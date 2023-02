La startup española que capta talento con 'chatbots' para SEUR y McDonald's aterriza en Latinoamérica con Prosegur

El talento se ha convertido en la gran batalla que está librando las empresas, grandes y pequeñas, en el siglo XXI. Si para una corporate es un tema prioritario, en el caso de una startup, el tema deviene en cuestión de vida o muerte, a la altura de otros factores clave para la supervivencia de un proyecto como lograr la financiación necesaria o saber identificar correctamente una necesidad del mercado no cubierta.

Mucho se ha hablado en el último año de la necesidad del ecosistema emprendedor por 'levantar ronda', sin embargo, el sector afronta otro desafío de igual o mayor calado: 'levantar talento'.

"La llamada guerra por el talento es una realidad, y tanto corporates como startups luchamos por los mismos candidatos. Ser capaz de ofrecer una propuesta de valor diferencial es una obsesión para los departamentos de atracción de talento".

"El talento es sin duda el petróleo del siglo XXI y atraerlo y retenerlo es el gran reto para todas las compañías, pero para las startups más porque no nos podemos permitir fallar con nuestros equipos".

Así se refiere a este momento crítico Antonio Corral, CEO de la startup hr bot factory, una de las propuestas españolas que está revolucionando la captación de talento en compañías como Grupo Dia, SEUR o QuirónSalud, entre otras firmas de referencia en su sector.

"Nuestra visión es basarnos en la experiencia de nuestros empleados, escuchándolos y preguntándoles con frecuencia para poder adaptarnos a la realidad de un contexto variable, y hacerles partícipes de nuestra estrategia de innovación, y crear un camino por el que avanzar en una misma dirección", añade.

La empresa valenciana nació a finales de 2019 y vuelca todo el potencial de la inteligencia artificial y los chatbots a optimizar la selección de personal de las empresas.

El SaaS de hr bot factory analiza currículos, entrevista a candidatos a través de un chatbot y ofrece la opción de planificar y hacer entrevista en vídeo junto con un sistema de almacenamiento de la información.

La compañía cerró 2022 con más de 50 clientes y se hizo cargo de los procesos de selección de personal de empresas como SEUR, Grupo Dia, Quirónsalud y recientemente, Prosegur.

Junto a estas incorporaciones como clientes durante el año pasado, su tecnología ha evaluado ya a más de medio millón de candidatos de diferentes empresas como McDonald’s, Alain Afflelou, Aegon, Eurofirms, Linklaters o BM Supermercados, entre otros.

La incorporación de Prosegur a su cartera de clientes le ha permitido dar el salto al mercado de Latinoamérica, lo que facilitará al grupo de seguridad posicionarse como un referente en captación de talento con un valor diferencial.

Para ello, la startup ha desarrollado el nuevo asistente virtual de la empresa de seguridad, Álex, que permite gestionar de forma más eficaz las candidaturas que se presentan a las diferentes ofertas de empleo que publica la compañía.

En lugar de aplicar a las ofertas rellenando los típicos formularios a través de portales de empleo, los candidatos que quieran trabajar en Prosegur pueden hacerlo a través de una divertida conversación con Álex, mediante preguntas dinámicas a través de un chat muy parecido a WhatsApp.

El proceso que tiene una duración media de tres minutos por candidato, lo que reduce los tiempos de inscripción y mejora considerablemente la experiencia de usuario.

Además, esta herramienta permite al candidato saber cuáles son todos los puestos que Prosegur tiene publicados, para que puedan postularse al que más se adapta a su perfil o necesidades.

De esta forma, Prosegur consigue encontrar el mejor talento para cada puesto y crear una relación de calidad con el candidato, incluso antes de que éste sea seleccionado para trabajar en la empresa.

En los tres primeros meses desde que se ha puesto en marcha el asistente virtual, Prosegur ha conseguido gestionar el mismo número de candidaturas que en todo 2021, logrando una valoración de 4,93 sobre 5 por parte de los candidatos que lo han utilizado.

"Con Álex hemos conseguido que el candidato tenga un mejor match con la compañía y que mejore la experiencia de usuario. Queremos posicionarnos como principal fuente de reclutamiento y con la tecnología que ha desarrollado hr bot factory es posible", asegura Rosa Díaz, responsable Global de Transformación Digital HR de Prosegur.

Prosegur va a utilizar su asistente virtual desarrollado por hr bot factory a nivel global, es decir, gestionará todas las ofertas de empleo que se publiquen en los países en los que está presente: España, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, México y Ecuador.

El marco legal avanza, pero no es suficiente

En la necesidad de captar y retener talento, España cuenta este 2023 con un nuevo marco legal enmarcado en la Ley de Startups y la Ley Crea y Crece que vieron la luz el año pasado y que posicionan mejor a nuestro país en la 'guerra' por los mejores perfiles. Según explica a D+I Antonio Corral, CEO de hr bot factory, "es un primer paso en la dirección correcta, pero falta mucho todavía que avanzar para construir un tejido de innovación en nuestro país". "Las startups tenemos necesidades muy concretas, y necesitamos un marco regulatorio tanto a nivel fiscal como laboral, para ser capaces de incentivar la captación de talento no solo a nivel interno si no internacional". En esta línea, considera que "generar un ecosistema innovador y flexible, con incentivos que no hagan huir a emprendedores a países con regulaciones más adaptadas. Somos un país con una gran calidad de vida, muchos nómadas digitales ya nos eligen por ello, si a esto unimos talento y un marco jurídico adecuado, tenemos potencial para convertirnos en un referente internacional en términos de innovación", concluye.