El auge de la IA generativa obliga a Andalucía a paralizar su traductor de textos oficiales

La Junta de Andalucía ha decidido desestimar, al menos de momento, uno de los proyectos más originales de los promovidos por una administración autonómica y directamente relacionados con el tema del momento: la inteligencia artificial.

El desarrollo de una aplicación destinada a convertir de forma automática textos oficiales a un lenguaje comprensible para el ciudadano medio o el que está poco habituado a este tipo de escritos tendrá que esperar.

Hace unos días, la Junta hacía público que "se recibe propuesta de desistimiento del presente procedimiento del Servicio de Sistemas de Información, servicio proponente del presente expediente de contratación, como consecuencia de la imposibilidad de ejecutar el contrato en el plazo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como, de la necesidad de redirigir el enfoque".

El director general de la Agencia Digital Andaluza, Raúl Jiménez, explica a D+I que este proyecto se ha visto afectado por "la aparición y consolidación de la IA generativa".

Esta tecnología "repercute directamente en el proyecto y la idea es poder incluir alguna herramienta de IA generativa, es por ello que lo hemos retirado para dar cabida a IA generativa y un ahorro de coste importante".

Tras varios meses de proceso administrativo para la contratación de esta iniciativa disruptiva, el gobierno autonómico se ha visto obligado a reconocer que no va a poder cumplir los plazos. Estos plazos hablaban de que el proyecto tendría que haber estado acabado a 31 de diciembre de este mismo año.

Cabe destacar que este proyecto es prorrogable doce meses, circunstancia que, de aprobarse, incrementaría su valor inicial de los 4,3 a los 5,2 millones de euros.

El proyecto, según explicó en su día el gobierno regional, venía motivado por el hecho de que ya no sólo las personas con algún tipo de discapacidad, sino las que no la tienen, en algunas ocasiones no tienen la formación suficiente como para entender determinados escritos relacionados con la administración pública.

La justificación de la iniciativa también incluía a personas que, teniendo formación, tampoco pueden entender este tipo de textos. En resumen, cualquier ciudadano y ciudadana andaluza podría tener a su disposición este traductor para comunicarse de manera más eficaz con la administración.

De ahí que se trate de un proyecto que va a mantenerse en la agenda de la Junta de cara los próximos meses, a la espera de que se redirija el enfoque.

Este programa forma parte de un completo lote de proyectos relacionados con la inteligencia artificial del que hizo balance hace unos días el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

Este balance se produjo en la inauguración del Evento Andaluz IA sobre Inteligencia Artificial, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y en él trascendió que la Agencia Digital de Andalucía (ADA) ya ha comprometido más de 36 millones de euros en inteligencia artificial.

Dicha inversión se ha destinado a asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía (más de cuatro millones), analítica de datos (más de 14 millones), el citado conversor a lenguaje claro (más de cuatro millones), soporte a la toma de decisiones estratégicas utilizando analítica avanzada de datos, tecnologías big data y técnicas de inteligencia artificial (más de cuatro millones) y automatización inteligente de procesos (más de diez millones).

Antonio Sanz ha agradecido a las universidades andaluzas la organización del evento, "un gran ejemplo de que el intercambio de conocimiento es el camino para desarrollar la digitalización de Andalucía, apoyándonos en los expertos, en los investigadores y en los que trabajan en la innovación tecnológica".

Un agradecimiento que ha extendido también a la representación de la Comisión Europea, "que nos marca el camino a la hora de acometer la transformación digital de nuestra región".

"Líderes y referentes"

El consejero ha insistido en que "desde la Junta de Andalucía llevamos muchos años preparándonos para ser líderes y referentes en materia de inteligencia artificial". Algo que ha ejemplificado mencionando que "hoy Andalucía ya aplica 46 casos prácticos de inteligencia artificial en diferentes ámbitos".

Algunos ejemplos de ello son el sistema predictivo inteligente para la creación de itinerarios educativos personalizados al alumnado, los chatbots o asistentes virtuales, la textualización de vídeos, la predicción de viajeros, la predicción de agua embalsada o, en el ámbito sanitario, la generación de pacientes sintéticos, el análisis de imagen radiológica para asistir en el cribado de cáncer de mama y la optimización de la lista de espera quirúrgica.

Además, ha indicado que ya están en marcha proyectos de logística portuaria en el Puerto de Algeciras, de movilidad o incluso para la inmersión del espectador en programas de Canal Sur TV.

Además, Antonio Sanz ha recordado que "el pasado junio se aprobó la Estrategia de Inteligencia Artificial" y que "hace apenas un mes se celebró en Granada el primer Congreso Andaluz de IA con 2.000 participantes y 170 ponentes expertos".

El consejero ha insistido en que "dicho congreso convierte a Andalucía en referente y líder en el impulso de la implantación de la Estrategia de Inteligencia Artificial desde una comunidad autónoma".

Por último, el consejero ha destacado que Andalucía lidera "el desarrollo de la IA desde una perspectiva ética, con todas las cautelas morales y desde la normativa que nos ampare y nos dé seguridad", y ha añadido que "Andalucía quiere liderar la aplicación de las tecnologías para mejorar la vida de las personas".

