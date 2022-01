Títulos universitarios a prueba de falsificaciones: este 'notario digital' da fe con 'blockchain' de quién y cuándo los emite

El 'sello de tiempo' en blockchain y el sello digital de Constata permiten verificar la autenticidad de un documento y certifican no solo su autenticidad, sino cuándo se emitieron y quién los emitió.

La ciberseguridad y la protección de los usuarios en internet constituyen uno de los grandes hándicaps que la nueva era digital. La irrupción de la pandemia a partir de marzo de 2020 hizo pisar el acelerador a miles de empresas en sus procesos de transformación digital o adentrarse a la carrera en este campo -inexplorado para muchas de ellas- sin una estrategia definida.

Cada 28 de enero se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos, una fecha proclamada por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de Protección de Datos de los estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones como usuarios de Internet.

Efemérides como la de este viernes nos permiten conocer que también en la propia tecnología podemos encontrar soluciones que ayudan a los ciudadanos a protegerse en las redes y a ahondar en nuestra identidad digital, un campo que ofrece múltiples potencialidades de desarrollo en el mercado en esta nueva era.

Nubis Bruno es el fundador y CEO de Constata.

El blockchain se está convirtiendo en una de esas tecnologías que arroje luz en medio de la confusión. Su implementación en proyectos disruptivos de primer nivel está permitiendo trasladar al mercado herramientas digitales que aportan seguridad tecnológica y jurídica y que avanzan en la protección del ciudadano.

La startup madrileña Constata, nacida hace tan sólo un año, es una prueba de ello. El proyecto echó a andar de la mano de cuatro socios que detectaron una necesidad no cubierta en el mercado en este contexto de la identidad digital de los documentos.

Su punto de partida para poner en marcha la compañía, impulsada por profesores y tecnólogos, fue la implementación del blockchain para desarrollar soluciones novedosas que aporten seguridad tecnológica y jurídica a la información digital.

"Queríamos ver la posibilidad de adoptar la tecnología blockchain como herramienta para generar un vínculo digital entre las personas en diversos campos; trámites personales, registros públicos, etc, de forma que se genere una mejor experiencia para los usuarios y, en los casos públicos, para los ciudadanos", explica a D+I el CEO y fundador Nubis Bruno.

El valor del 'cibertiempo'

Una de las características diferenciadoras de la solución de Constata frente al resto de herramientas en el mercado es su sello de tiempo, es decir, no sólo verifica la identidad digital, sino que acota en el tiempo cuándo se creó el documento en cuestión.

"En el ciberespacio original no existía el concepto de identidad digital. Cuando recibíamos una información no teníamos forma de saber si provenía del autor original, o si se estaban haciendo pasar por el interlocutor. La firma digital ayudó a distinguir identidades. Pero todavía falta algo, no había cibertiempo", relata Bruno.

Este 28 de enero se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos, un campo que la transformación digital permite abordar con nuevas y disruptivas soluciones como las de Constata.

"Aquello que está en el ciberespacio puede haber estado ahí hace 100 años o haberse sido inventado ayer. Hasta el 2009, que se inventó Bitcoin, no existía una fuente autoritativa sobre la secuencia de los eventos en el ciberespacio", insiste.

Y es precisamente en este punto donde Constata pone su tecnología al servicio de solventar esta necesidad 'temporal'.

Evitar el plagio de titulaciones

La startup gracias a su propia firma digital se encarga de atestiguar transacciones que ocurren en el ciberespacio entre entidades firmantes autónomas, y registrarlas con una fecha concreta en el blockchain de bitcoin, dando lugar al cibertiempo, explican desde la compañía.

"Como hemos mencionado nuestra tecnología se basa en la blockchain de bitcoin, la red descentralizada más poderosa en la actualidad, por ese motivo decidimos generar features sobre esta tecnología que pueden aplicarse a distintos casos".

Uno de ellos es aplicar certificaciones digitales a través de blockchain que permiten aseverar la fecha concreta de creación y el contenido de una información. El caso más clarificador lo encontramos en los títulos y documentos universitarios y cómo Constata evita contribuye a erradicar las temidas falsificaciones.

Para ello, cualquier entidad educativa puede emitir sus certificados a través de su herramienta en blockchain, de forma que el alumno recibirá su diploma y podrá compartirlo para acreditar su formación ante la empresa u organismo que se lo requiera.

Europa y Latam, mercados de expansión

"Ellos podrán comprobar muy fácilmente que fue emitido por la institución educativa que se declara, de esta manera, se genera un circuito que no permite objeciones", incide el CEO.

Sus puntos fuertes y valores tecnológicos están basados en los conceptos de "durabilidad, independencia y transparencia".

Los mercados estratégicos hacia los que Constata dirige su solución digital son Europa y Latinoamérica principalmente. También se están estudiando posibles nuevos ámbitos de negocio en distintas verticales, bancos y fintech, aseguradoras, municipios, centros médicos, despachos de abogados e instituciones educativas, entre otros.

Respecto al Día Europeo de la Protección de Datos que se celebra este 28 de enero, el responsable de la startup asevera que "no se puede dejar en manos de la misma empresa la garantía de que esos datos no fueron mutados".

"Las regulaciones y los seguros de responsabilidad civil solo sirven para hacer control de daños, y se los usa como excusa para no mejorar las garantías reales de integridad de datos. El sello de tiempo en la blockchain más disponible y replicada del mundo es la mejor garantía de inmutabilidad, y es más barata y ágil que la observación regulatoria y las primas de seguro", concluye.

Sigue los temas que te interesan