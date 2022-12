Nómadas digitales: así son y así nos ven los trabajadores en remoto que España aspira a captar con la Ley de Startups

"Personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia frecuentemente, compatibilizando el trabajo de alta cualificación con el turismo inmersivo en el país de residencia".

Así define la recién aprobada Ley de Startups la figura del nómada digital, un perfil que España ansía abrazar a partir de ahora para generar sinergias con la llegada de talento extranjero.

El objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor español y generar nuevas oportunidades que aporten valor a la economía digital justo en un momento en que las incertidumbres arrecian.

Pero ¿cómo han recibido estos nómadas digitales el nuevo marco normativo? ¿Ven atractivas los incentivos contemplados en la ley o está todavía España lejos de ser su ansiado 'paraíso'?

Que España goza de una irresistible meteorología, gastronomía y cultura para ser destino número como destino de ocio y vacacional para millones de personas todos los años nadie lo duda.

España atrajo en 2021 un total de 31,2 millones de turistas internacionales, lo que representó un 65,1% más que en 2020, pero todavía faltaron 52,3 millones para recuperar las cifras prepandemia, según los datos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ahora bien, convertirse en emplazamiento atractivo para el talento especializado que está construyendo la nueva economía digital es otro cantar.

D+I pone cara a los nómadas digitales españoles para conocer cómo trabajan, qué valores priorizan a la hora de elegir un país para su modelo de trabajo en remoto y, lo más importante, si creen que España se posiciona a partir de ahora como emplazamiento 'en remoto' en el mundo.

En líneas generales, coinciden en que nuestro país se pone realmente ahora en el mapa para este tipo de trabajadores, pero todavía ven en las trabas burocráticas y fiscales -que mejoran pero no alcanzan todavía a las de los países más avanzados- y en la imagen que persiste de España como país vacacional para una parte del sector dos de los principales desafíos.

Básicamente, la Ley de Startups estipula un visado para nómadas digitales de un año de duración que se prevé entre en vigor en enero. Además, tributarán por el IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes), en lugar del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

David Alonso vive en Berlín (Alemania), donde trabaja como country manager de Sastrify, una de las primeras plataformas de gestión de licencias cloud y SaaS que ayuda a las empresas con un alto nivel de digitalización a optimizar su inversión en este tipo de servicios.

Un 40% de nuestros trabajadores residen en España sin ser españoles y la empresa se está planteando abrir una sede allí tras la aprobación de la Ley de Startups David Alonso, country manager en España de Sastrify

"Nuestra empresa es totalmente en remoto y España es uno de los grandes atractivos como lugar para trabajar para muchos empleados. De hecho, es el segundo país donde más empleados hay detrás de Alemania. Un 40% de ellos residen en España sin ser realmente españoles", explica Alonso a D+I.

"En su día aplicaron a través de la Ley Beckham y ya tenían un acceso a impuestos más reducido pero ahora con la nueva ley se flexibiliza todo mucho más. De hecho, la propia empresa se está planteando abrir una sede en España", añade.

David Alonso, 'country' 'manager' de Sastrify.

Precisamente, fomentar ese enriquecimiento del ecosistema de emprendimiento español gracias a la llegada de talento internacional es uno de los grandes objetivos por los que ahora España puede luchar.

Así lo corrobora el vicepresidente de la Asociación Española de Fintech e InsurTech (AEFI), Rodrigo García de la Cruz, entidad que ha participado en el proceso de creación de la Ley de Startups, además de la Ley Crea y Crece.

Una competencia "sana"

"Esa atracción de talento y de generación de posibilidades internacionales permite que haya una competencia sana. No podemos pensar que por el hecho de cerrarte vas a ser mejor. Hay que traer mucha gente y mucho talento a España, y especialmente, con la nueva pospandemia, en equipos tecnológicos y digitales", revela a D+I.

