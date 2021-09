El dron que sabe cuándo sobra: Navarra perfecciona la convivencia en el aire

Navarra lleva meses dando pistas de que su vocación de región innovadora quiere abarcar sectores que van desde la agricultura a la industria, pasando por la movilidad -como no podía ser de otra forma en un territorio que tiene la automoción como una de sus áreas productivas clave-.

Y hablar de la movilidad del futuro es, en parte, hacerlo de la aviación no tripulada, lo que comúnmente conocemos como los diferentes usos que van a tener los drones.

El pasado mes de abril, el centro tecnológico NAITEC celebraba su primera década de existencia con la presentación de un nuevo espacio dedicado exclusivamente al desarrollo de tecnologías relacionadas con la aviación no tripulada.

Pero precisamente durante aquel acto se deslizó que el gobierno de Navarra estaba trabajando en un proyecto más ambicioso si cabe, el U-Space, cuyos detalles no se revelaron.

Pasado el verano, estos detalles ya han salido a la luz. Como resumen, puede decirse que es un programa que busca encontrar soluciones inteligentes para la convivencia de varios drones que estén 'trabajando' en un mismo espacio a la vez en misiones diferentes, siendo una de ellas la de control de la seguridad ciudadana.

Dicho por parte de fuentes del gobierno foral, "con este plan, queremos situarnos a la vanguardia europea en el desarrollo y uso de drones al servicio de la seguridad ciudadana al conseguir combinar el planeo de dispositivos dotados de aplicaciones profesionales con dispositivos de emergencias".

Dicho proyecto, impulsado por la dirección general de Interior, cuenta con la participación de FuVex (empresa de drones de largo alcance), UPNA, NAITEC, Naturgy y Sistemas de Navarra, además de equipos de Protección Civil y Emergencias, Policía Foral y Bomberos.

Consorcio público-privado abierto

Este consorcio público-privado está abierto a la participación de otros agentes, y aspira a generar puestos de trabajo de alta cualificación en el sector del espacio aéreo.

El proyecto U-Space Navarra tiene por escenario de estos vuelos el Centro Internacional de Vuelo Pyrineum, en Lumbier, centro de pruebas de drones reconocido por la Unión Europea (EUROCONTROL).

Ello, según las mismas fuentes, "convierte a la Comunidad Foral en un espacio estratégico para el testeo y la implantación de esta nueva tecnología aplicada a la atención de emergencias: rescate, extinción de incendios, gestión de tráfico, localización de personas o inspección de infraestructuras críticas".

Los drones son ya una herramienta habitual en operaciones críticas desarrolladas por Policía Foral, Bomberos, Protección Civil y Emergencias de Navarra. Para coordinar las actuaciones de varios dispositivos, el proyecto U-Space, liderado en España por ENAIRE, desarrolla un sistema de gestión automático del tráfico de forma segura y eficiente con el resto del espacio aéreo.

El primer caso de uso de esta operativa de coordinación en Navarra consistirá en drones realizando vuelos de inspección de una línea eléctrica (controlados desde una estación de mando remota) en una zona contigua donde drones de Policía Foral o Bomberos responden a una emergencia.

El sistema U-Space permitiría que los drones de inspección de la línea evacuaran la zona de emergencia de forma coordinada con los drones de la Policía Foral o Bomberos, sin comprometer la operación.

Más proyectos y estrategias

No es la única estrategia que lleva a cabo el gobierno navarro en relación con este sector. Durante este verano se han puesto a prueba sistemas innovadores de búsqueda de personas desaparecidas y, en los próximos meses, se va a colaborar en la implantación y despliegue del software necesario para la coordinación in situ de los medios aéreos tripulados y no tripulados que intervienen en las emergencias fuera de espacios aeroportuarios.

Como siguiente paso, la iniciativa público-privada tiene como objetivo desarrollar los primeros vuelos remotamente controlados de la Unión Europea, dentro del Proyecto Europeo RIMA (Robotics for Infrastructure Inspection and Maintenance, en español, Robótica para la Inspección y Mantenimiento de Infraestructuras).

Innovación que lleva premio

Respecto al U-Space Navarra, la idea fue la galardonada en el concurso internacional SciencEkaitza 2021 en la categoría SE2021 OPEN Nasertic, un premio novedad de esta edición al que aspiran aquellos proyectos en los que participan equipos de investigación de fuera de Navarra.

En este sentido, colaboró en el proyecto ENAIRE, empresa pública para la navegación aérea e información aeronáutica dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Además, se ha presentado a EUROCONTROL la candidatura conjunta de Naitec-Aeródromo de Lumbier para configurarse como un centro de experimentación del U-Space, siendo aceptado para ser uno de los siete centros de prueba en España, y el único en Navarra.

En los próximos meses, tendrá lugar la firma del Protocolo de Actuación entre el Gobierno de Navarra y ENAIRE para el fomento del I+D+i en el ámbito aeroespacial en España, por el cual ambas entidades trabajarán en el desarrollo, modernización y mejora de la eficiencia de los servicios de navegación aérea.

A través de la Dirección General de Interior, se fomenta de este modo la asociación para la innovación y colaboración entre instituciones públicas y privadas que contribuyan al desarrollo tecnológico que posicione a España a la cabeza de Europa en el ámbito aeroespacial, con Navarra como laboratorio escénico de estas prácticas, sin olvidar otro de los grandes polos, el gallego.

De este modo, la Comunidad Foral aspira a convertirse en un living lab (banco de pruebas reales) en el que instituciones y empresas puedan probar tecnología dron en toda la comunidad para testar la viabilidad y seguridad de las aplicaciones propuestas. En este ámbito, ya se están utilizando y probando sistemas no tripulados tanto aéreos como terrestres.

