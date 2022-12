Pescador (Grupo Logalty): "El Kit Digital no basta, las pymes necesitan aliados para integrar la tecnología en su día a día"

El profundo proceso de cambio que experimenta nuestro país en su transformación hacia una economía digital no será completo ni alcanzará el éxito deseado si las pymes no se incorporan plenamente.

A punto de concluir un 2022 complejo para este tejido empresarial importantísimo en España, la necesidad de digitalizar y automatizar sus procesos deviene en urgencia. Grupo Logalty conoce bien las necesidades de estas pequeñas y medianas compañías.

La empresa colabora con la Administración en programas como el Kit Digital o el Sandbox financiero y también está al frente de la transformación digital de municipios como Las Rozas o Alcobendas.

[Economía abre el 'sandbox' a un TPV de pago con 'criptos' y a una firma de tokens en la que invirtió Santander]

D+I conversa con su presidenta ejecutiva, Mª Dolores Pescador, en un momento crítico para la transformación digital -"evolución" más concretamente, según puntualiza- de las empresas. Su pronóstico a corto plazo es claro: "En 2023 y 2024 la transformación digital estará presente en todos los consejos de administración".

Ha sido un 2022 complejo para la pyme, ¿las dificultades económicas han ejercido de freno o acicate para su transformación digital?

Exactamente eso último, ha sido un revulsivo. Ya lo vimos con la pandemia y no ha hecho más que aumentar este año. De hecho, nosotros ya no hablamos de transformación digital, sino de evolución digital, porque es un proceso non stop; tenemos que acostumbrarnos a que hay que mejorar cada día en esos procesos y verlos con ojos nuevos.

No se trata de poner en internet lo que antes hacíamos offline, es concebir los procesos de forma diferente para hacerlos más ágiles reduciendo tiempo y costes.

Nosotros tenemos empresas que, gracias a nuestros productos, han reducido sus costes un 50%; esa necesidad, precisamente en estos momentos que tenemos niveles de inflación que hacía muchos años que no veíamos, es lo que va a hacer que aún se acelere mucho más la digitalización.

Para 2023 y 2024 esto ya está en las agendas de la alta dirección de cualquier empresa, ya sea pequeña o mediana; está asumido que se deben mejorar los procesos, hacerlos de manera más ágil, más fácil, al tiempo que se mejora la experiencia del usuario.

Nosotros no hablamos ya de transformación digital sino de evolución digital; no se trata de poner en internet lo que hacías 'offline', sino de concebir los procesos de forma diferente

¿Cree que el miedo a quedar expuestos a ciberataques frena también a muchas pequeñas y medianas compañías a subirse a la ola de la digitalización?

Justamente. Es la primera preocupación de cualquier consejo de administración y de todos los administradores; la ciberseguridad. Porque esto no es una cuestión de si nos van a atacar o no, sino de cuándo sucederá.

En Grupo Logalty estamos creciendo mucho y podemos dedicar más recursos a que todas nuestras soluciones tengan la mejor seguridad cibernética.

Nuestros estándares son los del esquema nacional de seguridad y estamos supervisados por el Banco de España, lo cual nos obliga a ser muy escrupulosos. Es algo de lo que no pueden presumir nuestros competidores.

Ya nos ha hablado de lo que supuso la pandemia para las áreas de 'legaltech' de las empresas, ¿en qué punto está ahora esa transformación o evolución digital?

Antes de la pandemia, muchas empresas en España ya venían realizando un esfuerzo por digitalizar su organización. Pero la llegada de la crisis sanitaria convirtió, durante unos meses, en obsoletos un amplio abanico de procedimientos que todavía se realizaban de forma presencial.

Durante este proceso, el área legal ha sido uno de los departamentos que más demandaba una transición rápida a lo digital, debido a su carácter indispensable. En este sentido, las tecnologías legaltech se convirtieron en la alternativa para continuar realizando esas operaciones y, a su vez, superar todas las barreras y riesgos que la digitalización de los procesos trae consigo como, por ejemplo, la suplantación de identidad o el fraude online, lo comentábamos antes.

El área legal ha sido uno de los departamentos que más demandaba una transición rápida a lo digital debido a su carácter indispensable

Así, compañías como Grupo Logalty hemos apoyado a los departamentos legales de las empresas a continuar con su actividad en remoto, proporcionando el refuerzo de seguridad jurídica que requiere cerrar operaciones digitales y a distancia.

De esta forma, logramos gestionar los préstamos ICO (Instituto de Crédito Oficial) de Santander, Caixa, Sabadell y Bankinter, entre otros bancos, a cientos de miles de empresas en un tiempo inferior a 12 días.

¿Continúa pensando la pyme española que la transformación digital del área legal está fuera de su alcance por el coste económico y los conocimientos que se precisan para abrazarla?

Todo lo que es la transformación digital de las empresas en la parte de la contratación online, así como el compliance, la gestión de riesgos... las grandes empresas lo pueden hacer fácilmente; nosotros queremos extenderlo a los millones de pymes que hay en nuestro país y que también tienen esa necesidad de transformación digital.

