La visión artificial (casi) infalible elegida por Puertos del Estado para vigilar el tráfico de contenedores

El sistema portuario español, a través del fondo Ports 4.0, continúa avanzando en su estrategia para poner la disrupción e innovación más puntera al servicio de un nuevo sector portuario inteligente que aproveche todas las sinergias de la nueva economía digital.

Entre los proyectos seleccionados para gestar esta nueva logística portuaria, uno de los nombres propios es AllRead, empresa innovadora en la aplicación de tecnologías de visión por computador e inteligencia artificial para la trazabilidad y monitorización de mercancías.

El objetivo del proyecto es, según el director de Operaciones, Adriaan Landman, "romper con el statu quo del OCR portuario y democratizar las soluciones de trazabilidad en el transporte ferroviario de mercancías".

En AllRead desarrollan una tecnología precisa, escalable, modular y fácil de implementar e integrar en cualquier cámara o dispositivo móvil.

"Queremos ofrecer una precisión superior a los OCR tradicionales, a través de las tecnologías deep learning y visión artificial, y sin necesidad de grandes infraestructuras, hardware o cámaras adicionales", explica Landman.

Un transporte ferroviario más sostenible y digitalizado

El sistema de reconocimiento se aplica a la trazabilidad, seguridad y control logístico portuario. Se instala en controles de acceso, depósitos de contenedores, puntos de carga y descarga (Ro-Ro) y para la monitorización de flujos internos, y ofrece alta precisión incluso en situaciones adversas, como en movimiento a alta velocidad, en la oscuridad o en entornos con polvo y suciedad.

En los últimos años, la Comisión Europea se enfocó en promover el transporte ferroviario para favorecer una transición hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada. Los puertos de España se suman a este objetivo apoyando tecnologías como las de AllRead que permiten mayor visibilidad, trazabilidad y eficiencia en el transporte de carga intermodal.

La solución de AllRead se llama Software de Identificación Inteligente en transporte Intermodal (I2TI) y permite la omnipresencia de la trazabilidad en las instalaciones portuarias, al levantar las barreras financieras y tecnológicas a su adopción.

AllRead I2TI proporciona capacidades de OCR as a service y on the edge, lo que permite rastrear eficazmente los activos de carga (contenedores, tankers, vagones, mercancías peligrosas…) en cualquier lugar con cualquier cámara CCTV ordinaria, lo que permite que los puertos tengan virtualmente una capacidad de rastreo OCR omnipresente.

Miguel Silva es el director general de la startup AllRead.

Según el director general Miguel Silva-Constenla, "nos interesa en prioridad el rastreo de mercancías transportadas por ferrocarril, porque la problemática de la trazabilidad es aún más aguda en España. Con esta solución, se reducirán drásticamente las ineficiencias, los errores y los costes asociados".

Hutchison Ports BEST, la terminal de contenedores semiautomatizada del Port de Barcelona, ha apostado por este proyecto accediendo a que las pruebas piloto se hicieran en sus instalaciones.

La prueba piloto en el Puerto de Barcelona

BEST ha proporcionado a AllRead su estructura, su know-how y el uso del servidor para poder llevar a cabo dichas pruebas. La terminal ha ido dando el feedback necesario para ayudar a aumentar la fiabilidad de esta nueva tecnología.

El sistema, desarrollado por AllRead e implementado en la terminal BEST, identifica en tiempo real los contenedores y vagones que entran en el puerto por tren, con una fiabilidad del 99% con solo dos cámaras.

De esta forma, se consigue saber qué posición ocupa cada uno de los contenedores dentro del tren, facilitando y haciendo más eficiente la gestión operativa de esta parte de la terminal.

Damià Calvet, presidente del Port de Barcelona, recuerda también la prueba piloto que AllRead desarrolló en sus instalaciones para identificar contenedores y vagones, "en la que se analizaron 950 trenes y 13.500 contenedores, alcanzando un nivel de precisión de lectura del 99%: un porcentaje extraordinario".

AllRead desarrolla software de lectura inteligente para la digitalización de las cadenas de suministro.

El proyecto permitió optimizar las operaciones y automatizar la recopilación de datos de las mercancías, favoreciendo los procesos de carga y descarga de los trenes.

Como candidatura en la modalidad precomercial, AllRead ha sido premiada económicamente, con recursos que se destinarán a continuar desarrollando la tecnología y ampliando el equipo.

También da acceso a la colaboración con múltiples puertos del resto de España, que apoyan la candidatura poniendo a disposición de la startup sus infraestructuras para la mejora de la solución.

Para la Terminal Marítima de Zaragoza "es una gran noticia conocer que nuestro apoyo al proyecto AllRead, junto con otros puertos españoles, pueda contribuir a la progresiva aplicación de la inteligencia artificial en el sector de la logística portuaria.

Ahorro en la gestión de los tiempos

"Aspectos como la trazabilidad de los activos, la mejora de la seguridad y disponer de datos fiables en tiempo real podría ayudarnos a agilizar procesos y, en definitiva, generar un ahorro de tiempo importante en el día a día. El beneficio de la implantación de las nuevas tecnologías es indudable", indican las mismas fuentes.

Juan José Aguilar Pacheco, como jefe de División de Operaciones en la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, sostiene que "desde el punto de vista intermodal de la APBA, nos complace que la iniciativa de AllRead, a la que hemos apoyado, haya sido seleccionada por el fondo Puertos 4.0 para continuar con su labor de mejora de la eficiencia portuaria".

APM Terminals Barcelona también implementará el sistema de AllRead, que "supondrá ampliar el uso de la inteligencia artificial para optimizar nuestra operativa ferroviaria", explica Sergi Domínguez, responsable de IT de APM Terminals Spanish Gateways.

"Por nuestra experiencia, creemos que este sistema aportará robustez y fiabilidad técnica a los servicios de la terminal ferroviaria, y ayudará a reducir posibles incidencias operativas con las pertinentes ventajas competitivas respecto a otras terminales", indica Jordi Vidal, director de Operaciones de la terminal.

Acelerada en GoHub AllRead es una startup tecnológica de inteligencia artificial surgida del Centro de Visión por Computador de Catalunya (Universitat Autònoma de Barcelona) y el programa The Collider (Mobile World Capital Barcelona). La startup entró en GoHub, el corporate venturing de Global Omnium en 2020 dentro del programa GoHub Accelerator y fue una de las startup más destacadas y con mayor crecimiento. En octubre de 2020 cerró una ronda de inversión de 700.000 euros liderada por GoHub.

Sigue los temas que te interesan