La Rioja, primer gobierno que confirma las previsiones: tendrá dos consejerías con alma innovadora

Un alto cargo relacionado con las políticas digitales de una comunidad autónoma con peso específico en el ecosistema regional avanzaba a D+I antes de las elecciones de mayo que muchos gobiernos autonómicos que, hasta ahora, no tenían consejerías específicas que incluyeran palabras como 'innovación', 'transformación digital' o 'tecnología', iban a crearlas de cara a la nueva legislatura.

Pues bien, la primera autonomía que ha tenido la oportunidad de mostrar si se iba a cumplir o no ese vaticinio lo ha cumplido. Es La Rioja.

De todas las comunidades autónomas que celebraron elecciones en mayo, la riojana ha sido la primera en desvelar la organización del nuevo gobierno, es decir, el número de consejerías, su nombre, sus titulares…

Esta pequeña comunidad autónoma, gobernada por el PSOE hasta hace unos días, era una de las que no contaba en su consejo de gobierno con un departamento que diera protagonismo nominal a la transformación digital o a la innovación. Ni siquiera a la ciencia.

Conviene resaltar, con todo, que ni en el caso riojano ni en el caso de cualquier otra región que no tenga consejerías específicas, el hecho de no tener esas consejerías no supone que no se establezcan interesantes políticas en favor de la disrupción.

Es, simplemente, una cuestión de visibilizar la importancia que se le da a un determinado ámbito. En resumen, que no haya una consejería de transformación digital no es determinante -puesto que pueden existir igualmente políticas de transformación digital-, pero que la haya significa mucho desde un punto de vista estratégico, como declaración de intenciones.

Y eso es uno de los pasos hacia delante que ha dado el nuevo gobierno autonómico del PP. Hace unos días, el recién elegido presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, oficializó la composición de su ejecutivo y el nombre de los nuevos departamentos.

Llama la atención que no hay una consejería que dé protagonismo a las políticas disruptivas… sino dos. Hasta en eso ha querido ser rompedor el nuevo gobierno regional. Ninguna autonomía tenía hasta la fecha dos consejerías en las que esas políticas disruptivas tengan tanta visibilidad gracias a su nombre. Y todo ello si algo demuestra es toda una declaración de intenciones.

Concretamente, Gonzalo Capellán ha reservado espacio para la 'sociedad digital' en una consejería adscrita además a la portavocía de su gobierno. Será la consejería de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital.

Su titular será Alfonso Domínguez. Su amplio conocimiento de la administración y del ámbito jurídico -no sólo es licenciado en Derecho sino que además ha ejercido como miembro de los Servicios Jurídicos del gobierno de La Rioja- hace que esa 'sociedad digital' sobre la que va a tener responsabilidades pueda tener sus derechos garantizados en una era en la que la inteligencia artificial, por ejemplo, abre interesantes debates sobre la ética y determinadas responsabilidades civiles o penales.

Pero el nuevo ejecutivo riojano, no contento con tener un departamento con protagonismo para la disrupción, va a tener dos. La segunda consejería que marcará la línea a seguir en cuanto a políticas transformadoras va a ser la de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo.

La palabra 'innovación' aparece, flamante, en el nombre de un departamento que será pilotado por Belinda León. Su experiencia laboral en el ámbito de la consultoría hace que se le presuponga un conocimiento amplio sobre el estado actual de las cosas en torno a la nueva economía.

Llama la atención que los dos ámbitos, tanto los de la sociedad digital como los de la innovación, han sido incluidos en dos consejerías con bastante peso específico, como son las de Hacienda y Economía.

¿Continuismo?

Cabe recordar, en cualquier caso, que, en el gobierno anterior, el de la socialista Concha Andreu, las políticas de transformación digital e innovación estaban incluidas -aunque sin nombre propio- en el departamento de Desarrollo Autonómico, consejería que ha desparecido.

Bajo el paraguas de esta consejería, proyectos como el Valle de la Lengua o Enorregión -basados ambos en la aplicación de innovación y tecnología a dos de los temas más sensibles en la región, el idioma y el vino- han visto la luz durante los cuatro años y todo apunta a que el nuevo gobierno del PP los mantendrá como pilares de su agenda disruptiva.

No hay indicios contrarios a este argumento en el programa electoral del PP, que, por lo que figura en él, va a mantener estas políticas.

Por otra parte, la primera reunión del consejo de gobierno del nuevo ejecutivo regional se reunió hace unos días para nombrar a los primeros directores generales que tendrá el organigrama de cada consejería.

Cabe destacar que, de momento, ninguno de los directores generales nombrados va a tener responsabilidad directa sobre políticas de innovación. Seguramente habrá que esperar algunas fechas para saber si, además de consejería específica, el segundo escalón del gobierno riojano mantendrá esa apuesta por el sector.

