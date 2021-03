Brecha digital universitaria: el 96% de los estudiantes tiene ordenador propio en casa

Las especiales circunstancias provocadas por la pandemia de la Covid 19 en el sistema educativo han generado la necesidad de conocer cuál es realmente la capacitación de profesores y alumnos en el uso de las nuevas tecnologías.

Aunque hasta ahora no se disponía de datos exactos al respecto, una de las cifras de referencia podría ser la ofrecida durante el estado de alarma por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CREU): a nivel estatal, en torno al 3% de los universitarios tienen problemas de conectividad para seguir las clases en remoto.

Es una estimación que sitúa la brecha tecnológica de los estudiantes en niveles residuales pero que, a la vez, obliga a un último esfuerzo para reducirla a cero. Todo un reto sobre el que, precisamente los rectores españoles vienen trabajando en los dos últimos años, como un Plan Director con más de 70 iniciativas.

Volviendo al universo de los datos, hay regiones, en concreto una, la Comunidad Valenciana, que han decidido convertir esa estimación del 3% en una cifra fiable a través de la realización de una encuesta.

Un 4,3% de estudiantes sin equipo propio

Si nos atenemos a esa estimación, la primera conclusión sería que la brecha tecnológica en la comunidad universitaria valenciana estaría levemente por encima de la media.

Y es que el informe, hecho público recientemente por la Generalitat, indica que el 4,3% del alumnado no dispone, ni de ordenador de sobremesa, ni portátil para uso personal. A los evidentes problemas de conectividad de esta parte de los alumnos, habría que sumar un idéntico porcentaje de los universitarios que, en sus casas, tiene un ordenador de sobremesa como único equipo.

El director de la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC, Daniel Lloret, ha explicado al respecto, que "el e-learning no ha parado de crecer desde que se impuso en el siglo XX y la pandemia ha sido un catalizador de este crecimiento, situando y la docencia en línea en primer lugar entre las políticas educativas", por lo que era necesario hacer un estudio que permitiera conocer "las luces y las sombras" de este método.



La evolución actual de la pandemia ha llevado a que las universidades hayan optado por una docencia dual en el primer semestre del curso 2020/21, pero necesitan disponer de información sobre las capacidades del alumnado para afrontar los retos la docencia en línea y poder anticipar planes y decisiones.

En este contexto se enmarca la necesidad de realizar este estudio, elaborado por la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC de la Universidad Miguel Hernández, y que ha contado con la participación de la Universitat de València, la Universitat Politècncia de València, la Universitat de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón.

Más de 18.000 encuestados

Han participado un total de 18.295 alumnos, de los que 11.907 son mujeres y 6.388 son hombres, todos con una media de edad de 20 años. La muestra representa el 18% de la población objeto del estudio, con una representatividad por universidad que oscila entre el 12 y el 30 por ciento.

En contraposición al dato mencionado más arriba, cabe destacar que el 91,4% del estudiantado universitario de la Comunidad Valenciana cuenta con, al menos, un portátil para su uso individual.

Respecto a la conexión, el análisis refleja que, en líneas generales, no se observan excesivas carencias en cuanto a las conexiones a la red por parte de la comunidad estudiantil.



Así, tres de cada cuatro estudiantes tienen acceso a banda ancha, lo que supone que el 78,8% de los encuestados disponen de fibra óptica o de ADSL y solo 700 universitarios valencianos no tendrían acceso a Internet, es decir, el 0,7% de los participantes no puede costear el acceso a la red.

Más conclusiones. Las competencias digitales presentan diferencias en cuanto a rama de conocimiento y sexo.

Un 18,6% con alta competencia TIC

Concretamente, respecto al primer aspecto, el 18,6% de la comunidad estudiantil considera que tiene una alta competencia digital. Este perfil se corresponde con un estudiante de últimos cursos de una titulación de la rama de Ingeniería y Arquitectura, preferentemente matriculado en la UPV.



Asimismo, uno de cada dos estudiantes califica su competencia digital a nivel de usuario. Esta categoría equivale a una competencia media-baja, ya que se encuentra en el segundo nivel de una escala de cinco niveles.



Los datos del estudio revelan además que la formación universitaria tiene una relación directa con el nivel de competencias digitales. A medida que se avanza de curso, el perfil de competencias básicas disminuye, a la vez que aumentan los perfiles de competencias medias y altas.



Por otra parte, los hombres informan de una mayor competencia digital que las mujeres (32,5%, frente a 11,8%). Este dato se corresponde con su autovaloración, pero no reflejaría, según la Generalitat, el conocimiento o competencia real.



Respecto a la actitud, las opiniones sobre la docencia en línea revelan una ajustada preferencia por la presencial, aunque las ventajas de la misma son valoradas positivamente y el nivel de satisfacción con las plataformas, las clases, la evaluación y el profesorado es de 3 puntos sobre 5.



En general, los estudiantes de segundo son los más críticos con la docencia en línea, lo que demuestra que la experiencia del último trimestre en bachillerato, de los actuales estudiantes de primero, fue más gratificante, que la que vivieron en su primer año de universidad los actuales estudiantes de segundo, según las conclusiones del estudio.

En definitiva, la Generalitat Valenciana cree que este estudio debe guiar los siguientes pasos hacia la reducción de la brecha. La directora general de lucha contra la Brecha Digital, María Muñoz, ha afirmado que "para cambiar la realidad es importante conocerla primero y, a partir de estas conclusiones y con las orientaciones que nos revela este estudio, tomaremos las decisiones necesarias para mejorar las condiciones de acceso del alumnado y de toda la ciudadanía".



Así, ha destacado que "una de las acciones prioritarias de la Conselleria y de esta dirección general es mejorar las competencias digitales de la ciudadanía y en los próximos meses se irán implantando diferentes fórmulas que nos van a permitir mejorar estas cuestiones".