Andalucía reordena su I+D+i en salud con nuevos órganos, más inversión y un convenio laboral para atraer talento

El concepto de talento es amplio. Es difícil que dos personas coincidan al definirlo. Ahora bien, si esas dos personas están relacionadas con el mundo de la investigación, de la innovación o de la tecnología, sí coincidirán en algo: el talento, sea lo que sea, no sobra en nuestro país.

Y no será esta una afirmación que pretenda desprestigiar a las mentes brillantes ya existentes, sino que buscará llamar la atención sobre un problema evidente: estos sectores, que cada vez avanzan más rápido, necesitan un mayor número de mentes brillantes que acompañen ese crecimiento.

En los últimos años se ha visto como instituciones públicas, privadas, empresas o universidades se esfuerzan en acometer programas de atracción (de talento extranjero) y de retención y retorno (de talento local), además de tomar la iniciativa a la hora de mejorar proyectos relacionados con el intento de despertar vocaciones científicas y tecnológicas en edades tempranas.

[El Servicio Andaluz de Salud reduce el gasto per cápita gracias a un sistema de analítica de datos]

Regiones periféricas, pequeñas o no tan potentes en estos ámbitos hacen esfuerzos quizá más importantes, dado que en esos casos entra en juego el drama de la despoblación, pero eso no significa que las regiones con más músculo no peleen con esa misma intención, no para evitar quedarse vacías sino para aumentar esa masa muscular y ser más competitivos a nivel global.

Un ejemplo de todo lo anterior lo hemos encontrado en este inicio de año en Andalucía, que no ha escondido sus intenciones a la hora de promover la captación de talento para aumentar su potencial en I+D+i del sector de la salud.

Hace unos días, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, trasladó que el apoyo a la I+D+i en salud será "prioritario" en esta legislatura -iniciada el pasado verano-.

Cabe resaltar, por cierto, que el primer presupuesto de este nuevo ejecutivo de Juanma Moreno esta I+D+i en salud recibe más de 97,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al año anterior.

[Juanma Moreno impulsa la innovación andaluza en su nuevo gobierno con consejería propia y (de nuevo) apolítica]

Y todo ello con la mente puesta, como decíamos, en el talento. "El apoyo a la I+D+i supone una mejora en los resultados en salud y una aportación a la creación de valor y empleo de calidad en nuestra tierra", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado una de las iniciativas que se pondrán en marcha, como es la simplificación, agilización y eliminación de trabas burocráticas en la I+D+i tanto en relación con la puesta en marcha de proyectos como a la contratación de personal investigador.

"De esta manera, Andalucía debe ser un espacio atractivo para la I+D+i en salud, porque nos dotaremos de instrumentos para atraer y retener talento investigador con la creación de las figuras de clínico investigador o de investigador biomédico", explica la consejera.

Además, como novedad, añade la intención de negociar un convenio laboral para las entidades de I+D+i en salud, lo que daría mayor fortaleza y mayores atractivos de cara a la captación y retención de talento.

En estos momentos, según datos de la Junta de Andalucía, la región cuenta con más de 4.000 investigadores del sistema sanitario público, que están desarrollando una actividad investigadora actualmente, tanto liderando algún proyecto o estudio clínico como colaborando en ellos.

En esta línea, existen actualmente 80 grupos en la sanidad pública donde algunas de sus líneas de investigación tienen relación con las enfermedades raras y existen 464 investigaciones en activo.

En oncología, por ejemplo, el sistema sanitario público andaluz cuenta con 189 proyectos de investigación activos de convocatorias competitivas, que han captado más de 20 millones de euros. Los fondos provienen principalmente de la Consejería de Salud y Consumo, con un 34,8% del total.

Otro dato referente a este subsector: en los tres últimos años, uno de cada cuatro euros dedicados a investigación competitiva en Andalucía se ha destinado a la investigación en oncología.

Reordenación del sistema de I+D+i y gobernanza

Si hablamos de investigación clínica en esta área, un total de 1.289 estudios clínicos se encuentran activos actualmente en la sanidad pública; la mayoría son ensayos clínicos (un 39% se encuentra en fases tempranas I y II). Cabe destacar que uno de cada tres estudios clínicos que se inician en el sistema sanitario público tiene algún tipo de relación con el cáncer.

Asimismo, la consejera ha recordado que uno de los propósitos de su consejería es culminar la reordenación del sistema de I+D+i en Salud con la creación del Instituto de Salud de Andalucía, además de impulsar la captación y el uso de fondos europeos para la dotación de infraestructuras y centros de I+D+i en Andalucía.

Por otro lado, Catalina García ha hablado de la actualización del modelo de colaboración con las universidades, tanto los conciertos para formación en ciencias de salud, con especial atención a los nuevos grados en Medicina de Almería y Jaén, como el impulso a las figuras de profesorado en el contexto de la nueva legislación en la materia.

Igualmente, ha valorado que en esta legislatura se presentará en el Consejo de Gobierno un decreto para la configuración del acceso con transparencia a las bases de datos abiertas para investigación disponibles en el sistema sanitario público.

Estas bases de datos, ha aclarado, estarán anonimizadas y monitorizadas en todo momento por el Comité de Coordinación de la Ética en la Investigación (CCEIBA) y por el Área de Medicina Computacional del sistema sanitario público. Éstas permitirán a los investigadores desarrollar proyectos de investigación previamente autorizados.

"Este concepto de open data con la incorporación de las fuentes de big data del sistema sanitario público nos situará en la vanguardia de los sistemas sanitarios", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan