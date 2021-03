Era postcovid: la diferencia estará entre los que usen apps y los que sigan usando Excel

Si te digo que en esta época la Covid-19 nos ha trastocado los esquemas, no te estoy diciendo nada nuevo. Empresas que no se planteaban el trabajo a distancia, el teletrabajo, han tenido que implantarlo de forma forzosa y forzada. No había otra, había que sobrevivir. Y cuando surtan efecto las vacunas ¿qué pasará? ¿Seguiremos con el teletrabajo o volveremos atrás?

Muchas de ellas nos lo están mostrando ya, están haciendo que sus empleados vuelvan a las oficinas como si no hubiera pasado nada y no me refiero a empresas que necesitan que lo hagan por propia operativa, sino que son empresas cuyos empleados han demostrado que son capaces de trabajar en remoto están volviendo a lo que hacían antes, están volviendo a hacer las cosas como las hacían antes, pero ¿no se dan cuenta que esto ya no es posible?

No, no es posible. El mundo postcovid no será el mismo mundo y las empresas no podrán volver al modelo que tenían antes sin arriesgarse a perderlo todo. Las empresas no podrán volver a usar Excel en un mundo gobernado por apps y no lo podrán hacer porque supone una ventaja competitiva que deben saber ver y si no lo ves déjame mostrárselo.

Casos de Covid perdidos por Excel

Hace unos meses, el Gobierno del Reino Unido reconocía que había olvidado contar por error 15.841 positivos de Covid-19 y, por tanto, había unas 50.000 personas que deberían haber sido informadas de su contacto con infectados que no lo fueron. ¿Por qué?

Todo fue debido a la utilización de Excel en lugar de una app especializada. Aunque para el caso del seguimiento de la Covid-19 desarrollaron software, para la parte de los datos seguían manteniendo la compatibilidad con Excel y una limitación en el número máximo de filas de éste hizo que todos los casos que excedían ese número fueron desestimados.

Un error que una app habría solucionado, pero no es el único error achacable al uso de Excel.

Cuando Excel pudo haber destruido la economía de Occidente

No es que pretenda ser sensacionalista, sino que he utilizado uno de los titulares de los periódicos de la época que informaban de otro clamoroso fallo de utilización de Excel.

A comienzos de 2010, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, ambos economistas de Harvard publicaron un artículo titulado Growth in a time of debt (Crecimiento en una época de endeudamiento) donde decían identificar un umbral crítico para la deuda pública; umbral que una vez rebasado hacía que el crecimiento económico del país cayera en picado. El umbral que detectaron era el 90%.

Ambos contaban con gran credibilidad de trabajos anteriores, así que grandes medios de comunicación empezaron a alertar de lo cerca que estaban algunas economías de ese 90%. Hasta que otras voces, empezaron a mostrar que los resultados no se reproducían, investigaron, rebuscaron la hoja Excel original y allí estaba el error, de nuevo el Excel les había conducido a una solución errónea. ¿Qué habría pasado si hubieran podido contar con una app?

No es la excepción, sino la regla

Lejos de que nos pueda parecer una excepción, la realidad se encarga de demostrarnos que es la regla y que el mal uso y abuso de Excel nos lleva a cometer errores que se pagan con una porción importante del presupuesto.

El 2018, el Gobierno de Costa Rica presentó un plan basado en un gran ahorro calculado a través de la reducción de las pensiones de lujo. Tras una investigación posterior se vio que la cifra estaba triplicada por error, error al manipular el Excel.

Antes en 2008 un asociado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton representando a Barclays Capital Inc. en un acuerdo para la compra de activos incluyó por error 179 contratos que debían ser excluidos del acuerdo. El error vino al exportar desde Excel a PDF ciertas filas ocultas en el primero. Otro error más manipulando Excel.

La época postcovid es una época de apps

Vivimos en una época de apps, que por suerte o por desgracia la Covid-19 ha traído de una forma tan trágica a nuestras compañías. El peor error que podemos hacer es volver a lo que hacíamos antes y no aprovecharlo.

En nuestro día a día con empresas de desarrollo de software vemos como se desperdicia el presupuesto tirándolo en errores de Excel como los descritos anteriormente. Errores intencionados o no, que pueden ser evitados con una buena App y contamos con muchas opciones en el mercado para ello como Quanter y algunas más.

Es una época de optimizar el coste y para ello debemos pasar de usar el costoso Excel para usar una App que nos cuantifique y reduzca el precio cuanto sea debido.

Bienvenido a la época de las aplicaciones, abrázalas y obtén lo mejor de ellas.

*** Julián Gómez Bejarano es Chief Digital Officer de LedaMC