Monadd, o como el sufrimiento con las mudanzas de una ciudadana del mundo llevaron a crear una startup

Nació en Venezuela, pero ha pasado gran parte de su vida siendo ciudadana del mundo. Jessica Mendoza fundó su startup, Monadd, hace tan solo un par de años y ahora, desde Miami, reflexiona sobre los grandes logros en su breve trayectoria como emprendedora.

“Viví en Nueva York, Ohio, Reino Unido, Francia y en todas mis mudanzas siempre me encontraba con problemas de facturas y cartas que se extraviaban. Era frustrante, porque siempre he sido una persona organizada y responsable”, comenta Mendoza durante una entrevista con D+I - EL ESPAÑOL.

Reino Unido fue el lugar de nacimiento de Monadd. La visa de talento global permitió a Jessica Mendoza mudarse al país europeo para trabajar en el mundo corporativo.

Allí se rodeó de expertos en tecnología con los que comenzó a idear un servicio destinado a agilizar las mudanzas, buscando hacer la transición burocrática lo más sencilla posible.

En ese momento no se dio cuenta de que este concepto captaría el interés de inversores rápidamente. “Me encontraba en una reunión con un grupo de personas y un inversor ángel se acercó y me dijo que quería invertir en Monadd. En ese momento era algo que no esperaba”, asegura la fundadora.

Después de varios meses compaginando su trabajo a tiempo completo con el desarrollo de Monadd, la oferta del inversor fue lo que le hizo dar el paso. Dejó su empleo estable y se decidió a dar el salto para fundar su propia compañía.

En 2022 dejó el Reino Unido para establecer Monadd a Estados Unidos, un mercado que, según Jessica Mendoza, es más amplio y en él hay mayores posibilidades de encontrar inversión y crecer.

Mudanzas sin la burocracia

Monadd se adentra en un territorio poco explorado por el ecosistema de startups, en un nicho de mercado con un gran potencial. La plataforma recurre a la inteligencia artificial para eliminar todos los procesos burocráticos que conlleva una mudanza.

Cambiar de casa, de ciudad o incluso de país puede causar auténticos quebraderos de cabeza a la hora de tener que actualizar direcciones, cancelar servicios y asegurarse de que ninguna carta se pierda por el camino.

La inteligencia artificial de Monadd se conecta con los correos electrónicos de los usuarios y rastrea sus facturas. En ningún momento se conecta con sus cuentas bancarias.

En este proceso se recogen datos como la dirección del usuario y la frecuencia de pagos de tal modo que, cuando sea hora de mudarse, la aplicación le pueda aportar un listado de todos los servicios que requieren ser actualizados.

“En estos momentos estamos trabajando con créditos de ChatGPT como principal herramienta de inteligencia artificial, pero todos los datos recopilados son almacenados de manera segura”, explica la CEO de Monadd. “En este sentido somos como una entidad bancaria y todos los años tenemos que pasar, de manera exitosa, auditorías de seguridad”.

La plataforma permite encontrar, de manera rápida, todos los servicios asociados al hogar del usuario y presenta opciones como cancelar subscripciones o actualizar la dirección de pago. Son sus dos elementos diferenciadores con respecto a servicios similares.

Una vez que el usuario elige qué hacer con un determinado servicio, Monadd le permite gestionar la cancelación de un servicio o actualizar los datos en pocos clicks.

“Si Monadd no cuenta con una conexión directa para cancelar un servicio, entonces les proporcionamos los materiales que necesiten para agilizar el proceso desde la misma aplicación”, aclara Mendoza. “Esto es algo que le gustó mucho a nuestra firma de inversión, The Legal Tech Fund, quienes ahora se encargan de la parte legal de la empresa”.

La importancia de la comunidad

La mudanza de Monadd de Londres a Miami ha sido un proceso que ha ayudado a la startup. Asentarse en el ecosistema más fuerte para los emprendedores latinos en Estados Unidos ha sido clave para su expansión.

“Algo que he aprendido tras mudarme muchas veces es que lo más importante es la comunidad y hacer network”, señala Mendoza. “Si no dispones de una comunidad, no vas a poder con tu compañía. El camino del emprendedor requiere de soporte y apoyo. Esto te da acceso a recursos y a opiniones constructivas para mejorar tu producto”.

Mendoza también destaca el impacto positivo de haber formado parte de la Aceleradora de Impacto de AWS para fundadores latinos. Asegura que formar parte del programa de Amazon ha ayudado a dar mayor visibilidad a Monadd y a crecer.

Ahora, la startup acaba de ser aceptada en el programa de Endeavour, que les ayudará a ejecutar, de manera eficiente, todo lo aprendido tras su paso por la aceleradora de Amazon.

