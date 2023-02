El sistema biodegradable para la reforestación que inyecta riqueza en comunidades locales en desarrollo

Uno de los principales retos de los proyectos de reforestación ha sido durante años conseguir eliminar la gran cantidad de plásticos utilizados en esta acción tan necesaria para restablecer el equilibrio natural de múltiples zonas del planeta.

Sin embargo, la acción de plantar un árbol es solo la punta del iceberg de un proceso mucho más complejo donde cada pieza cuenta y donde la empresa Trees4Humanity ha conseguido la cuadratura del círculo: reducir el uso de plásticos en la reforestación al tiempo que se dota a las comunidades locales de zonas desfavorecidas una fuente de ingresos vital para su desarrollo.

"Cuando se habla de plantar árboles, por lo general, la gente no suele ser consciente de que esa es la parte más sencilla. Lo complicado es cerciorarse de que ese árbol sobreviva y de que sea de una especie nativa y no invasiva, pero sobre todo, también, de no dejar residuos".

[La descarbonización no será posible sin financiar reforestación, captura de carbono y gases renovables]

Habla Fernando Cervigón de la Morena, fundador de Trees4Humanity, el proyecto español que está impulsando un nuevo concepto de sostenibilidad donde, a través de una propuesta de economía circular, se están beneficiando ya miles de personas, sobre todo mujeres, sin otras alternativas para garantizarse su supervivencia.

"¿Cuántas veces hemos visto miles de tubos de plástico en los márgenes de las autopistas? Este es uno de los temas sobre los que estamos tratando de concienciar a la población, para que entiendan la complejidad detrás de un proyecto de reforestación y la importancia de que este se haga atendiendo a las condiciones del terreno y con variedad de especies nativas", añade el fundador.

¿Cuántas veces hemos visto miles de tubos de plástico en los márgenes de las autopistas? Hay que concienciar a la población de que plantar el árbol es la parte más sencilla, hay mucho más Fernando Cervigón de la Morena, fundador de Trees4Humanity

Trees4Humanity ha desarrollado un sistema biodegradable que evita el uso de plásticos y se adapta a la comunidad local. Por ejemplo, si trabajan en zonas donde abundan las plantaciones de plataneras, recogen parte de las hojas secas y las usan como tejido vegetal para elaborar las macetas.

Además, gracias a este sistema, la organización genera una fuente de ingresos sostenible para los grupos de mujeres en riesgo de exclusión mediante la fabricación de macetas biodegradables. Actualmente han conseguido dar empleo a más de 1.500 mujeres en zonas rurales.

Eliminar el plástico en la reforestación y dar empleo a comunidades locales

"Queríamos dar con algo que se pudiera producir de manera local y generar recursos en las comunidades rurales. En estas zonas rurales de África, las mujeres se sienten muy orgullosas de sus habilidades de manufactura, con las que llevan toda la vida tejiendo con fibras vegetales alfombra, cestas etc. Esto fue un match instantáneo, ya que encajaba a la perfección con lo que estábamos buscando", aclara el emprendedor.

"Hemos conseguido proporcionar una fuente de ingresos para más de 1.500 mujeres de zonas rurales y plantar millones de árboles de especies nativas, recuperando miles de hectáreas de terrenos degradados y recuperando bosques enteros", añade.

Las grandes organizaciones miran al proyecto

El sistema desarrollado por Trees4Humanity ha despertado el interés de algunas de las principales organizaciones internacionales para las cuales ya están trabajando con el objetivo de seguir escalando y de impactar de forma positiva en la vida de millones de personas en todo el mundo.

"Inicialmente nos encontramos con escepticismo por parte de otras organizaciones, pero cuando pudimos demostrar que nuestro sistema funcionaba y era escalable, empezamos a recibir interés de grandes compañías que querían utilizar nuestro sistema", relata el fundador de la startup.

Trees4Humanity ha plantado ya más de 2 millones de árboles y empleado a miles de mujeres en todo el mundo: "Solamente en este nuevo año, vamos a plantar otros dos millones de árboles de especies nativas, y mi objetivo es plantar 100 millones de árboles en menos de 10 años".

"Si lo conseguimos, involucraríamos a cientos de miles de personas. Asimismo, gracias a la implementación del sistema open source, llegaríamos a impactar en la vida de millones de personas en todo el mundo".

Mujeres de una comunidad local en Uganda trabajan en la realización de las macetas biodegradables impulsadas por Tree4Humanity.

"Para mí, el árbol, no es más que la manera sencilla y entendible de mostrar a la gente el impacto de forma cuantitativa y que así se puedan sentir parte del proyecto. Un proyecto va mucho más allá de plantar árboles. Me gusta verlo como un reloj suizo, tienes que engranar un montón de piececitas de manera conjunta para que funcione a la perfección".

En este sentido, Trees4Humanity realiza un estudio previo de las condiciones específicas de cada localización y plantea un proyecto ajustado a las necesidades de la zona.

"Hay que tener en cuenta, los ciclos del agua, la fauna, buscar que los animales puedan regresar al bosque regenerado sin que haya desequilibrios entre las especies. Y no nos olvidemos de los polinizadores. Las abejas son cruciales en un proyecto que quiera recuperar el tejido vegetal de manera sana y no creando monocultivos de árboles", destaca Fernando Cervigón de la Morena.

Además, gracias a su activo papel en proyectos de protección medioambiental, Fernando Cervigón de la Morena ha sido elegido responsable de una reserva natural en África: "Todavía me cuesta creerlo, ya que desde pequeño me sabía los documentales de África de memoria, soñaba con poder andar entre rinocerontes y guepardos".

Fernando Cervigón de la Morena, fundador de Trees4Humanity.

"Hace poco, nos encargaron la recuperación de una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo. Se trata de un oasis para la fauna que alberga la mayor población de rinoceronte negro del Norte de África, una de las especies más amenazadas y en peligro crítico de extención, así como poblaciones de elefantes, leones, guepardos y leopardos", destaca.

Sostenibilidad, recuperación de la biodiversidad en el planeta y creación de riqueza de las zonas más vulnerables no están reñidos. Trees4Humanity demuestra, precisamente, todo lo contrario. Su disruptora apuesta no ha hecho más que comenzar una revolución silenciosa que empieza dar mucho de qué hablar.

Sigue los temas que te interesan