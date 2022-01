Las TIC y la paradoja balear: la región es 'potencia' nacional en internet en hogares pero se hunde en teletrabajo

La encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2021 nos dejó un dato esperanzador pero que, en muchos territorios, es una llamada a seguir actuando.

La media nacional habla de que el 95,9% de los hogares dispone de cualquier tipo de conexión a internet. Este es el dato esperanzador. Pero, sin embargo, hay otro significativo: hay más regiones por debajo de la media que por encima.

Así, aunque los porcentajes sean muy elevados en todos los casos, comunidades autónomas como Galicia (con la implantación más baja -93,3%-), Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Cantabria, País Vasco y Castilla y León todavía tienen que hacer un esfuerzo más por estar a la altura.

El dato de implantación de internet en los hogares no es, hoy en día, una cifra baladí. La irrupción de la pandemia y los confinamientos y cuarentenas imperantes desde hace casi dos años ha hecho que el equipamiento TIC de nuestras viviendas tenga una importancia capital. Hablamos de la educación o del teletrabajo.

Y precisamente estas dos variables, la de la implantación de internet y la del impacto del teletrabajo, no maridan muy bien en algunos territorios. Un ejemplo sería Baleares, donde se da una curiosa paradoja.

El territorio insular ha escalado hasta el segundo puesto de la clasificación regional en cuanto a porcentaje de viviendas que disponen de conexión a internet. Con un 97,3% de impacto positivo, solo es superada por Madrid, con un 97,5.

Las Islas Baleares son, pues, una especie de potencia nacional en conectividad en el hogar. No solo han crecido dos puntos con respecto al año anterior, sino que ya superan a regiones tradicionalmente más punteras como Cataluña o Comunidad Valenciana.

Murcia, Canarias, Aragón y Navarra, por cierto, completan el grupo de ocho comunidades autónomas cuya implantación de internet en los hogares es superior a la media.

Volviendo a las Islas Baleares, decíamos que este gran dato referido a internet en las viviendas no es directamente proporcional al éxito del teletrabajo. Más bien lo contrario.

Y es que, según el Observatorio Balear de la Sociedad de la Información (OBSI), a pesar de que a raíz de la pandemia se ha duplicado el número de empresas de las Illes Balears que permiten el teletrabajo (40%), sólo un 8 % de las personas ocupadas durante el 2021 han teletrabajado. Y esta cifra es diez puntos inferior a la media estatal.

El aumento de esta modalidad de trabajo, cada vez más presente en las empresas, está muy relacionado con la aparición de la Covid-19, y ha resultado determinante, puesto que más de la mitad de las empresas que lo han incorporado (53 %), afirman haberlo hecho después de la pandemia.

Trabajos sin posibilidad de teletrabajo

Por otro lado, cuando el INE consulta los ciudadanos respecto al teletrabajo se observa cómo se trata de un fenómeno todavía incipiente que no está al alcance de la gran mayoría de trabajadores y que en Baleares la cifra también es inferior a la media del Estado: un 7,9 %, frente al 17,6 %.

Así, sólo ocho de cada 100 trabajadores han podido teletrabajar durante el 2021 una media de 2,9 días a la semana. Mayoritariamente, los trabajadores no han podido trabajar desde casa porque su trabajo no lo permitía (74,9 %). Curiosamente, de los trabajadores que no han teletrabajado, un 75 % ha manifestado que prefiere el trabajo presencial.

Por otro lado, las personas que sí han hecho teletrabajo declaran que preferirían hacer más días de media (3,3 días) y que le encuentran numerosas ventajas, como, por ejemplo, el ahorro de tiempo, el hecho de evitar desplazamientos, la comodidad o la conciliación.

En cualquier caso, el territorio balear está siguiendo con la tendencia de años anteriores en el ámbito empresarial, donde se mantienen los datos de conexión a Internet. Casi todas las empresas grandes de las Illes Balears —de diez o más trabajadores— disponen de conexión a Internet (99,8 %), la gran mayoría a través de banda ancha fija, a pesar de que crece la conexión a través de red de cable y fibra óptica.

Pese a la paradoja, el optimismo reina en el seno del OBSI. "La elevada penetración de internet tanto en los hogares como en las empresas hace que las Illes Balears estén preparadas para desembarcar en el siglo XXI", indica el director general de Innovación, Eduardo Zúñiga.

Para él "este salto tecnológico debe ir acompañado de la apuesta que hace la Vicepresidencia del gobierno regional y la Dirección General de Innovación para diversificar nuestro modelo económico".

Un modelo, asegura, "con un tejido económico sostenible e innovador, con capacidad internacional, que cree lugares de trabajo desestacionalizados y de calidad; un modelo no dependiente de materias primas, que sea resiliente y dé oportunidades laborales a los jóvenes".

