venezolanos, españoles e italianos, era lógico que fuéramos a Venezuela una vez salimos de EEUU y la llegada a España, donde ya vivíamos dos de nosotros, era una evolución natural", explica el cofundador.

Pero la pandemia se cruzó en su camino. "Hasta ese 2020 nuestras bootcamps eran presenciales. Y en España también lo iban a ser en un principio. Pero el 14 de marzo nos quedamos encerrados en casa y hubo que mover ficha. A la fuerza, no íbamos a perder todo el dinero invertido", añade Víctor Gómez.

4Geeks apuesta por acercar el mundo de la programación, la informática, 'data science', 'machine learning' y las TIC a todos los públicos.

Con la experiencia ya cosechada con éxito en EEUU y Latinoamérica, 4Geeks se decide a probar en España la enseñanza de la programación en remoto. "Fuimos los primeros en poner en marcha la iniciativa 'Yo me quedo en casa'. Lanzamos y nos sorprendimos porque 100 personas se apuntaron rápidamente".

Pronto una red de voluntarios siguió los pasos de la academia en España. "En Chile también quisieron probar la metodología. Hablamos de los primeros momentos de la pandemia, no se sabía si eso iría a más o se quedaría más localizado, pero acertaron y comenzaron también a trabajar en 'online'", manifiesta.

Programación que "transforma vidas"

Su apuesta dio con la tecla. 4Geeks había testado con acierto en España la enseñanza online que luego se fue extendiendo por el resto de países donde tiene presencia: EEUU, Chile, Venezuela, Costa Rica, Uruguay...

Haber reaccionado a tiempo con la apuesta por el remoto junto a una metodología de aprendizaje que da una vuelta a la enseñanza tradicional están detrás del despegue de esta "no academia" -como ellos mismo se autodenominan- de programación que cosecha en su haber cuantiosos premios.

"Esto es un programa que busca cambiar vidas. 4Geeks Academy no se describe como una academia de programación, sino como un transformador de la vida de las personas a través de la programación", dice Víctor Gómez.

Su método se basa en el 'learning by doing', en que el alumno llegue a la clase con los deberes hechos y aproveche para preguntar, para avanzar, "y no para escuchar un tutorial que puede ver en Youtube".

Perfil de alumnos

Entre sus alumnos destacan dos tipos de perfil, aunque todos se mueven mayoritariamente en la franja de edad que va de los 30 a los 35 años. "Ves algún joven de 18 que no quiere ir a la universidad y quiere formarse directamente aquí con nosotros, y alguno de más de 40 años, pero la mayoría están alrededor de los 32 años".

El primer tipo de perfil responde con un profesional que quiere crecer en su carrera y necesita aprender o perfeccionar el lenguaje de la tecnología. Aquí también encontraríamos a profesionales que aspiran a cambiar de empresa y quieren ampliar sus conocimientos como desarrolladores o programadores.

Profesional de entre 30 y 35 años que quiere mejorar en su carrera o cambiar de empresa, ese es el perfil mayoritario de usuario de 4Geeks Academy.

Por otra parte, 4Geeks atiende a profesionales que no han tenido éxito en sus antiguas empresas y quieren dar un salto cualitativo a su preparación para adaptarse a las nuevas demandas de empleo que todavía están por llegar. "La ciberseguridad, ChatGPT y Open IA... hay un campo muy grande de posibilidades por explorar, y va a haber una demanda exponencial de este tipo de perfiles".

Pero el emprendedor avisa: "Tenemos que ser listos, ChatGPT no le va a quitar el trabajo a nadie. Estas tecnologías van a propiciar que se creen nuevos empleos, pero siempre se va a necesitar personas que programen a las máquinas", advierte Víctor Gómez.

Reconocimientos y premios

Su propuesta cosecha cuantiosos premios. En lo que va de año ha sido distinguida con ocho galardones de los Premios Excelencia Educativa, que se celebrará en el Palacio de la Prensa de Madrid el próximo día 14 de marzo, lo que sitúa a 4Geeks en la primera línea de la enseñanza de programación en España. Este reconocimiento parte de la Asociación Española de Escuelas de Negocios y de la Unión Europea de Escuelas de Negocios.

A los premios, los números refuerzan la proyección de la academia desde su irrupción en el mercado español: en 2020 formaron a 70 personas y alcanzaron una facturación de 200.000 euros; en 2021 llegaron a personas y una facturación de 650.000 euros para, ya en 2022 facturar 1,3 millones de euros y formar a más de 600 personas en nuestro país.

"Cuando 4Geeks empezó en España, a nivel global había 600 graduados. El año pasado, solo en España, logramos esa cifra; es clarificador de la evolución que estamos experimentando" concluye el cofundador.

