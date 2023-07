Steve Blank, 'padre' del emprendimiento moderno: "Crear una startup es el peor trabajo del mundo"

Aunque la entrevista se realiza vía telefónica, uno percibe a Steve Blank (Nueva York, 1953) como un hombre cabal y serio; locuaz y muy transparente en todas sus opiniones. No esquiva debates, ni duda en disparar con balas cargadas de una munición llamada realismo.

Este hombre con voz ronca está considerado el padre del emprendimiento moderno y es el cocreador del movimiento Lean Startup, que permite a las empresas emergentes implementar la innovación de forma rápida y eficiente. Ha estado esta semana de visita en el País Vasco, protagonizando la conferencia principal del Demo Day 2023 de la aceleradora Bind 4.0.

Su experiencia le hace encarar polémicas como la irrupción de la inteligencia artificial con una crudeza que asusta. No en vano, en la recta final de la conversación con D+I, se atreve a mostrar sus dudas sobre si los periodistas mantendremos nuestros puestos de trabajo. El sector ha reflexionado sobre ello, pero Blank insinúa que debemos tomarnos este debate muy en serio.

"Me preocupa que nos hayamos equivocado en que la IA iba a reemplazar primero los trabajos de cuello azul -operarios en una fábrica, por ejemplo-. Yo creo que la IA podría reemplazar primero a los trabajos de cuello blanco. Las únicas personas con trabajo que podrían quedar serían los fontaneros, los carpinteros y los electricistas que todavía hacen las cosas a mano", argumenta.

En su opinión, si los gobiernos no empiezan a crear sistemas de protección consistentes, "lo anterior podría crear problemas sociales que no creo que hayamos imaginado todavía".

Echa la vista al pasado y recuerda cómo esto ya ha pasado antes: "Una generación de personas tuvieron que perder sus trabajos y sus hijos entraron en nuevas industrias. Creo que va a ser el mismo tipo de cambio desgarrador, afortunada y desafortunadamente. Va a ser un mundo muy diferente".

Venía todo lo anterior a raíz de una pregunta muy concreta y a una respuesta inicial muy escueta y esclarecedora:

- ¿Cuáles son las principales tendencias tecnológicas actuales en el ecosistema mundial de las startups?

- Le citaré las tres primeras: IA, IA e IA.

"El ecosistema vasco es más sofisticado que muchos de los lugares que he visto"

Y añade a los pocos segundos: "Como pasa con cada tendencia, habrá un momento en el que existirán demasiadas startups de IA. Habrá un gran auge. De hecho, ya hay millones de dólares en los Estados Unidos invertidos en el último mes o dos. Es una gran ola. Y luego veremos el colapso inevitable y la gente fuera del negocio, etc. Pero de eso surgirá una nueva ola de la forma en que hacemos negocios".

Una bala de realismo seguida de una venda esperanzadora que cure la herida. Este es Steve Blank en estado puro: sinceridad combinada con la voluntad de aprender siempre de los errores y seguir evolucionando.

Una secuencia que aplica a su visión de las startups, sobre todo, del momento en que alguien quiere fundar una empresa.

"Una startup la suele fundar alguien que está loco, porque casi todos los fundadores creen que son visionarios. Hay datos que hablan de que el 95% de ellos está alucinando. Pero los tipos de emprendedores que cambian el mundo son esos, los que ven cosas que otros no ven", resume.

Fundadores como artistas

Blank admite a D+I que hay dos tipos de startups. Una de ellas es la que "simplemente mira los procesos o productos existentes y se pregunta en qué puede mejorarlos". Pero hay otro tipo de startups basadas en la disrupción. Sobre ellas se detiene este gurú de barba blanca.

"Los fundadores de este tipo de startups están más cerca de los artistas que cualquier otra profesión. Ven cosas que otras personas no ven, oyen cosas que otras personas no oyen. Los verdaderos fundadores son los que, una vez más, como los verdaderos artistas, tienen una pasión por crear algo que nadie más ha visto antes. Y, como son artistas, el fracaso es inherente. La mayoría de las pinturas o novelas en realidad no funcionan, pero un par de ellas son geniales y son obra de un verdadero genio". Palabra de Steve Blank.

La clave es cómo eres capaz de levantarte del fracaso inevitable, remarca. La conclusión vuelve a ser un disparo certero: "Empezar una empresa es el peor trabajo del mundo. Es un trabajo terrible. Ahora bien, es la mejor vocación del mundo. Es algo impulsado por la pasión. Como trabajo, debes ir a trabajar, pero hay una diferencia: cualquier día tu socio va a renunciar, uno de tus clientes más importantes te dirá que cambió de opinión y tus inversores dejarán de invertir. Y, si no te apasiona hacer que algo suceda, te preguntarás por qué estás haciendo esto".

- ¿Consejos para los que no hayan abandonado sus intenciones de crear una startup después de escucharle?

- El consejo uno es que hay que tener claro que esto es una vocación. El consejo dos es que hay salir fuera, hablar con clientes y posibles socios desde el primer día. También desde el primer día tener claro que esto no va de vender cosas, sino de comprender las necesidades que hay ahí fuera, entender el entorno, qué tienes de diferente, cómo encajas y si a alguien le importa lo que haces.

Tampoco esquiva Blank el papel del capital riesgo. "El dinero del capital riesgo es a veces dinero muy inteligente. Proporcionan tutoría y coaching. Y lo que es más importante, si lo han hecho durante un tiempo, el capital de riesgo proporciona reconocimiento de patrones, porque han visto estas cosas antes, tienen redes de personas, etc. Y si son realmente buenos, es decir, son buenos inversores, han traducido eso en sabiduría".

Sabiduría, en este caso, la de Steve Blank, a la que ha recurrido BIND 4.0 para servir de inspiración a las 26 startups participantes en la séptima edición del Demo Day, donde se han conocido los 30 proyectos-retos presentados por las empresas partner del programa ante medio millar de asistentes.

Por cierto, no sabemos muy bien si por deferencia o basándose en su know-how sobre los principales ecosistemas innovadores del mundo, el gurú del emprendimiento moderno dice mostrarse "gratamente sorprendido por el acoplamiento entre startups y grandes empresas" en el País Vasco.

Es más, "estoy viendo gente muy inteligente, mucho más interesante de lo que pensaba en el área de innovación y emprendimiento". El ecosistema startup vasco "es más sofisticado que la mayoría de los lugares que he visto".

