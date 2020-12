Inteligencia artificial, nube y redes 5G: sin sorpresas en las tendencias digitales para 2021

Para tomar el pulso a lo que nos deparan los próximos meses en cuanto a tendencias tecnológicas no hay nada mejor que preguntar a los especialistas en la materia. La IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ha encuestado a 350 responsables de tecnologías de la información (CIO) y directores de tecnología (CTO) de empresas de todo el mundo para saber cuáles serán los desafíos a los que se enfrentarán en 2021. Un periodo que, sin duda, estará marcado por la actual crisis derivada de la pandemia.

Casi un tercio (32%)de estos especialistas coincide en señalar a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como las tecnologías de mayor adopción. Por detrás están la 5G (20%) e IoT (14%). En cuanto a las industrias que se verán más afectadas, la manufacturera ocupa el primer lugar(19%), seguida de salud (18%), servicios financieros (15%) y educación (13%).

Al mismo tiempo, más de la mitad (52%) de los participantes en el estudio apuntan a que su mayor reto en 2021 será abordar la recuperación de las operaciones comerciales tras el impacto sufrido por la Covid-19.

Una reactivación que incluye la implementación de tecnologías que favorezcan un modelo de trabajo híbrido permanente (22%), la reapertura y retorno a las oficinas e instalaciones de manera presencial (17%) y la gestión del trabajo remoto (13%). En un entorno impredecible, la capacidad de respuesta de la organización es la principal preocupación del 11% de los CIO y CTO.

El aumento del teletrabajo no solo supone un desafío en la disponibilidad de herramientas para afrontar esta modalidad con éxito. El 11% señalan que, debido a ello, su mayor preocupación es el incremento de las ciberamenazas. En este ámbito incluyen el uso que hacen los empleados de sus propios dispositivos en el trabajo (37%) y la garantía de que todos los objetos conectados sean seguros (35%). Esto hace referencia no solo a equipos informáticos, también a teléfonos inteligentes, tabletas, sensores, robots y drones, según el ámbito de actividad.

Estos meses, sin embargo, muchos departamentos TIC de las organizaciones han acelerado la adopción de tecnologías que serán tendencia en 2021. Es el caso de la computación en la nube (55%), la 5G (52%) o la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (51%). Algo similar ocurre con el IoT (42%), la realidad aumentada y virtual (35%) y la videoconferencia (35%)

Si comparan su situación con la de hace un año, una gran mayoría (92%) de los entrevistados por la IEEE creen que las empresas están mejor preparadas para responder ante imprevistos que pueden afectar a la disponibilidad de sus servicios, como una filtración de datos o un desastre natural. De todos ellos, el 58% está de acuerdo en que la Covid-19 ha acelerado su transformación.