Una bebida isotónica bio dispara a una startup hacia el mercado de la Fórmula 1

El gijonés Rubén González era uno de los hombres de confianza de Monster Energy, marca de bebidas energéticas nacida en EEUU. Por eso fue él uno de los encargados de viajar de vuelta al Viejo Continente como parte del equipo que tenía que abrir el mercado europeo. Uno de los objetivos conseguidos por González aún es visible hoy: la implantación de esta marca en el Mundial de Motociclismo (Moto GP).

La compañía estadounidense, conseguido este objetivo, se propuso otro: ¿por qué no la Fórmula 1? Y allá que fue Rubén González a intentar convencer a Fernando Alonso. "En aquella ocasión fue muy amable pero muy tajante y me dijo que no, que no estaba alineado con los valores que transmiten ese tipo de bebidas energéticas, superedulcoradas...". Portazo. Quedaba el premio de consolación, al menos, de haber logrado el contacto del dos veces campeón del mundo de F1.

Más de quince años después, González repitió la jugada. Esta vez no representaba a nadie sino a sí mismo. Hacía año y medio que había creado una bebida isotónica única, la primera de estas características con etiqueta bio. Esta vez, Alonso tuvo la curiosidad de probar el brebaje. Le llegaron unas muestras. Salió a hacer su sesión de entrenamiento. Bebió. Devolvió la llamada. "Estoy dentro", le dijo a su nuevo socio.

RAW Sport Drink es el nombre de la startup y de la bebida y ayer anunció a bombo y platillo que Fernando Alonso acaba de adquirir parte del accionariado de la compañía. Entre aquella primera llamada y el acuerdo oficializado ayer el trabajo ha sido constante y en la consecución de la fórmula mágica del producto ha intervenido el preceptivo desarrollador alimentario y un potente posicionamiento. Todo apunta a que el siguiente paso será incluir la marca como bebida oficial de Renault, su escudería en su regreso a la competición en 2021.

Y es que Alonso se acaba de unir a una larga lista de embajadores y atletas de élite que forman parte de RAW. Desde sus inicios en 2018 la compañía no ha parado de crecer incorporando importantes figuras del deporte que, convencidos de la filosofía 100% saludable y sostenible de RAW, han querido sumarse al proyecto como prescriptores e inversores de la compañía.

El primero en unirse al proyecto fue el piloto de MotoGP Aleix Espargaró. En 2019, RAW dio el salto al fenómeno de los e-sport con la llegada de dos de los mejores Youtubers y creadores de contenido de habla hispana Willyrex y Thegrefg.

Con una estrategia empresarial enfocada en construir una identidad de marca con propósito y valores, la comunidad RAW se ha consolidado en el deporte de élite como bebida oficial de Movistar Team y del RC Celta de Vigo. Además, otros deportistas como Jorge Navarro (Moto2), Marina García (natación), Javi Lliso (esquí), Rita García (Crossfit), Harry Timson (surf), Dani Camacho (crossfit), forman parte del equipo de atletas de RAW Super Drink.

Esta bebida funcional, aporta antioxidantes, minerales y electrolitos a través de ingredientes orgánicos denominados Súper Frutas, caracterizados por las propiedades que tienen sus componentes activos y sus beneficios para la salud. En un minucioso trabajo de uno de los desarrolladores más potentes a nivel mundial, se dio con la clave para diferenciar este producto de otras marcas, con mayor cantidad de azúcares o hidratos.

Todo ello posiciona a RAW como la única bebida del mercado libre de azúcares añadidos, edulcorantes o ingredientes artificiales, baja en calorías y apta para celíacos y veganos. Además, la bebida cuenta con el sello europeo de agricultura ecológica que certifica el origen BIO de todos sus ingredientes y su trazabilidad.

"No se trata solo de una marca comprometida con la calidad de su producto, basado en ingredientes 100% ecológicos y la sostenibilidad en su producción, sino que asume la responsabilidad social tan necesaria de promover una dieta saludable y al alcance todos", explica el piloto asturiano.

Por su parte, Rubén González remarca que su plan de marketing, basado en la creación de espejos para generaciones jóvenes, tiene en el 'fichaje' de Fernando Alonso uno de sus principales hitos. "Queremos seguir difundiendo esta filosofía de vida y llegar a más personas comprometidas con la salud y el medio ambiente", explica el emprendedor.

Su dimensión está alcanzando más allá del ámbito estrictamente deportivo y ha captado el interés de empresas líderes como Capsa Food, (Corporación Alimentaria Peñasanta), que en 2019 adquirió el 25% del accionariado de la compañía.

Pero todo el trabajo no está hecho, ni mucho menos. La compañía prevé cerrar el 2020 duplicando las ventas respecto al año anterior pero se encuentra en plena ronda de financiación para cumplir con su plan estratégico de internacionalización en cinco años y la apertura de las filiales en Estados Unidos y Asia. RAW sigue en negociación y búsqueda de nuevos partners con el objetivo de seguir extendiendo y democratizando la primera bebida BIO para deportistas.