Trabajadores en las oficinas del Grupo Logalty.

Es nuestro propósito. Además, cabe recordar que en aras de combatir esta desigualdad respecto a la gran empresa, han surgido iniciativas como el Kit Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Este programa, cuyo propósito es contribuir a la digitalización de pymes y autónomos a través de subvenciones económicas, supone un primer gran paso para acercar a las pequeñas empresas al entorno digital.

[Kit Digital, una oportunidad "única" para que las pymes puedan ser competitivas y acceder y retener el talento]

Sin embargo, la financiación no es suficiente. Las pymes necesitan un aliado para integrar con éxito las tecnologías en su día a día. En esa fase entramos compañías como Grupo Logalty. En nuestro caso, asumiendo el desafío de dar cada vez más acceso a las pequeñas empresas a la digitalización de sus cuestiones legales.

En relación con esta última pregunta, ¿cómo ayudan desde Grupo Logalty a la pyme a que puedan beneficiarse de las ventajas que supone la digitalización del área legal?

En Grupo Logalty tenemos un profundo compromiso para ayudar a digitalizar las pymes. Por un lado, nuestra división de regtech nació con el propósito de democratizar el compliance.

Detectamos que las tecnologías que existían estaban diseñadas para grandes corporaciones, con un coste inasumible para una pequeña empresa. En contrapartida, hemos creado soluciones simplificadas y adaptadas a las necesidades reales de una pyme, con un precio competitivo.

El Kit Digital es un primer gran paso para acercar la digitalización a la pyme, pero la financiación no es suficiente. Necesitan un aliado para integrar con éxito las tecnologías en su día a día.

Nuestro apoyo a las pymes engloba servicios de contratación, comunicación y notificación electrónicas, con el objetivo de aumentar la eficiencia en la gestión de sus asuntos legales.

Además, les ayudamos a aprovechar estas ventajas en múltiples ámbitos dentro de su organización, como la gestión de proyectos, el área de Recursos Humanos, el comercial o el departamento de finanzas para las compras y pagos; y para su uso con clientes, proveedores, mediadores y sus propios empleados.

Miremos al exterior, ¿en qué punto se sitúa el mercado español respecto a sus socios europeos en cuanto a la digitalización del área legal de las empresas?

El punto en el que se encuentra el mercado español es un reflejo de cómo se encuentran nuestros socios europeos. Dado que no existe un reglamento común que sitúe al mismo nivel a las empresas europeas y garantice su interoperabilidad en digitalización, queda mucho camino por recorrer.

Con el objetivo de reducir las barreras que implica el hecho de que en este momento cada país tiene su propia regulación, se están aunando esfuerzos para que eIDAS2 (electronic IDentification, Authentication and trust Services 2) salga adelante.

Se trata de una propuesta de la Unión Europea que surge con el objetivo de crear una Identidad Digital Europea única, tomando como base el reglamento eIDAS, que introdujo en 2018 un marco regulatorio para instaurar servicios de identificación y firma electrónica que sean reconocidos de forma mutua en los distintos Estados Miembro.

No existe un reglamento común que sitúe al mismo nivel a las empresas europeas y garantice su interoperabilidad en digitalización, queda mucho camino por recorrer

¿Cómo puede contribuir el Sandbox financiero a mejorar el posicionamiento de España? ¿En qué punto se encuentra esta iniciativa, dada su participación en la misma?

El Sandbox financiero proporciona un marco regulatorio para nuevos modelos de negocio que todavía no están protegidos por una legislación vigente. Esta característica nos proporciona la posibilidad de crear soluciones verdaderamente innovadoras, ya que se trata de innovar antes de regular.

Tenemos una oportunidad única de promover un cambio tecnológico vanguardista, probando nuevas tecnologías en un entorno real de mercado y con el apoyo y la supervisión de instituciones regulatorias de gran prestigio. Es un contexto muy favorable para posicionar a España como puntera en innovación.

En Grupo Logalty, como compañía comprometida con la innovación, no podíamos dejar escapar esta oportunidad y nos hemos convertido en la primera compañía en aprobar un proyecto en el Sandbox financiero para el sector asegurador.

Nos hemos convertido en la primera compañía en aprobar un proyecto en el Sandbox financiero para el sector asegurador

En concreto, un modelo de gestión de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), con el que ya podemos ofrecer a las entidades aseguradoras una tecnología que facilita el cumplimiento de los requisitos regulatorios y contribuye a una gestión de riesgos eficiente e integral.

Este hito muestra la capacidad del Sandbox financiero, que ya ha presentado cuatro convocatorias, para convertir a España en un país de referencia. Por esta razón, seguimos apostando fuerte por la iniciativa y actualmente contamos con un segundo proyecto en fase de prueba, ContractID, enfocado a la identificación digital y con la colaboración de Bankinter.

Sigue los temas que te interesan