El responsable de AEFI ve en los cambios normativos en stock opcions de la Ley de Startups, una de las bazas para lograrlo. "Traer ese talento a España y que se pueda quedar aquí para incorporarse a startups y compañías españolas en función de los nuevos parámetros de stock opcions es bueno y necesario. Estaríamos perdiendo una oportunidad de no hacerlo".

20 años como nómada digital

Lidia Palomo bien sabe de lo que habla Rodrigo García de la Cruz. Esta nómada digital española ha vivido -y trabajado- en más de 15 países en los últimos 20 años. Para ella, el trabajo en remoto es una forma de vida, que primero siguieron fielmente ella y su pareja y ahora sus dos hijos.

"Ha habido una aceleración de este tipo de trabajos desde la pandemia, y es lógico que, a partir de ahora, España atraerá a mucha más gente, pues el emplazamiento es idóneo: el clima, la cultura, hay tantas cosas que pueden atraer a un nómada digital", asegura Palomo a D+I.

En comparación con Asia, España no es tan barato para vivir, el intercambio de casas es una opción en auge muy interesante Lidia Palomo, nómada digital desde hace 20 años

Sin embargo, considera que, en comparación a Asia, donde se focaliza uno de los primeros paraísos del mundo para los trabajadores en remoto, "España todavía no ha alcanzado ese nivel, no es tan barato para vivir", mantiene.

Dedicada al sector de la traducción, Lidia es consciente de que esta realidad está cambiando y que España se está abriendo hueco de la mano no sólo de la nueva normativa que fomenta la atracción del talento internacional, sino también de plataformas disruptivas que casan a la perfección con la filosofía de vida y necesidades de estos perfiles.

Lidia Palomo ha vivido en más de 15 países en los últimos 20 años trabajando en el campo de la traducción.

"El intercambio de casas ha llegado para quedarse. Ya existía, pero ahora encaja con nuestras necesidades. Una semana en Ámsterdam, por ejemplo, te puede costar no menos de 1.500 o 2.500 euros. Con HomeExchange no nos ha costado nada", indica Lidia.

La plataforma de intercambio de casas a la que alude la nómada digital corrobora el buen momento que atraviesa esta actividad empresarial en nuestro país. De hecho, según certifica a D+I, Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España, nuestro país "es el segundo mercado mundial en el intercambio de casas".

Con la previsible aceleración de la demanda de este tipo de servicios por parte de los nómadas digitales, este segmento inmobiliario está llamado a crecer en los próximos años. "De hecho, contamos con un grupo de trabajo dentro de la plataforma dedicado al teletrabajo, que cuenta con 2.300 miembros, y que aumenta día a día".

Manrique insiste en que a día de hoy muchos de los nómadas digitales viajan solos, pero cada vez más lo hacen en pareja o con sus familias, datos que invitan a la compañía a ser optimistas en cuanto a la demanda en los próximos años.

David Alonso (Sastrify) contempla regresar a España, aunque a largo plazo. "Este modo de vida me gusta, me da libertad", dice.

Lidia Palomo, que pertenece a este grupo de trabajadores en remoto que utiliza el intercambio de casas como fórmula para cubrir sus necesidades de habitabilidad, asegura que en unos años tendrá que echar raíces por sus hijos, pero reconoce que será difícil renunciar a este tipo de vida "una vez cruzas una determinada línea".

Un planteamiento similar se hace David Alonso (Sastrify). "¿Volver a España? A largo plazo sí. No por ahora", reconoce desde Berlín el country manager en nuestro país de la compañía.

¿Volver a España? A largo plazo sí, no por ahora. Me gusta este modo de vida, me da mucha libertad David Alonso, country manager España Sastrify

"Para mí este modo de vida me gusta. El año pasado apenas cogí vacaciones, porque poder ir a España y poder trabajar desde aquí me da mucha más libertad. No necesito muchas veces ni vacaciones. Más adelante sí contemplo volver, pero a largo plazo".

El tiempo dirá si España logra convertirse en ese paraíso de nómadas digitales que ahora empieza a construirse. El viaje no ha hecho más que empezar.

