El kit definitivo para cultivar microalgas: el bioestimulante que purifica el aire, regenera suelos y trata agua industrial

La emergencia climática convierte en una urgencia buscar soluciones disruptoras que, de la mano de la tecnología, permitan definir cuanto antes un sistema productivo respetuoso con el planeta.

La startup G2G Algae permite llevar la tecnología más puntera al cultivo de microalgas como propuesta para regenerar el medio ambiente y avanzar hacia esa economía sostenible que nos reta como sociedad.

La empresa, acelerada por el Programa Minerva, ha desarrollado unos kit de cultivo que permiten producir a escala industrial y bajo coste un concentrado que actúa como bioestimulante y abre la puerta a un sinfín de aplicaciones relacionadas con la sostenibilidad.

Su fotobiorreactor es capaz de regenerar y activar el suelo agrícola, tratar los efluentes industriales y purificar del aire, eliminando el CO2 y otros compuestos tóxicos. En la actualidad, además, ha desarrollado un filtro verde para asegurar la calidad del aire en oficinas que, además, sirve de decoración natural.

Este tipo de fotobiorreactor único y la tecnología empleada es su principal seña de identidad y aquello que diferencia a G2G Algae del resto de soluciones similares en el mercado.

Equipo de G2G Algae: Manuel Altava (de pie), Julio Frías (sentado), Gabriel Oliver de Torres (de pie), Nuria Egea y Manuel González del Valle.

En la última década se ha avanzado de forma significativa en las técnicas de cultivo de microalgas. Sin embargo, un gran lastre para su implimentación es el coste y la complejidad de los sistemas actuales, además de las adecuaciones que necesitan los terrenos para poder instalar los fotobiorreactores, explican a D+I desde la empresa.

El fotobiorreactor desarrollado por G2G Algae resuelve estos problemas de capacidad y coste. La innovación principal radica en la posibilidad de instalar el sistema en cualquier superficie sin necesidad de obras previas, a la vez que proporciona más de 4.000 litros de cultivo en una superficie no superior a 10 metros cuadrados.

Kit de instalación sencilla y asequible

De esta forma, se trata de un sistema en formato kit de fácil ensamblado diseñado para ser emplazado en las instalaciones del cliente. El aumento de escala en el sistema es ilimitado debido al diseño modular del mismo y ello facilita que se adapte sin dificultad a los requerimientos de espacio.

Los socios fundadores son Manuel González del Valle y Nuria Egea, ambos biólogos, con amplia experiencia en el mundo del cultivo de las microalgas.

"G2G Algae nace en 2019, fruto de una coincidencia. En enero de ese año me llamaron para trabajar en un laboratorio porque el propietario se había dañado el codo. Cuando me presento allí, resulta que se trataba de Manuel González del Valle, biólogo también y compañero mío de Facultad al que no veía desde hacía 20 años", explica a D+I Nuria Egea, CEO de Algae.

La preocupación que ambos tenían sobre el cambio climático y sus conocimientos sobre el cultivo de microalgas les llevó a acariciar la posibilidad de poner en marcha una empresa. "Pero nos faltaban áreas de conocimiento empresarial para hacerlo".

Filtro de Algae en una instalación.

De nuevo, una casualidad remó a favor de la gestación de G2G Algae. "Un cliente del laboratorio, Julio Frías, ingeniero agrícola, se interesó por la idea y junto con Manuel Altava, economista y empresario, aportaron el último empujón que nos hacía falta para lanzarnos", relata la CEO.

En cuestión de un mes habían dado de alta la empresa con el objetivo inicial de desarrollar un fotobiorreactor para uso agrícola, "que no salió a la primera, pero sí a la segunda, y con mucho trabajo y mucho entusiasmo hemos llegado hasta aquí y seguiremos", matiza Egea.

"Se trata de aplicar el inmenso potencial de las microalgas en la resolución de problemas como son la recuperación de suelos agrícolas degradados, el tratamiento de aguas residuales, de proceso para su reutilización o vuelta al medio de manera no contaminante", asevera la CEO.

Su tecnología comienza a arrojar prometedores casos de éxito. "Recientemente agricultores ecológicos nos enviaban fotos de sus productos con asombro. Una coliflor que había alcanzado los 2,5 kg de peso, manteniendo los mejores parámetros de calidad".

Ronda de inversión abierta

O también el caso de "otro agricultor al que recientemente le han dado el primer premio a la calidad de sus productos y nos lo brindaba con orgullo".

En este momento, la startup ha abierto ronda de inversión para desarrollar y expandir su red comercial. Para ello prevé ampliar equipo e instalaciones en 2022. "Respecto a los productos de las diferentes líneas, tenemos previsto el desarrollo de algún modelo nuevo en purificación de interiores sobre todo".

Además de Manuel, Nuria y Julio, el equipo actual de Algae cuenta también con otro biólogo, un ingeniero y un técnico de campo.

"Es necesario que el sector industrial y la población en general conozcan la existencia de esta poderosa herramienta que junto a otras estrategias, puede ayudarnos y mucho, a la lucha por proteger nuestro entorno natural", concluye Nuria Egea.

La cuenta atrás para construir un nuevo modelo económico más sostenible ha comenzado y propuestas como la de G2G Algae tiene la llave para que el cambio climático pueda frenarse de la mano de la tecnología y la disrupción más avanzada.

